Fotos de la vida en un basurero haitiano

Todas las imágenes cortesía de Giles Clarke/Getty Images Reportage

En 2010, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter sacudió Haití, matando a miles de personas. El apoyo mundial se sintió inmediatamente; Brad Pitt y Angelina Jolie donaron 1 millón de dólares, y Sean Penn creó una fundación de apoyo a las víctimas. Pero luego la gente dejó de interesarse en la isla y se concentró en otros desastres, otras catástrofes.



El fotógrafo Giles Clarke ha visitado Haití desde 2011 y ha realizado talleres de fotografía con estudiantes del Cine Institute, la única escuela de cine gratis en Haití. Su última serie, Waste in Time, documenta la vida de 2.000 haitianos que trabajan en un vertedero del Gobierno, a las afueras de Puerto Príncipe.

VICE: Cuéntame sobre este basurero que descubriste durante tu estadía en Haití.

Giles Clarke: Solía ser un depósito que se llenó de escombros del terremoto. Este lugar era la única fuente de agua para una comunidad empobrecida llamada Cité Soleil, que era conocida por ser el tugurio más peligroso del hemisferio occidental; todavía lo es.



¿Cómo te enteraste de su existencia?

Empecé a conocer la zona poco a poco y luego, investigando, me enteré de este basurero. De hecho, lo puedes ver a la distancia cuando estás en Cité Soleil. Es una inmensa montaña de mierda en llamas. Son 200 hectáreas de desechos humeantes.



Le pedí a un periodista local que me llevara y en cuanto llegué supe que esto era algo de otro planeta. Había personas que andaban por ahí con trapos encima y con sus caras cubiertas. Mejor dicho, se trataba de un lugar completamente aislado del mundo con toda esta gente rebuscando materiales reciclables como aluminio o botellas de metal.



Videos by VICE

Has tomado fotos en todo el mundo y, obviamente, buscar en la basura es algo central en las economías de muchos países pobres. ¿Por qué quisiste fotografiar este basurero en específico?

La diferencia de este es que el basurero solía ser una fuente de agua. Es un poco un símbolo de la corrupción haitiana… que creo que es el país número 163 en términos de corrupción. La peor parte es que todos los camiones que van allá son del Gobierno y, sin embargo, no hay regulación alguna sobre lo que se desecha. No hay proveedores médicos. Puedes verlo en las fotos. Las personas trabajan en las peores condiciones.



¿Cómo responden los haitianos a que fotografíes sus vidas?

No fui bienvenido desde el principio. El lugar es hostil. Pero volví un par de veces, y finalmente me aceptaron. En ese momento empecé a tomar fotos. Muchas de estas personas son menores de 18, algunos huyen de la justicia. Se está germinando una violencia de pandillas; se habla mucho sobre drogas. Es una versión del infierno en la Tierra, pero también es la fuente de trabajo y el hogar de más 1.500 personas.

¿Cómo haces para equilibrar el deseo de llamar la atención sobre esta situación horrible en que viven las personas sin ser amarillista?



Yo pienso que hay historias que simplemente tienen que ser contadas… Estas personas son un símbolo de corrupción en Haití, porque su fuente de agua fue arrebatada y jamás se las remplazaron. No hay asistencia médica, no hay regulación de desechos y no hay otras alternativas de empleo. Así que vi el basurero más o menos como símbolo de lo que es: de muchas formas, es una sociedad podrida en la que sólo un pequeño porcentaje se beneficia.

Visita la página de Giles Clarke.