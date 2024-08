Hablamos con el creador de ‘Barbie y Ken Colombianos de bien’

Artículo publicado por VICE Colombia

Todos en Colombia sabemos que este ha sido un año políticamente convulsionado. Ni siquiera vale la pena tratar de enumerar los males ocurridos, pues en eso se irían más párrafos de los que esta humanidad agobiada y doliente estaría dispuesta a leer. Solo en el mes que acaba de pasar tuvimos muertes sospechosas de testigos que por medio de grabaciones presuntamente involucraban al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en el escándalo de corrupción más grande del país. El Fiscal General de la Nación afirmó en su defensa que Dios le había entregado unas grabaciones en el Congreso, al famoso ‘petrovideo’ que, queriéndolo o no, sirvió perfectamente de cortina de humo para dejar de hablar del Fiscal General de la Nación, y al Fiscal General de la Nación no renunciando a su cargo a pesar de todo lo anterior.

Videos by VICE

Solo este mes.

Pero también sabemos que, en medio de tanta desgracia, el humor —sobre todo en redes sociales— se eleva. Cuentas fake de Twitter de políticos como Álvaro Uribe y Gustavo Petro, los innumerables memes que le han hecho a Sergio Fajardo, las páginas de Facebook como ‘Gomelos con Petro‘ y, ahora, ‘Barbie y Ken Colombianos de bien’.

Desde hace unas cuantas semanas la página de ahora más de 14.000 seguidores ha ido publicando imágenes de los icónicos juguetes con frases que dirían, dicen y han dicho esas personas que tantas veces hemos escuchado nombrar y autoproclamarse como ‘gente bien’.

Foto cortesía de la página ‘Barbie y Ken Colombianos de bien’.

Hablamos con el creador de la página y esto fue lo que nos dijo.

¿Esta cuenta es manejada por varios o por una sola persona?

Es manejada por una persona, pero estoy considerando incluir un par de creadores de contenido ya que se me hace complicado manejarla y postear seguido, sobre todo cuando ha crecido tan rápido en tan poco tiempo.

Este año ha sido una mierda. ¿Qué de todo eso fue el detonante para armar la página?

El país está lleno de gente que piensa igual de mierda, por lo tanto tenía potencial para tener nuestra propia versión y aquí está.

¿Qué es para ellos un colombiano de bien?

Alguien con los mejores valores, superior a cualquier cosa o persona, siempre tiene la razón y cuya moral es perfecta e “inquebrantable”.



¿Esta página es para caricaturizar al centro? ¿El centro para usted es derecha?

Esta página es para burlarse de cualquiera que se sienta identificado. Todo el mundo sabe que el centro en Colombia no existe, quien diga que es de centro, es de derecha.

¿Por quién y por qué razones hubieran votado Barbie y Ken, colombianos de bien? Incluye segunda vuelta.

Por el Doctor Iván Duque, porque el presidente Uribe confió en él, y si él creyó que era el indicado, no se le discute.

¿Por qué escogió como modelos a Barbie y Ken?

La gente sabe y los que no, pues tienen que saber, que la idea no es nuestra. La primera página se creó en Brasil, esta es sólo una copia más criolla, y el formato de Barbie y Ken no es idea de nosotros. En lo personal, creo que la imagen plástica, superficial y hueca, es bastante acertada.

¿Cómo hacen las imágenes? ¿Toman las fotos de los muñecos? ¿O son imágenes que se encuentran por Internet?

Son imágenes que consigo en Internet, busco alguna que luzca como alguien que diría la frase. Es bastante fácil. La que se me ha hecho más complicada de conseguir fue una que luciera como la señora Cabal. Se hizo lo que se pudo.

¿Qué piensan puntualmente Barbie y Ken de lo que lleva Duque en el gobierno?

Se le está exigiendo demasiado, lleva poco más de 3 meses en la Presidencia, él hace lo que puede. El país se le fue entregado en quiebra, pero la izquierda no lo quiere dejar trabajar con tantas “marchas” constantes, cuyo único propósito es desestabilizar el país.

¿Son independientes el uno del otro o todo lo piensan igual?

La gente de bien sólo se junta con gente de bien.

¿De dónde sacan las frases? Parece que las sacaran de canciones, de tuits o de gente. ¿Cuáles son las inspiraciones?

La inspiración viene sola, abre cualquier sección de comentarios en cualquier página de noticias, lee los mensajes de tus tías en el grupo familiar de WhatsApp. Nuestro bello país está lleno de gente de bien, sólo tienes que saber observar.