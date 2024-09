Hablamos con el chef que engañó a 40 críticos y les hizo comer McDonald’s

La semana pasada, el chef Neal Fraser invitó a 40 de los críticos de restaurantes y bloggers más influyentes a una comida de cinco cursos hecha de ingredientes «experimentales» y «frescos».

Estos ingredientes eran en realidad provenientes de McDonald’s. Por supuesto, las invitaciones no incluían ninguna mención de dónde venían los alimentos y no había ninguna pista de qué se trataba, simplemente decía: «Durante una noche, una exploración culinaria con el chef Neal Fraser».

Fraser, el chef principal del aclamado restaurante de Los Ángeles, Redbird, usualmente hace platos como carne tártara de Wagyu y cabra gamelli asada. Su comida fue descrita como «de los dioses» por el crítico de Los Angeles Times, Jonathan Gold. Algo realmente muy lejano a los McNuggets de pollo.

MUNCHIES: Hola Neal, ¿Qué fue lo que te hizo organizar este evento?

Neal Fraser: Me gustan mucho los desafíos y este me llevó a elevar la experiencia de los invitados al presentar un conjunto específico de ingredientes en una nueva forma. Similar a los desafíos de Top Chef y Top Chef Masters!

¿Cómo planeaste el menú? ¿Los ingredientes te resultaron restrictivos o particularmente diferentes de los que estás acostumbrado a usar?

Son bastante diferentes de lo que estoy acostumbrado a usar en mi cocina. Los productos que me fueron provistos por McDonald para este evento en particular no estaban condimentados, por lo que me fue más fácil transformarlos.

¿Qué es lo que piensas de la comida rápida honestamente?

Hay algo para todos. Reconozco que mucha gente tan solo necesitan una comida rápida, una hamburguesa o ensalada de un restaurante de fast food. Yo en realidad no como fast food, ni tampoco lo hace nadie en mi familia. Me doy cuenta que estoy en una muy diferente y afortunada posición y la fuente de alimentos siempre ha sido muy importante para mi. Pero entiendo que hay muchas formas en la que la gente come.