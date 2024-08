Fotos del día a día en una comunidad hippy de Ibiza

Como mucha gente, yo solía pensar que Ibiza no era más que una gran pista de baile, como una meca fiestera para millones de turistas, que se mantiene solo para que David Guetta siga «guetteando». Pero me mudé a la isla y descubrí que había mucho más aparte de eso.

En las décadas de los sesenta y setenta, Ibiza acogió a la cultura hippy, animando así a los jóvenes a vivir libremente con poco dinero y pocas pertenencias. Se creó un fenómeno similar al del barrio de Greenwich, en Nueva York, y el de San Francisco.

Videos by VICE

Mi introducción personal en la comunidad se produjo hace once años. Yo vivía en la playa y conocí a un grupo de gente que me dio la posibilidad de vivir en una casa vieja, que había estado abandonada durante quince años. No sé cómo lo hicieron pero convencieron al propietario para dejarles vivir allí de gratis, prometiendo previamente que no la destrozarían. Y así es como descubrí este estilo de vida nuevo, gratis y sencillo, totalmente opuesto a lo que hace famosa a Ibiza.

Lo que nos define como comunidad es el hecho de que todos intentamos vivir de manera autosuficiente, aunque no siempre resulta sencillo. Muchos de nosotros nos apañamos sin agua y sin electricidad, y otros van siempre buscando comida en los contenedores donde los supermercados dejan sus desechos. Mi colección fotográfica, Tales of an Island, nació del amor que siento por los valores y por la gente que forma esta comunidad, a la que considero mi familia.

Sigue hacia abajo para ver más fotos de «Tales of an Island»: