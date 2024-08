Hablamos con Álvaro Díaz y Yandel sobre su primera colaboración

Las colaboraciones entre artistas de reggaetón ya no son novedad ni sorpresa; sin embargo, cuando dos exponentes que no han trabajado juntos antes presentan una canción tan refrescante e innovadora como “Lo que te duele”, de Álvaro Díaz y Yandel, volvemos a emocionarnos como si fuera la primera vez que hay un junte de este tipo.

Pertenecientes a diferentes generaciones, tanto por la edad como por su momento en la música, Álvaro (24) y Yandel (43) encontraron en esta primera colaboración la armonía que se percibe entre artistas que llevan rato creando en conjunto. “Lo que te duele” es una canción que habla de salir de una relación sentimental, superarla y empoderarte. Un tema con el que ciertamente muchas personas nos podemos identificar.

Videos by VICE

Para conocer los pormenores del sencillo, desde su engendramiento hasta la grabación y producción, además de la realización del videoclip, hablamos con ambos vía Zoom.

https://www.instagram.com/p/CG3eFOsnwdx/?utm_source=ig_web_copy_link

VICE: Álvaro, vienes haciendo múltiples colaboraciones este año y finalmente llegó el turno de tener una con Yandel, uno de los exponentes más queridos y respetados del género en todo Latinoamérica y el mundo. ¿Cómo surgió la idea?

Álvaro: La idea surgió desde la primera vez que escuché a Yandel. Dije: “algún día tengo que colaborar con él”, so la idea viene de siempre tenerlo presente como un goal, como un sueño, como algo en el bucket list que se tenía que cumplir; solo esperaba el tema correcto, la oportunidad y el momento. Cuando tuve la idea, pensé en enseñarsela a Yandel para ver qué opinaba, porque yo soy bien respetuoso y necesitaba hacerlo, ¿me entiendes? Pensaba: “ojalá le guste, sería un honor”, y de momento ¡bam!, me llegan las voces de Yandel con su verso, él cantando el coro y yo como “woooh, no puedo creerlo”. Tuvimos una conversación ese día y luego nos unimos en Miami a terminar el tema junto a Tainy, porque le teníamos fe y nos gustaba. Es brutal que se nos haya dado esa oportunidad de poder terminar el tema juntos, porque después trabajamos el video, que nos encanta a los dos. Pienso que es mi video favorito de todos los que he hecho y es un honor haber podido colaborar con Yandel y que hayamos podido disfrutarlo como siento que nos lo disfrutamos. Un honor, en verdad.

Yandel: Gracias, papi. Yo súper contento de tener la oportunidad de colaborar con Alvarito, lo sigo desde hace mucho tiempo, sé de su trabajo, y me encantó la química que tuvimos porque no es lo mismo trabajar con alguien con quien te sientas incómodo. Creo que es un chamaco de buena vibra, súper talentoso, e hicimos esa combinación ahí con el Tainy, espectacular el video, como que todo ha fluido en verdad 100% positivo.

Ya que la canción y el video surgieron durante la pandemia, ¿están de acuerdo en que durante el confinamiento artistas como ustedes han tenido oportunidad de explotar su creatividad al máximo?

Álvaro: 100%, por lo menos por mi lado. He estado sacándole el máximo a estar encerrado y a tener tiempo pa’ mí; divido mis días para mantenerme haciendo cositas creativas. Siento que Yandel también… ya hablará él, pero nos regaló un disco en plena cuarentena.

Yandel: Mira, yo pude terminar un disco con 20 y pico de colaboraciones, imagínate. Aproveché el momento, dije “la gente está en sus casas”. Empecé a hacer mis llamadas y todo el mundo: “¡sí! ¿que Quién contra mí parte II?, papi, yo soy fanático del volumen I”, y todos con una bonita vibra. Ahí aproveché, empecé a hacer la música, me encerré todos los días, saliendo algunos a las siete de la mañana, me iba pa’ mi casa, volvía de nuevo al otro día y así lo sigo haciendo hasta ahora. Sigo haciendo música porque soy vicioso de estar en el estudio, me encanta hacer música, y aproveché la cuarentena al máximo.

“Lo que te duele” es una canción de desamor, por lo que me gustaría saber: ¿cuándo fue la última vez que les rompieron el corazón?

Álvaro: A mí me rompen el corazón todos los meses, pero la última vez fue haciendo esta canción, de hecho. Recuerdo que mientras la estaba grabando, irónicamente la que era mi exnovia en ese momento me estaba llamando como 100 veces. Y yo grababa la canción y le enseñaba a los muchachos el teléfono como que “bro, no me para de llamar”, y era bien loco, no podría inventarme esto, te lo juro. Siento que es algo que he vivido, y estoy seguro de que Yandel ha vivido esto también. Ese feel de “está bien, no te preocupes, no me quisiste, pero tú vas a ver”, pienso que es una temática con la que todo el mundo se puede identificar.

Yandel: Por eso yo sé que esta canción será exitosa, por la historia y porque la gente se va a identificar, yo sé que todo el mundo ha pasado por eso y se la van a disfrutar y se la van a dedicar a las personas, van a vacilar con la canción, yo lo sé.

En cuanto al video, percibo una referencia cinematográfica al Hollywood clásico y a ustedes se les mira muy comprometidos con su papel de actores. Álvaro, sé que te gusta mucho el cine y participaste como director creativo junto con Fernando Lugo.

Álvaro: Un día estaba revisando novelas puertorriqueñas porque antes se producían novelas en Puerto Rico, salía más económico y había muchas, pero eso se dejó de hacer. Estaba como que: “voy a ver esto y algo de aquí voy a sacar”. De hecho, el font que se utiliza al principio, el que dice “Lo que te duele”, es exactamente el de una novela puertorriqueña vieja. Fernado y yo nos enviamos referencias e imitamos esta tipografía para darle ese feeling. Quizás es una tontería y ahora la sabes porque la decimos, pero para nosotros eso vale como que… el mundo.

Además, a mí siempre me ha gustado Wes Anderson, entonces se siente el Wes Anderson en este video en particular: por los colores, los puns y todo. Está bien nítido, me encantó cómo se dio y cómo se terminó viendo el video. Todo el equipo que estaba allá, Fernando Lugo, Yandel, las nenas que trabajaron, yo creo que todo el mundo puso todo de su parte y quedó mejor de lo que nos imaginamos y estamos bien pompeados Yandel y yo con el video, porque siento que la canción es bien especial pero cuando la escuchas y la ves con el video, definitivamente te enamora.

Yandel: Así sucedió, así mismito, yo cuando vi el video dije “wow, qué chulo”, como que le coges cariño al tema, se siente que estamos dando donde es.

Por otro lado, tuve la fortuna de ver a ambos en vivo en la Ciudad de México antes de que el mundo se detuviera. A Alvaro este año en El Plaza Condesa, y a Yandel junto con Wisin en la Arena CDMX, a finales de 2019. Ahí pude observar que son artistas que se nutren mucho de la energía del público en vivo y que están acostumbrados a dejar todo en el escenario. ¿Cómo compensan esa falta de acción en los shows? ¿Qué los llena en estos momentos en los que no pueden convivir con su gente?

Álvaro: Diatre, ese fue mi último concierto que pude hacer antes de que pasara todo esto. Ese concierto me lo disfruté y cuando le doy atrás pa’l tiempo es como si supiera que iba a ser mi último concierto. Recuerdo darlo todo y quedarme así como que en esa última canción “¡diatre, cómo voy a terminar esto!”. Y se sintió bien bonito el apoyo del público; entonces, ¿cómo reemplazar eso? Extrañarlos, preparar material nuevo para que cuando puedan volver a los escenarios tengamos algo nuevo que cantar. A todos esos fanáticos que nos siguen darles proyectos como estas colaboraciones que estamos haciendo, el proyecto que sacó Yandel por su lado, siento que esta es nuestra manera de decirles “hey, no puedo ir a verte a tu ciudad, no puedo cantarte, pero mira aquí tienes música, aquí tienes este vídeo diferente para que te sientas orgulloso de tus artistas”. Eso es lo que podemos hacer, regalarle arte a la gente para que digan “no me puede venir a ver, pero no me abandona”.

Yandel: A mí me hace falta esa adrenalina, ¿me entiendes?. Desde el público, que canten nuestras canciones, cuando salimos, “¡woooooah!”, esa adrenalina a uno le gusta, pero ahora estoy aprovechando y me enfoqué en un proyecto con Tainy que estamos trabajando, voy a hacer un disco con él y estoy súper enfocado en ese proyecto.

Ya que mencionas esta enorme noticia de Tainy, sabemos que tanto tú como Álvaro han estado unidos con él desde siempre. De hecho, él coprodujo este tema junto con Full Harmony. ¿Cuál fue la dinámica artística de la canción con tanto talento involucrado?

Yandel: Trabajar música es un proceso bastante largo. La gente escucha tres minutitos ahí y ya, se escucha bien corto, pero cuando tú estás trabajando una canción la escuchas sobre… no te miento, dos mil o tres mil veces, tienes que escuchar esa canción de arriba a abajo, y siempre repitiendo y seguir repitiendo, arreglando sonidos, subiendo aquí, poniendo las voces al día, falta un instrumento aquí, faltan cortes aquí, ¿sabes? Es un proceso bien bien largo, pero cuando se termina uno se lo disfruta demasiado, es brutal.

Álvaro: De verdad que sí. Y podría ser difícil a veces, pero en este caso no fue difícil, desde Full Harmony… Tainy es mi hermano, también Yandel es toda la carrera de Tainy. El tema lo terminamos juntos los tres en el estudio, estaba Yandel, estaba yo, estaba Tainy, nos veíamos, Tainy adelantaba, Yandel escuchaba, “contra, ¿le sumo a esto?”, “contra, vamos a meterle a esto”. Las pautas cuando las hizo Yandel, que es el outro, nosotros les decimos las pautas, esa fue la parte más épica de colaborar todos juntos, porque poder escuchar a Yandel hacer esto que yo escucho desde siempre, desde que estaba en el colegio superior y soñaba con poder colaborar con Yandel, lo escuché decir… las risas, todo ese outro… para mí escucharlo grabar eso fue lo más divertido del tema, porque estábamos en el estudio cuando pasó y todos nos miramos como que “¡wooow, esto acaba de pasar!”.

¡Sí! En el tema se siente esa armonía y química que mencionan. Me emociona lo que mencionó Yandel de su disco con Tainy, por lo que me gustaría saber: ¿a ustedes qué les emociona, qué han descubierto musicalmente durante el confinamiento que quieran compartir con la gente?

Álvaro: Bueno pues… artistas que descubrí durante la cuarentena, hay un artista español que se llama Sen Senra, que me encanta; lo descubrí por mi brother C. Tangana, me encanta ese tipo de música, es como música alternativa, como un Frank Ocean español, está bien nítido, se los recomiendo. Y en Puerto Rico hay chamaquitos underground que están haciendo cosas bien nítidas, como Enyel C. Hay uno que se llama YUNG BOI, yo me lo disfruto mucho, pues a mí siempre me gusta estar pendiente a lo que está pasando fuera del radar, así que esas son mis recomendaciones.

Pero obviamente estoy escuchando música de artistas grandes, por ejemplo de Yandel, que lanzó un disco en cuarentena y muchos artistas que lanzaron. He estado escuchando todo lo que sale y tú ves que no van a parar de salir cosas pero todo el mundo está zumbando con todo porque todo el mundo tiene tiempo.

La verdad que sí. Y bueno, para terminar, Yandel, en tu disco tienes muchísimas colaboraciones, creo que están todas las estrellas del género, de la nueva y de la vieja escuela. ¿Cómo has sentido el recibimiento del público y en qué momento crees que se encuentra el disco?

Yandel: Mira, el disco de Quién contra mí parte I fue en el 2003, ya pasaron 17 años, y sacar nuevamente el disco, pero la parte II, con tantas colaboraciones, fue una experiencia muy bonita que pasé en esta cuarentena Adicional que todos los compañeros me dijeron que sí, nunca tuve problemas con ninguno, todos colaboraron con todo lo que les pedíamos, y es uno de los discos que más me he disfrutado de todos los discos en los que yo he trabajado. Fue un disco especial, en verdad, y sé que estamos en un mal momento pero para mí fue un disco súper especial y disfruté todo el proceso. Le doy las gracias a toda la gente por apoyarme y, nada, “Lo que te duele” es lo que viene ahora pa’ la calle, lo refrescante, lo nuevo y se lo van a disfrutar porque tiene un gran video, y para mí es un éxito asegurado, ¡Vamos pa’ encima!

Para más música sigue a Noisey en Español: Twitter, Instagram y Facebook.