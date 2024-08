Hablamos sobre la práctica de manipulación, acoso y abuso vía Internet

Artículo publicado por VICE Argentina

Se habla de grooming cuando un mayor de edad oculta su condición de adulto, se contacta con un menor vía Internet; y mediante la manipulación o engaño induce al niño o niña a realizar acciones de índole sexual. ¿Cómo? obteniendo primero su amistad, creando una conexión emocional y generando confianza.

Videos by VICE

En Argentina, desde fines del año 2013, el grooming o ciberacoso está incorporado como delito penal mediante la Ley 26.904, diciendo en el artículo 131: “Será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.



Relacionados: Por qué necesitamos educación sexual integral en los colegios secundarios

En VICE hablamos con Hernán Navarro fundador de Grooming Argentina, una ONG creada en el 2014 para la prevención, concientización y erradicación del grooming en el país. Hernán nos contó que esta organización nació luego de observar la ausencia de protección dentro de las políticas públicas: “una persona tarda un segundo en hacerse un perfil falso, esos segundos le pueden arruinar la vida a un chico, derriba factores psíquicos y le arruina la inocencia”. Con un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y abogados especializados Grooming Argentina intenta brindarle la mayor contención a las víctimas y acompañarlas legalmente hasta el día del juicio penal.



“El grooming es el delito de siglo 21 dónde la premisa tiene que ver con la nueva modalidad de abuso sexual infantil. Los chicos están siendo abusados vía Internet sin contacto físico”. El concepto es desconocido, los padres y las madres están cada vez más ocupados, mientras que los niños y niñas comienzan a tener acceso a una computadora cada vez más temprano.

Actualmente no existen estadísticas de cuántos son los menores perjudicados, pero según Hernán “el 70 por ciento de las personas desconoce qué es el grooming, es decir 7 de cada 10. Entonces no sólo es importante dar a conocer los distintos tipos de prevenciones sino también promocionar el concepto y hacerlo visible”. En nuestro país, la cantidad de denuncias realizadas son pocas en comparación a lo que se estima, debido a un factor de desconocimiento a la lógica de abuso. Según Rodrigo Navarro -psicólogo infantil – “las víctimas no lo hablan, no le muestran a los mayores ese tipo de conversaciones. A veces pueden contar lo que pasó pero los elementos probatorios: fotos, videos, audios, suelen borrarlos”.



El caso más conocido hasta el momento en Argentina ocurrió en el 2016 y fue el de Micaela Ortega de 12 años, que comenzó con un grooming y terminó con un feminicidio. Jonathan Luna, la engañó por Facebook, la citó en un descampado y la mató. Los investigadores llegaron a Jonathan luego de determinar que se había contactado con la víctima a través de Facebook tras hacerse pasar por una chica de su misma edad. El fiscal a cargo de la causa determinó que el acusado tenía cuatro cuentas de esta red social, y a través de una logró organizar y concretar un encuentro.



Relacionados: Crisis y millennials ¿cómo enfrentarla?

“Hay un adulto perverso que pide cosas y por el otro lado hay una generación adolescente que no tiene reparo en enviar contenido íntimo pensando que el adulto no lo va a usar, no lo va a difundir. Esto es lo que me sorprende, hay poco cuidado de la imagen, de la intimidad. Las nuevas generaciones mandan fotos sin reparo, luego son colgadas en las redes y todo se complica” sostiene Rodrigo sobre el comportamiento de los jóvenes y la lógica de los abusadores a través de Internet. “Los abusadores sexuales tienen todos una lógica bastante similar, primero entran por la cuestión afectiva, la seducción, el buen trato, el cariño y después aparece la cuestión manipuladora. Si son astutos, cuando llegan a la parte abusiva la víctima lo considera buena persona, entonces lo protegen. Cuando llega la cuestión abusiva es tarde, el abusador ya generó una cuestión de confianza, es la misma lógica que cualquier tipo de abuso, con distintas herramientas”.



Hernán hace hincapié en que el grooming tiene un peligro particular que no suele tenerse en cuenta: “lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo, las fronteras desaparecen, las víctimas pueden estar acá, allá, el groomer puede estar en la India y la víctima en Argentina. Por eso es importante generar redes de articulación entre distintos países”.

Grooming Argentina acaba de lanzar una aplicación dónde la víctima puede denunciar una situación de acoso cibernético con facilidad. Ellos activan automáticamente el protocolo de actuación y envían la denuncia vía mail directamente a la justicia, “es una herramienta segura y confidencial”, cuenta Hernán asegurando que el 90 por ciento de los casos empieza y culmina en el mundo digital, no trasciende del pedido de imagen acompañado de la recepción, donde viene la extorsión, la amenaza y todo el trabajo psicológico de manipulación que hacen los adultos hacia los pibes.

Actualmente no alcanza con tutelar el bien jurídico protegido basado en la integridad sexual del niño, niña o adolescente en los entornos digitales, actualmente se necesitan más herramientas, es por eso que Hernán nos explica que a veces los padres se “meten en las conversaciones que ven sospechosas y eso entorpece el proceso penal. No sirve de nada que se hagan pasar por sus hijos, eso empeora las cosas”.

Relacionados: Esta fotógrafa cuestiona el amor en tiempos de internet

“Estos tipos tiran 500 anzuelos y alguno agarra. Hoy se multiplicó la oferta para los abusadores, porque actualmente mucha gente tiene acceso a Internet. Por otro lado, la vulnerabilidad se relaciona con la poca presencia adulta, antes era más fácil, tu hijo o hija se conectaba a Internet y generalmente la computadora estaba situada en un lugar fijo dentro de la casa, donde había transito. Hoy es imposible, no se puede tener el control absoluto. Es importante generar pensamiento critico, que es lo más difícil de generar en los adolescentes, tienen a creer que no todo lo que pasa por las pantallas es verídico, es un trabajo que lleva tiempo” concluye Rodrigo.



Sigue a Paloma Navarro en Twitter