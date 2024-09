Una esclava negra reemplazará al presidente esclavista Jackson en los billetes de 20 dólares

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Harriet Tubman — la abolicionista y sufragista del siglo XIX que dirigió a decenas de esclavos a través de las vías subterráneas del tren rumbo a estados libres de esclavismo — está a punto de convertirse en el nuevo rostro de los billetes de 20 dólares. Tubman reemplazará al controvertido dueño de esclavos Andrew Jackson, el séptimo presidente de Estados Unidos.

El secretario del departamento del Tesoro, Jack Lew, anunció su decisión — una decisión que convertirá a Tubman en la primera mujer negra de Estados Unidos en estampar su rostro en una divisa — el pasado miércoles. Igualmente se ha anunciado que se prevé cambiar el dorso de los billetes de 5 dólares para «retratar a líderes del movimiento derechos civiles», mientras que la parte frontal mantendrá el rostro de Abraham Lincoln. Además, las pioneras del sufragio femenino aparecerán en el dorso de los billetes de diez dólares.

El año pasado Lew anunció que consideraba reemplazar a Alexander Hamilton de los billetes de 10 dólares con una mujer. La idea no gustó a todo el mundo. Hamilton, uno de los fundadores de Estados Unidos, contribuyó a apuntalar el sistema financiero que sigue usando a día de hoy la misma administración Obama. También fue miembro fundador del servicio de Guardacostas de los Estados Unidos y del periódico The New York Post. En realidad Hamilton se ha convertido en una suerte de celebridad gracias al rotundo éxito en la taquilla de Broadway — en el que se llegaron a pagar 600 dólares por entrada —, de una obra inspirada en su vida que ha escrito Lin-Manuel Miranda. La revista online Político ha denunciado que Miranda habría presionado a Lew para que dejara a Hamilton en los billetes.

Según informa la publicación Lew le habría asegurado a Miranda que estaba encantado con su idea.

«Claro que nos vamos a hartar de escuchar cómo la gente habla del tema este verano», proclamó Lew después de anunciar su medida el verano pasado.

La idea de reemplazar a Jackson con Tubman en los billetes de 20 dólares a partir del año 2020, arrancó gracias a una petición online. Los defensores de la idea aseguraron entonces que les gustaba su inherente simbolismo — de hecho, en el año 2020 se cumplirá el primer centenario de la inclusión del sufragio femenino en la Constitución de Estados Unidos. La última mujer en aparecer en una divisa estadounidense había sido Martha Washington, quien fue además, la primera Primera Dama del país en la primera década del siglo XIX.

Sucede que Jackson fue dueño de una propiedad en Tennessee a la que se conoció como The Hermitage. Se traba de una plantación de algodón de 1.000 acres cuyo mano de obra estaba formada, íntegramente, por esclavos. En el momento más bochornoso de su dictadura, Jackson llegó a ser dueño de 150 esclavos.

Tubman nació en una familia de esclavos en Maryland y creció regularmente maltratada y abusada físicamente por su dueños. Hasta que logró escapar y crecer con una idea muy aproximada de la libertad en su cabeza. Tubman rescató a decenas de familias esclavizadas en las 13 misiones liberadoras que lideró, y ayudó a los rescatados y a las rescatadas a alcanzar los estados del norte del país, donde el esclavismo estaba abolido. Más adelante, Tubman jugaría un papel determinante en la batalla por el sufragio femenino.

Lew ya había proclamado en su día que cambiar el billete de 20 dólares no sería posible debido a que los billetes de papel son normalmente actualizados de manera rotativa. Según informó, el siguiente billete que debía de ser actualizado era el de 10 dólares. Lew proclamó en las páginas de Político que el departamento del Tesoro estaba explorando la manera de aplacar a los críticos.

Según dispone la ley federal, no está permitido que ninguna persona pueda aparecer en vida en billete alguno. La ley sentencia igualmente que George Washington tiene que seguir siendo el rostro de los billetes de un dólar.

