El horóscopo de VICE: diciembre

Menudo inicio de mes… Esto no lo hemos podido predecir. Pero bueno, ni nosotros, ni las encuestas, ni mucho menos el CIS. En fin, no os preocupéis, para que el viaje por el resto del mes sea un poco menos brusco que su inicio, os dejamos aquí el horóscopo de VICE para el mes de diciembre.

SAGITARIO (22 nov- 21 dic)

¡Por fin resurges de las cenizas, Sagitario! Ahora sí, ahora vuelves a ser esa persona optimista y alegre y no esa criatura sin rumbo que iba llorando por las esquinas llena de dudas y amargura. Menudo viaje a los infiernos te has dado y nos has dado a los de tu alrededor. Se ha hecho tan larga esta etapa de intranquilidad que te creías que iba a ser así para el resto de tu vida, incluso te estabas empezando a sentir cómoda retorciéndote en tus penas. Pero toca volver a la estabilidad, querida amiga. Debes volver a pensar en todos esos planes que siempre has tenido en mente.

¿Qué te apetece? ¿Viajar, conocer gente nueva, salir más, aprender chino, empezar un curso de cerámica, volver a explotar Tinder? Pues adelante, vuelve a ser tú, la que quiere hacer mil cosas sin terceras personas que le estén jodiendo la vida. Que les den. ¿Tienes un rotulador a mano? Márcate en fluorescente el día 22 de diciembre en la agenda. Si este es el mes del resurgir, prepárate porque ese día hay fuegos artificiales. Tómatelo como un nuevo despertar, un gran cambio sobre todo a nivel emocional. Te va a sacudir tan fuerte que todos esos miedos, el qué dirán, el dolor causado por terceros y la desconfianza pasan a ser historia. Ciérralos con candado. Y que empiece la fiesta, Sagitario.

CAPRICORNIO (22 dic – 19 ene)

No está siendo tu mejor año, Capricornio, pero qué te voy a contar. Te siguen asaltando dudas, algo a lo que no estás nada acostumbrada. Has ido andando por la vida con la cabeza bien alta, sabiendo lo que querías y lo que no. Pero nos hacemos mayores y ya no es tan fácil distinguir lo que te complica la vida o lo que dará sus frutos, y esto te abruma. Maldita madurez. Pero intenta no tomarte todos esos interrogantes que te asaltan como algo malo, porque si no, no saldrás de esta. Y no le añadas, además, el resentimiento que llevas un tiempo acumulando.

Tienes resentimiento para dar y vender, a las amigas que no te entienden, al trabajo donde te empiezan a complicar las cosas, la pareja que no ayuda. Cuando te venga toda esa ira, párate un momento y piensa qué hay detrás. Quizás incluso te sorprendes con ganas de estar sola, ¡por qué no! No hay nada malo en querer pasar un tiempo con una misma. Pero, ojo, ¿cómo no va haber twist al final del año si es cuando entras en acción? El día 21 no solo es el solsticio de invierno, sino que el sol entra en tu signo. Ahí es cuando te llegará toda la vitalidad y fuerza que has estado echando de menos. Al fin amiga, al fin.

ACUARIO (20 ene- 18 feb)

Querida Acuario, sigues en tu ola de recoger frutos y que todo salga bien. Eres la envidia del resto de signos, qué le vamos a hacer. Quizás ahora te está entrando un poco el cangueli porque te estás dando cuenta que este éxito cosechado hace que entres en una nueva rutina, una nueva normalidad. Sé que te asusta esta palabra, Acuario, no pasa nada. Cuando la normalidad entra dentro de lo que tú disfrutas haciendo y sabes hacer mejor ¿qué más se le puede pedir a la vida?

Estás esperando el cambio de año con unas ganas increíbles, y es que tú misma sabes que estás en racha, y te mueres por saber dónde te llevará. Ve preparando los deseos y propósitos de año nuevo porque si piensas en grande, en seguir creciendo y en expandirte, sucederá. Imagino que ya sabes que Mercurio retrógrado termina el día 6. Sé que has estado un poco más despistada de lo normal, un poco irascible y con ganas de encerrarte en la habitación. Pero esto se acaba en nada, no te asustes. A partir del día 6 entras en una etapa con muchas ganas de socializar, de contarle a la gente tus ideas… vamos, que tu carisma vuelve a su sitio. Eres la reina de las cenas de navidad… y cómo te gusta eso.

PISCIS (19 feb- 20 mar)

Te doy vacaciones este diciembre, te voy a dejar descansar de ese pensar de más que siempre te acompaña. Tómate un respiro de todo el estrés mental que no te deja avanzar. Y es que no tiene sentido porque sigues por el buen camino, tu futuro está ahí dispuesto a brillar, no sientas miedo porque estás haciendo las cosas bien. Usa toda esa intuición que tienes y piensa en grande, aprovecha esta carrerilla que llevas para llegar donde tú quieras, porque se está gestando algo extraordinario.

Te diría que un gran sueño tuyo está por cumplirse, pero no quiero que suene a película Disney. Aunque ya lo he dicho y tú ya te lo habrás apuntado en tu libreta. Ahí queda. Así que relájate, descansa, quizás hasta te sientes un poco perezoso estos días, pero no pasa nada, porque sabes que estás en el buen camino, deja la acción como propósito de año nuevo, ya te pondrás las pilas en 2019.

Además, Venus estará haciendo de las suyas a partir del día 21 y eso conectará toda esa imaginación que siempre tienes con tu lado más romántico. Todo lo que te apetece este mes es estar con los tuyos, hacer nuevos planes y conectar mucho con las personas. Felices fiestas, querido Piscis.

ARIES (21 mar – 19 abr)

Nunca has sido muy de echar la vista atrás y hacer recuento de lo ocurrido. Pero este año sí, este año ha sido complicado y has aguantado mucho y esto en cierta manera te ha cambiado. Eres otro. Y este mes sigues todavía dándole vueltas a muchas cosas. Consejo: tienes que dejar ir todo eso que te está paralizando emocionalmente. Además tú eres de hablar y decir las cosas bien claras: otra cosa no, pero sinceridad suele ser lo tuyo. Aprovecha que el día 6 acaba Mercurio retrógrado y comunícate.

Di todo eso que llevas tiempo aguantando, lo que sientes, lo que no te gusta, lo que te enfada, lo que amas. ¡Dilo! Necesitas sacarlo, lleva demasiado tiempo dentro. Y aprovecha que el día 7 hay luna nueva y es el momento perfecto para empezar de cero, pero antes debes liberarte de todos estos lastres que te están paralizando. Deja de ocultar sentimientos o tu entorno dará media vuelta y se irá. Tienes miedo a sentir, pero tú y todos. La diferencia, Aries, es que tú eres fuego, recupera esa agresividad y esa fuerza, pero esta vez para lo bueno. Para decir: “me están pasando muchas cosas entre corazón y cabeza y esta vez os las voy a contar”.

TAURO (20 abr- 20 may)

Qué mal te ha sentado Mercurio retrógrado, Tauro. En tu caso no ha sido el despiste sino el lío mental que llevas. Te abrumas rápido cuando suceden muchas cosas a la vez. Pensar en el trabajo y qué cenar es suficiente para ti, más allá de eso es tensión asegurada. Pero, tranquilo, se acaba el día 6. Volverás a tener más energía (espero que me hayas hecho caso en lo de hacer yoga o relajarte mirando fijamente la pared). Y lo más importante, la alegría vuelve a ti ¿Te acuerdas de ella?

Volverás a ser el Tauro que caes bien a la gente, que todos quieren cerca en las cenas y que disfruta de las fiestas con los suyos. No te inventes más excusas para no salir, el público clama tu presencia. Y en todas estas fiestas y cenas de navidad tu mente ya estará dándole vueltas al 2019, ya estará con el run-run de los propósitos, de tus metas para el año que viene. Echa el freno. Disfruta con los tuyos, come turrones, ve pensando qué harás por fin de año, porque ya habrá tiempo de pensar en proyectos futuros. Sal de casa, Tauro.

GEMINIS (21 may – 21 jun)

Géminis, vienen curvas a nivel emocional, tienes un poco de lío en la cabeza y no sabes qué hacer, no será hasta después de la luna llena del día 22 que volverás a encontrarte y a entender qué está pasando. El lado bueno de esto es que entrarás al año nuevo un poco más sereno y con las ideas más claras, tanto sobre tu futuro como a nivel sentimental. Estarás sintiendo tantas cosas este mes que como eres de acción-reacción te pondrás la coraza, la capa y el escudo. Es tu manera de protegerte de los malos rollos. Nada entra, nada sale.

Pero ojo con todos esos sentimientos dando vueltas dentro de ti, porque eres muy impulsivo y a veces sueltas culebras por esa boquita que tienes. Contrólate. Ahora que el día 6 acaba el maldito mercurio retrógado te sentirás fuerte, con ganas de gustar, de ponerte guapo. Y ya sabemos qué pasa cuando haces esto. Gustas y mucho. Tendrás mucha gente a tu alrededor este mes, como moscas, y lo más seguro es que entren nuevas personas. Advertencia modo madre: ojo si tienes pareja.

CANCER (21 jun – 22 jul)

Sigues en una etapa emotiva muy fuerte, se están despertando muchas cosas dentro de ti este final de año. Pero esta sensibilidad ya no es un punto débil para ti. Este mes sentirás una fuerza increíble dentro, seguirás siendo la misma persona sensible y con muchísima intuición, pero lo bueno es que ahora sabes a quién dirigirte. A lo largo de este año has ido aprendiendo quién vale la pena y quién no; quién ha estado ahí en los buenos momentos y quién se ha largado corriendo en los malos. Lo has aprendido a base de hostias, pero ya está. Hasta aquí.

Este mes estarás ahí solo para quien se lo merece. A partir del día 6 vuelve a dejarte ver, queda de nuevo con amigos, confía en ti, tu intuición esta vez sabrá decirte qué y quién vale la pena. Hacia el final de mes con la luna llena te vas a sentir tan pletórico a nivel sentimental que la palabra compromiso empezará a dar golpecitos en tu cabeza. Si no estás en ninguna relación, cuidado. Sueles ser un rompecorazones de forma involuntaria, y las últimas semanas tendrás además ganas de gustar y ponerte guapo. Ojo con hacer daño, Cáncer.

LEO (21 jul- 22 ago)

Menudo año llevas, Leo. Y ya no es solo que las cosas estén saliéndote bien y ni tú te lo creas, es que si haces balance han pasado tantas cosas, estás tan lejos de donde empezaste el año que saldría yo misma a aplaudirte. Tómate este mes de diciembre para frenar, reducir marcha, hacer balance y decirte a ti misma: “oye qué bien lo he hecho este año y qué feliz estoy”. A veces va bien decírselo a una misma. Coge perspectiva y haz un poco de análisis por lo que has pasado, has crecido a nivel laboral, pero también sentimental.

Te sientes tan bien que de rebote lo sienten los de tu alrededor. Estás encontrando las personas que tú sientes como especiales, las que te hacen reír, pasártelo bien, en definitiva, sentirte viva. Disfruta de este momento. Y por favor, pasa página, nada de seguir removiendo cosas del pasado. Tú misma sabes que no merece la pena. No dejes que nada le haga sombra a este final de año. Vas a entrar por la puerta grande al 2019, lucky you.

VIRGO (23 ago- 23 sep)

Virgo, eres un incomprendido, o eso te gusta creer. El amor de Virgo es como un misterio, sois un maldito misterio en general. Es difícil saber qué pensáis, si alguien os gusta realmente, si estáis felices o enfadados, si estáis orgullosos de lo que hacéis o simplemente os conformáis. Todo es muy poco previsible a vuestro lado. Y lo peor de todo es que no os dais cuenta.

Os creéis que estáis siendo claros y explícitos cuando en realidad vuestro entorno va perdidísimo con lo que estáis sintiendo. Este mes tenéis que poner todo de vuestro lado para no hablar en vuestro lenguaje secreto, para decir en alto las cosas. Vienen fiestas en familia y con gente que os quiere, os tenéis que hacer oír, y decir todo aquello que lleváis dentro. Que los malentendidos no arruinen nada. Felices fiestas comunicativas, Virgo.

LIBRA (24 sept – 22 de oct)

No hace falta ni que te hable de mercurio retrógrado porque seguramente es el signo que más complicado lo ha tenido estos últimos días. Nervios, noches de reír y llorar en menos de tres minutos, malentendidos. Pero ya está, el día 6 pone fin a esta etapa donde andabas un poco perdido. Pero es que, en realidad, madre mía Libra, qué bien te está yendo este final de año, le estás dando el giro que le faltaba para acabar del todo empoderado. Estás contento contigo mismo, y eso es maravilloso.

Vuelves a confiar en ti, te están saliendo bien las cosas, tu teléfono no para de sonar y ese es el chute de autoestima que más te hacia falta. Te sientes capaz de hacer cualquier cosa. Aprovecha esta seguridad en ti mismo para dar el salto a lo que realmente quieres. Estás listo para crecer más todavía, te sientes imparable en todos los ámbitos de la vida. A ti que te encanta ponerte retos y hacer revisión de lo ocurrido en fin de año, piensa en cómo estabas a principio de año y mira dónde has llegado ¿lo ves? Sal a celebrarlo, te lo mereces.

ESCORPIO (23 oct – 21 nov)

Ey, amigo, menuda ansiedad, por fin se ha acabado el mes de tu cumpleaños en que te lo tienes que pasar bien sí o sí. Ya está, ya puedes volver a tu cueva de la negatividad a lamerte las heridas. Podemos ya confirmar que desde que acabó el verano no lo has hecho muy bien, te has equivocado tomando algunas decisiones, has dudado demasiado y no te has parado a pensar en lo que realmente quieres. Lo bueno de todo esto es que eres el ave fénix de estos lares, no hay persona que sepa mejor que tú lo que es transformarse y quitarse lo tóxico de encima de un día para otro.

Resurgir de entre la mierda suele ser lo tuyo. Entonces, si lo sabes, ¿por qué no lo haces en vez de quedarte en casa repitiéndote una y otra vez lo mal que te va todo? Sólo tú tienes el poder para cambiar las cosas, no esperes que otros lo hagan por ti. Déjate llevar, sigue tus impulsos, no le des más vueltas a todo y VI-VE. Y sí, puedes triunfar, para ello solo tendrás que cerrar con llave el 2018. Tira la llave bien lejos, y quédate con lo aprendido. Y a renacer, ave fénix.

