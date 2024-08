El horóscopo de VICE: abril de 2019

La astenia primaveral no sé, pero el cansancio de tanto hablar de Mercurio retrógrado ¿eso qué? Pues lo hemos pagado con descuidos, con peleas innecesarias, con el cerebro rumiando al trescientos por ciento y con una serie de inseguridades y vacíos que eso, amigas, no lo llena ni este calor de tres de agosto. Pero ya está, Mercurio ya ha entrado directo en Piscis, y todas esas idas de olla que has tenido ya puedes exteriorizarlas. Es el momento de poder volver a tomar decisiones: ¡locura! ¡Por fin! ¡Firmemos todos contratos! ¡Casémonos todos! ¡Di sí a todas esas ofertas laborales! ¡Cerremos tratos! Bienvenidos a abril. Dejadme que os hable del amor, esta vez será bonito.

ARIES (21 mar. – 19 abr.)

Suenan platillos de fondo, cae purpurina y salen las trompetas. ¡Sí, amiga! Este es tu mes, no solo por ser el de tu aniversario —mis felicitaciones—, sino que va en serio, este puede ser el definitivo para ti, el de florecer —estoy poetisa, perdón—. Vuelves a tener el control de tu vida, eres consciente de lo que quieres, de tus objetivos, estás en el punto de partida para una buena resurrección. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues, como siempre, esto depende también un poco de ti, que los astros hacen lo que pueden. Hay luna nueva en tu signo el viernes 5, ¿hay mejor día para un renacimiento que un viernes? Ahí es cuando te sentirás con la energía rebosante. Pero alto ahí, esto no iba a ser camino de rosas, que por algo eres Aries, una luchadora nata. Así que, si te digo que Plutón y Saturno estarán ahí para ponerte a prueba, tómatelo como eso, como un pequeño desafío. Tú sigue hacia delante, ni caso a los pequeños obstáculos que vayan saliendo. Hasta el día 19, notarás como si te fueran arrancando la piel. Vale, quizás demasiado gráfico. La idea es que te irás sintiendo cada vez más emocional, eso es porque te irás acercando a la luna llena del 19. Aprovecha este destape y di sí al compromiso con esa persona.

TAURO (20 abr. – 20 may.)

Estabas empezando a calmarte, a estar bien contigo mismo, a asumir que si trabajas muchas horas es por decisión propia. Podemos decir que estabas empezando a estar bien con tu vida ¿Qué ha pasado? No sé, pero algo ha hecho clic. Vuelves a estar intranquilo, de algún lado salen esos nervios, busca el origen. Y no vuelvas a esa etapa de estrés, que ya los dos sabemos lo que supone. Y ten clemencia con tu entorno, a veces eres algo parco y duro diciendo las cosas, ellos no tienen por qué saber por lo que estás pasando. Paciencia con el resto de humanos, no todos somos tan eficientes como tú. Y no te obsesiones con tus bienes, ya sabemos que eso es muy importante para ti, pero ofuscarte no te va a ayudar en nada. Este abril ponle un poco de sentido común a todo o te ahogarás en un vaso de ratafía. Y ojo con la conjunción entre el Sol y Urano en tu signo, habrá un poco de alboroto amoroso hacia final de mes, si estás con alguien querrás libertad y salir y que comparta planes contigo. Hazle saber lo que te hace feliz.

GÉMINIS (21 may. – 21 jun.)

Llevas en crecimiento varias semanas, presientes que un cambio se acerca porque todo ha ido saliendo bien y hueles las buenas noticias. Pero también eres consciente de que este cambio solo depende de ti, ya no hay apoyo ajeno que valga. Tus ansias de variedad en la vida, tu habilidad para cambiar de situación sin problemas harán que a partir de la luna nueva del día 5 estés en guardia para una renovación importante ¿Cambio de trabajo? ¿Ascenso? ¿Especializarte en algo nuevo? Sois cambiantes, pero tenéis muy claros vuestros sueños en cada momento. Géminis, no dejes que nadie te haga dudar, que nadie te venga con un “pero con lo bien que estabas aquí, porque vas a saltar ahora a…” ¡sssh! Hazlos callar, si tú lo tienes claro, es el momento. Que nadie limite tu curiosidad por todo en esta vida. Oye, y una cosa: tienes el corazón a rebosar ¿Has conocido a alguien? La luna llena del 19 hará que esto vaya a más, menudo mes te espera.

CÁNCER (21 jun. – 22 jul.)

Ay, ay, ay, querida Cáncer: ¿aventura amorosa a la vista? Eso parece: tienes la casa del amor un poco por los aires. Pero antes debo avisarte de algo, deja de sentirte, pequeña. Empieza a creer en ti, párate un momento y mírate en el espejo ¡No te encojas! levanta la barbilla, si te muestras así, los demás te verán así de chiquita. Tienes que entrar en los sitios con seguridad, haz tu trabajo estando orgullosa de ti. Y lo mismo en el amor: si estás segura, si quieres apostar por ello, no te escondas. Deja la timidez para otro mes, vamos a practicar un poco de selfestim durante este abril. En realidad, eres un ser social y amoroso en potencia. Ya verás como, a medida que se acerque la luna llena del día 19, te sentirás cada vez más cómoda. Saca tus encantos a pasear, relájate y confía en ti. Ya verás qué divertido será abril.

LEO (21 jul. – 22 ago.)

Leo, te vas conociendo cada día un poco más, sabes perfectamente qué necesitas para tener un buen día, qué herramientas te hacen falta en el trabajo para que estés cómodo, qué situaciones se han de dar en el amor para que no tengas inseguridades… pues si sabes todo eso, ¿por qué sigues en el mismo punto? No te castigues a ti mismo poniéndote a prueba y con un adormilado “bueno, pues ya cambiarán las cosas”. No, si alguien puede poner todas las cosas en su sitio, ese eres tú. Tienes las claves para que todo funcione ¿no te parece un buen momento para activarlo todo? Tienes a Júpiter retrógrado, y eso es beneficioso para ti, porque es como si fuera una parada técnica para pensar y salir propulsado. Trabaja este mes la confianza en ti mismo. Y con el paso de Venus a Aries, ay amigo, que la vida amorosa coge velocidad. Necesitas a alguien que te saque de tu mundo, que te saque de casa, que te saque de tu cabeza. Deja que te saquen de tu caparazón.

VIRGO (23 ago. – 23 sep.)

Virgo, me encantas. Un mes estás a tope con el tema del trabajo, otro te da por viajar, otro mes te focalizas en el amor… eres organizado hasta para esto. Y como ya hemos pasado por el estrés laboral, los amigos y el amor, ahora toca hablar de dinero. Es como si de golpe despertaras y dijeras ¡pero, oye, y esto qué! Entonces se activa tu cabeza cuadriculada y meticulosa y empieza a hacer excels mentales, clasificarlo todo en carpetitas y sacar gráficos escalables. De repente, ahora mismo tu prioridad es tu salud económica, vaya por dios. Mientras el resto de personas están tomando el sol y celebrando la primavera y sus alergias, a ti te toca ponerte formal. Hacer un poco de repaso de tus éxitos hasta ahora, de cómo eso se traduce en tus finanzas, si estás ahorrando bien, si te están engañando por algún lado, si puedes organizarte mejor. Que no digo yo que no, que ya les gustaría a muchos signos esta habilidad de organización tuya. Aprovecha que empiezas a sentirte plena en muchos niveles —solo te falta tener alguna cosa más bajo control— y empieza a disfrutar de la vida un poco. Te lo mereces. A ver si encuentras un hueco en todo este planning semanal que llevas encima, y no sé ¿haces algo muy loco?

LIBRA (24 sept. – 22 de oct.)

Va de lunas este abril, Libra. Por un lado, tenemos luna nueva el viernes 5 en tu casa de las uniones. Si estás en pareja es como que os arrejuntáis más, y si estás libre y sin ataduras ¿qué te parecería volver a Tinder? ¿rescatar ese whatsapp que se quedó a medias? ¿decirle algo un poco en serio a tu crush? Solo avisarte de que la conjunción de Saturno y Plutón pueden estar poniendo las cosas un poco difíciles, pero ¿cuándo te ha echado atrás a ti un amor difícil? Lo bueno es que el día 20, Venus viene a tu rescate, por si necesitas impulso así que, si el amor no ha conseguido brillar a principios de mes, lo hará ahora, no te preocupes. Y ojo con la luna llena del día 19 que está en tu signo, estarás emocional, y con todo un poco a flor de piel. ¿qué tal si aprovechas para contar cosas, abrirte un poco, pedir perdón, contar secretos, dejar ir un poco esos nudos que acumulas dentro? Tus deberes para este abril es ganar en confianza y autoestima. ¿Qué más necesitas que pase para creer en ti? Cuando te saques esa carcasa de pinchos ya verás que libre vuelas.

ESCORPIO (23 oct. – 21 nov.)

Mira, Escorpio, no sé cómo escribirlo para que te lo creas y lo asumas, pero parece que vienen aires propicios, ¡aires de cambio! —imagínate esto yo cogiéndote de la cara y zarandeándote—. Además, un cambio no así sin ver de dónde viene, no, nada de eso, un cambio a tu gusto, hecho a medida. En abril te verás avanzando, y no solo a nivel profesional, sino también emocional, que ya tocaba. Te sientes a gusto, tienes los sentimientos en su sitio y empiezas a tener más claridad sobre cuáles son tus ambiciones en esta vida. Aprovecha que se despeja el camino y entra un poco de luz para tomar decisiones. El cambio puede venir en forma de viajes, nuevo trabajo o nuevas relaciones. Abre los brazos, y por primera vez, déjate ir un poco y sal de esa negatividad que te ha estado agobiando tanto. Venus, planeta del amor, del goce y la belleza, ingresa en Piscis hasta el 21 de abril. Y tú, como buen signo de agua, solo tienes ganas de relajarte y disfrutar. Hazlo, por favor.

SAGITARIO (22 nov. – 21 dic.)

Hablemos de temas amorosos, querido Sagitario, que se pone interesante el mes de abril. Tú ya sueles ir revolucionado por la vida, podemos decir que a 24 ºC más que el resto de los humanos, pero es que la primavera, además, te sienta fenomenal. Básicamente porque te pone alegre, y eso hace que te olvides un poco de tus problemas y de tus comidas de tarro y te centres en lo importante: vivir disfrutando. Hay un tema a comentar y es que te encanta el picoteo. En todos los ámbitos: relaciones formales, informales, amigos, grupos, viajes. Un día estás aquí, otro estás mirando un vuelo, hoy te gusta el chico de la máquina de café y mañana lloras por el profe de salsa. Te gusta coquetear y tener aventuras, a poder ser lejos de casa, pero ¡alto ahí! A partir de la luna nueva del día 5, algo o alguien hará que te replantees si no valdría la pena pensar más a largo plazo, algo más de quietud, de planificar las cosas más allá de una semana vista. Tienes, además, a final de mes a Venus en tu casa del amor ¿Habrá mejores días para el amor que este mes de abril? No lo creo, esta es la tuya.

CAPRICORNIO (22 dic. – 19 ene.)

Para que salga todo bien y en orden, este mes tendrás que ser más Capricornio que nunca y decir las cosas muy claras y a la cara. Sé sincera con tu entorno, en tus relaciones. Tiendes a creer que con tus acciones ya lo estás dejando todo claro, lo que a ti te parece muy obvio crees que no hace falta ni verbalizarlo. Pues no es así. Lo mejor es ponérselo fácil a la gente y no esperar que vayan interpretando muecas y gestos; la gente tiene otros temas más importantes que ir jugando a los mimos. La luna llena del día 19 sacude un poco tu carrera profesional, te lucirás, brillarás mucho este mes. Serán días de palmaditas en la espalda, no te escondas, y muéstrate orgullosa de lo conseguido. Siempre va bien algo de reconocimiento y llevas currando duro durante mucho tiempo. Y a partir del día 22 salen chispas de tu casa del amor con Urano de por medio. ¿Libre y sin compromiso? Pues prepárate porque ese alguien aparecerá en el sitio más improbable. Qué nervios.

ACUARIO (20 ene. – 18 feb.)

Has empezado el mes a tope de noticias, y llegan de sitios que ni tú mismo —fliping por excelencia— te podías imaginar. Tú a toda sugerencia o propuesta, siempre que sí. Ya reflexionarás más tarde sobre si has hecho bien o si es razonable lo que te proponen ¡Es primavera! Ya habrá tiempo para quedarse en el sofá. Pueden llegar hasta propuestas de fuera que incluyan viajes. Sí a todo. En temas sentimentales, por otro lado, frena un poco. Tienes días que quieres correr mucho, luego te da por bajar revoluciones, luego te ves estancado, y al día siguiente quieres saltar de nivel. Son tus sentimientos, tu vida puede ir rápido y sueles ir acelerado a todos lados, pero con los sentimientos tómatelo con calma o harás que se tambalee todo. El 20 de abril, con Venus moviéndose, tendrás un poco más de claridad en el amor, aprovecha para hacer limpio. Sabrás qué quieres, qué tipo de relación, tendrás conversaciones serias. Deja que tu cuerpo vaya a 120km/h, mientras tus sentimientos y cabeza reposan un poco.

PISCIS (19 feb. – 20 mar.)

Piscis, has salido de Mercurio retrógrado entera y sin rasguños: ni tú ni yo sabemos cómo. Pero hecho está, prueba superada. Sigues sorteando aventuras, trabajos y decisiones, vas dando saltitos desde que llegó el calor. Pero lo bueno es que te están pasando cosas buenas, y no sueles ser de las que se preguntan el por qué, sino más bien un a todo que sí y sin freno. Estás viendo cómo tus proyectos personales crecen, y crecen ¡merecido! pero no dejes que te engullan. Los piscis sois muy de cuidar a los otros, preocuparos, mandar whatsapps de “cómo estás, te noto un poco mal”. Lo sentís todo, por algo sois el signo más espiritual, pero a veces hay que dirigir esos cuidados hacia uno mismo. Y este mes tocará darse mimos. Porque te están pasando tantas cosas que necesitas protegerte, estar bien de salud, estar fuerte, estar segura, y una vez te sientas bien y estable (¿te acuerdas, Piscis, de lo que era la estabilidad?), ya podrás auxiliar al resto. Tienes a Venus moviéndose por tu signo hasta el día 20, eso es maravilloso, eso significa planes sociales y amor rebosando por todos los poros. Diversión y romance ¿Te apuntas al plan, Piscis?