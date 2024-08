Un homenaje a los de ‘Hellraiser’, la familia más brutal del SOFA

El domingo pasado, la familia Beltrán Rojas casi no logra almorzar. Desde antes de ingresar a Corferias a las 9:00 de la mañana, decenas de curiosos los detuvieron en las filas de la taquilla para pedirles fotos. Duraron allí casi una hora: «¿Podemos sacarles un retrato?», les pedían todos. «¡Una selfie!», les tocó escuchar cientos de veces. Y ellos, dichosos y comprometidos, accedían a cada una de las peticiones.

Lo mismo les pasó en la entrada, en los pasillos, en los baños, en las filas para comprar comida, en cada uno de los pabellones del Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA), la convención geek más importante de Colombia. «Una foto, por favor», «Qué chimba sus cosplays», «¿Pueden posar con mi hermano?». Y todos juntos, con la actitud y el semblante de cada uno de sus macabros personajes, lo hacían.

«Esta es nuestra navidad», cuenta Adriana Beltrán, una de las hermanas de la familia, vestida impecablemente de Pinhead, el líder de los cenobitas en la película Hellraiser, el clásico de 1987. Esto es lo más bacano que tenemos en familia. Nosotros soñamos todo el año con este momento, entonces cuando llegamos y vemos que todo el mundo responde, que se toma fotos con nosotros y lo aprecia, es una alegría grandísima.

Si uno fue al SOFA, sabe que la familia de Adriana es grande. Los otros tres adultos del grupo son Esteban, Paula y Freddy Beltrán, sus hermanos. Ellos y Sneider Ramírez, novio de Adriana. Diana Rojas y Paola Rojas, hermanas, son quienes se encargan de la producción del vestuario y el maquillaje. Diana es mamá de Manuela y Camila Pulido, las más jóvenes. (Esto es más enredado que el árbol genealógico de los Buendía en Cien años de soledad así que tranquilos, en los pies de foto les decimos quién es quién).

Paula Beltrán, una de las hijas de Diana, como una cenobita.

La idea de convertirse en una de las familias de cosplayers más firmes del país se les metió en 2013. La primera temática que eligieron fue de militares zombi; la segunda, de personajes de la década de los ochenta —íconos del terror popular como Pennywise de IT, Leatherface de The Texas Chainsaw Massacre o Beetlejuice—. Un Halloween incluso encarnaron a varios zombis de The Walking Dead.

Eso hasta hace tres años, cuando emprendieron la inmersión en el universo cinematográfico de Hellraiser. «Nos hemos visto las nueve películas en familia. Siempre vemos todo juntos para conocer bien los personajes, saber bien cuándo aparecen, sus gestos, la historia de cada uno», dice Adriana. Todos lo hacen: desde las dos pequeñas hasta los más adultos ven las películas, copian las poses, se aprenden las historias de sus personajes.

Sneider Ramírez, como ‘Butterball’.

Como actores de teatro, los Beltrán Rojas analizan a fondo cada una de sus representaciones para, a diferencia de quienes solo se disfrazan, encarnar a fondo los gestos y corporalidades de las criaturas de las que se visten. Por eso se hacen llamar «Los metidos en todo».

«Ya este es el punto en el que hemos logrado la mayor perfección», cuenta Fredy. «Hemos depurado los maquillajes, los vestuarios, las expresiones. Estamos muy contentos». Para esta, su quinta participación en el SOFA, las hermanas Rojas se demoraron seis meses en la producción completa de los vestuarios y el maquillaje. Comenzaron en mayo y solo hasta la víspera de la convención tuvieron los trajes completos.

Esteban Beltrán, como ‘Chatterer’.

«Nos encanta andar por ahí así: ir al Transmilenio, venir acá. Incluso ir a la oficina va a ser la locura porque vamos a ir todos disfrazados», dice Adriana. Las sesiones para preparar a cada integrante duran varias horas y, aunque parezca aparatoso, todos se acostumbran a llevar esa cargada mezcla de pinturas faciales, pegamentos, lentes de contacto, chaquetas intervenidas y accesorios varios con los que caminan (y hasta comen hamburguesa).

Además de lo difícil que puede llegar a ser conseguir los materiales para confeccionar los trajes, la familia piensa que en Colombia nos falta un poco de cultura cosplayer. «A veces es difícil lidiar con la gente brusca: gente que no te pide la foto bien sino que se atraviesa, te jala, te coge a lo maldita sea. Eso es duro, pero hay que abonar para generar una cultura cosplayer acá en el país basada en el respeto y la tolerancia», sentencia Adriana. Y Sneider remata: «A veces hay que decirle a la gente: si a ti no te gusta que yo me disfrace, pues respeto tu punto de vista pero tú respeta a los que nos gusta».

Esta familia, compuesta por amas de casa, ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, administradores de empresas y estudiantes, se lleva el premio al mejor cosplay del SOFA 2017.

Adriana Beltrán, como ‘Pinhead’.

Paula Pulido, como un ángel de ‘Hellraiser’.

Camila Pulido, otra de las hijas de Diana.

Freddy Beltrán, el papá, como el Dr. Philip Channard

