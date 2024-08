Hablamos con Kali Uchis sobre su apoyo al Black Lives Matter

Hace un mes exacto, el 25 de mayo de 2020, la policía de Estados Unidos asesinó a George Floyd. Este hecho fue la gota que rebalsó el vaso. Cansadas de tanta injusticia, miles de personas salieron a las calles a protestar contra el racismo y la violencia policial, y en las redes millones manifestaron su apoyo al movimiento Black Lives Matter.

La cantante colomboamericana Kali Uchis estuvo presente en las manifestaciones en Los Angeles, y también llamó a la reflexión y a la unión contra la corrupción y la brutalidad policial en sus redes sociales.

En una llamada conversé con ella sobre su apoyo al movimiento Black Lives Matter y la discriminación a minorías en la industria musical.

VICE: Tenés raíces latinoamericanas pero viviste gran parte de tu vida en Estados Unidos. ¿Has sufrido algún tipo de discriminación a lo largo de tu vida?

Kali Uchis: Sí, a lo largo de mi vida y mi carrera en los Estados Unidos se notó cierta diferencia que hacían conmigo por ser latina. La industria musical te da pocas oportunidades que limitan el acceso al éxito. Digamos que solo te quieren usar para representar ciertos estereotipos.

Se ha hablado del abuso de publicistas, productores y distribuidores contra los artistas Negros dentro de la industria. ¿Has notado ese abuso?

La gente de raza negra es discriminada constantemente en todo el mundo. Creo que es hora de reconocer que también se ha discriminado dentro de la industria musical, y sobre todo dentro de la música latina. No es una coincidencia que los artistas que tienen más éxito son aquellos que tienen apariencia de la raza blanca. Claro que lo noté. Todo es parte de los mismo.

¿Cómo es tu participación en las causas relacionadas con Black Lives Matter ?

Yo soy una persona expresiva y transparente con mi moral y siempre he sido apasionada por la igualdad. Estas causas no son nuevas y creo que en esta etapa lo importante es amplificar lo que está pasado dentro de lo que puedo; por ejemplo, en mis plataformas, salir a las calles, dar apoyo a las organizaciones que han protegido a la gente negra y a Afrolatinos. También es importante educar a los demás, me parece interesante incorporar a los Afrolatinos en este movimiento, porque no es solo es un problema que se vive en los Estados Unidos sino en todo el mundo.

Cuando yo vivía cerca de Washington DC ya iba a las protestas que se realizaban en ese entonces en contra de la discriminación, pero el movimiento era más chico y había muy poca gente en las calles.

¿Cuál fue tu sensación sobre las marchas a las que fuiste últimamente con más gente alrededor?

Es algo muy emocionante ver cómo ahora hay una multitud luchando por la misma causa. Deja de importarme cuánta gente participó antes, porque ahora somos más. Me siento parte de una causa sabiendo que será un cambio histórico. Pasó tanto tiempo que llegó el momento de prestarle atención a cómo y cuánto se discrimina realmente, aunque todavía hay mucho trabajo que hacer.

¿Harás algo con tu música en relación a Black Lives Matter?

Creo que hay muchas formas de apoyar las causas de las comunidades Afro sin que sea necesario meterme en ello. No me gustaría hacer música al respecto porque no soy afro y no creo que sea mi lugar. Lo más importante para mi es resaltar que estoy del lado correcto de la historia. El lugar para hablar sobre ello dentro de la música les corresponde a ellos, a los Afrolatinos, a los Negros, a los que siempre fueron apartados de la industria.

