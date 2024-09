Los hombres también fingen orgasmos

Siempre he pensado que, si tuviera una hija, querría hablar con ella sobre lo importante que es la comunicación, expresar las necesidades sexuales y no fingir orgasmos. Pero ahora entiendo que, si tuviera un hijo, también tendría que sentarme a hablar con él de lo mismo. Desde siempre, las mujeres se han llevado la palma por ser las que más fingen orgasmos. A excepción de esa escena de Josh Hartnett en 40 días y 40 noches , la verdad es que no se oye hablar mucho de hombres que fingen orgasmos. Un estudio muy citado realizado por el Journal of Sex Research reveló que el 67 por ciento de las mujeres han fingido un orgasmo, al igual que el 28 por ciento de los hombres. Como quería saber más, decidí preguntar a varios chicos si alguna vez han fingido un orgasmo y por qué. Resulta que sus razones son similares a las de las mujeres: falta de sensibilidad por los ISRS y voluntad de complacer a su pareja.

Broadly: ¿Alguna vez has fingido un orgasmo?

Scott, 27 años de edad: Sufría eyaculación precoz y el médico me recetó un antidepresivo leve que ayudaba con este problema. Me lo tomé, practiqué sexo con mi ex y no me podía correr. No se lo dije y fue curioso, porque no sabía que aquella sería la última vez que íbamos a tener sexo. Pero bueno, lo hicimos durante mucho tiempo y ella se corrió como dos o tres veces y yo, ni una. Por eso puse cara de orgasmo.

¿Y tu ex se dio cuenta o se lo creyó?

Me creyó. O al menos eso dijo. La verdad, no sé si se dio cuenta o no.

¿Usasteis condón? ¿Cómo te las apañaste para no dejar pruebas físicas?

Sí usamos condón, pero me fui al baño de inmediato, me lo quité y lo eché por la taza para que no se diera cuenta de que lo había fingido. Se desperdició un condón en perfectas condiciones.

¿Y has vuelto a fingir un orgasmo?

No, no desde aquella vez. Estoy seguro de que fue por la medicina. Dejé de tomarla porque ya me habían recetado otra para la depresión y no eran compatibles.

¿Lo fingiste porque pensaste que la decepcionarías si no te corrías?

Sí, no quería que pensara que lo había hecho mal. Me sentía mal conmigo mismo.

Imagen vía Chelsea Victoria / Stocksy

Broadly: ¿Cuántas veces has fingido un orgasmo?

Matt, 28 años de edad: Desde los 17 años hasta lo 23, casi siempre que practicaba sexo casual y en dos relaciones serias en las que al final tuve que hablar sobre mi problema. Me masturbaba sobre su pecho, el trasero o la espalda después de que se hubieran corrido.

¿Por qué finges?

Lo hago porque como me masturbé mucho sin lubricante durante mi adolescencia, ahora no me puedo correr solo con penetración vaginal. Mi pene se ha acostumbrado al tacto de mi mano seca y rasposa. La vagina no me da la fricción áspera a la que estoy acostumbrado. Nadie sabe hacer que te corras mejor que tú mismo.

¿Fingiste para complacer a tu pareja?

Sí, siempre he creído que el sexo no es bueno si no se corren las dos partes y yo siempre me siento mejor al saber que le provoqué un orgasmo a la otra persona, aunque preferiría que me lo dijeran si ven que no va a pasar a que lo finjan para hacerme sentir bien. Además, es un poco difícil explicar todo eso a una pareja casual. Mentir es más fácil y rápido.

¿Cómo lo fingiste físicamente?

Solté un gruñido exagerado, casi un grito, y fingí un espasmo con todo el cuerpo. Después me quité el condón muy rápido y lo lancé lo más lejos posible de la cama.

Yo que soy mujer, a veces me siento culpable después de fingir un orgasmo. ¿Alguna vez has tenido ese sentimiento de culpa?

Me daba miedo que me descubriera, que encontrara al condón, revisara si había algo dentro y se diera cuenta de que había mentido. Estuvo feo porque no pude disfrutar de ese momento tan bueno después del sexo.

¿Hablaste de eso con tus amigos? ¿Conoces a otros hombres que hayan hecho lo mismo?

Normalmente tocamos este tema después de una noche de coca y alcohol entre amigos. Cuando nos juntamos solo hombres, compartimos anécdotas de sexo y, si nos sentimos en confianza, hablamos sobre nuestras inseguridades. Muchos de mis amigos no se pueden correr con sexo oral y yo no puedo con sexo vaginal. Una vez dije «¿Sabéis qué otra cosa impide que me corra?» y me sorprendió saber que muchos tenían el mismo problema pero no saben por qué. Algunos incluso han dudado de su orientación sexual.

¿Lo volverías a hacer?

No. Si te desnudas frente a alguien es porque le tienes confianza.

Broadly: Dijiste que fingías orgasmos con tu exmujer. ¿Por qué lo hacías?

Tony, 37 años de edad : Estaba tomando un medicamento para tratar la depresión y la ansiedad, y desde entonces el sexo se volvió innecesario. Si no fuera por mi exmujer, durante esa época no habría habido nada de sexo en mi vida. Sí podía eyacular, pero me costaba mucho tiempo. Después del tercer intento me daba cuenta de que no iba a pasar y prefería fingirlo.

¿Lo hiciste para complacerla?

Totalmente. Para sentirse complacida, ella necesitaba que yo eyaculara y además le gustaba sentir que me corría dentro de ella, algo muy difícil de fingir.

¿Y cómo resolviste ese problema?

Le dije que la medicación disminuía mi producción de semen. Odiaba mentirle, pero sentía la obligación de complacerla como esposo. El problema es que con el antidepresivo se me quitan las ganas de sexo. Es raro. Se van y ya está.

¿Lo volverías a hacer?

No, ya no tomo antidepresivos. Después de terminar con mi ex, seguí tomando medicamentos durante un tiempo, pero hizo que mi vida de soltero fuera muy difícil. Así que decidí dejar de medicarme y lidiar con mis problemas de una forma más positiva.