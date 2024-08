Hijo adoptivo de Madonna probará suerte en las fuerzas básicas del Benfica

Como están las cosas en el futbol mundial se necesitan «palancas» para prosperar en el profesionalismo o ser un fenómeno con el balón. Si tu caso es éste último es muy seguro que los clubes te fichen por un período relativamente corto de tiempo para probar tus habilidades y convencerse de tu constancia. ¿Pero qué es mejor que nacer con talento? Ser familiar o amigo de alguien influyente. De este tamaño es la fortuna de David Banda.

Con 11 años de edad, David es uno de los niños más afortunados del planeta. Nacido en Malawi, David es uno de los cuatro niños que Madonna adoptó en 2006 y quien tiene una gran pasión por el futbol. De acuerdo con The Guardian, la máxima estrella del pop se mudó a un poblado cercano a la capital portuguesa para que su hijo pueda probarse en las fuerzas básicas del Benfica, labor que realizó exitosamente según la información recopilada.

El Benfica es uno de los mejores clubes para desarrollar jugadores y venderlos a clubes de élite en Europa a precios absurdos. La lista es larga y no todos rinden lo que siempre prometen. Las supuestas habilidades de David Banda aún son un misterio, pero si hay algo que el Benfica no dejará pasar es la oportunidad de presumir que el hijo de la «Reina del Pop» entrenó en sus instalaciones. A juzgar por el estado en el que se encuentra hundido el mercado de fichajes que no nos sorprenda si algún día vemos a David Bota como el nuevo Mbappé.