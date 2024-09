Existen idiotas que usan Coca-Cola como protector solar

Creí que habíamos aprendido la lección: ¡no hacer cosas estúpidas que lees en internet! Asumí que a pesar de lo atractivas que son las promesas dietéticas de Gwyneth o la cantidad de afirmaciones pseudocientíficas que circulan por la red, sabríamos tomar buenas decisiones respecto a nuestro cuerpo. Pero no, aquí estamos usando papas como anticonceptivos vaginales y untando latas de Coca-Cola por toda la piel.

Según Allure, algunas personas juran que el secreto para conseguir el bronceado perfecto este verano es verter una lata de Coca-Cola por todo tu cuerpo antes de ir a la alberca. (Puedes hacerlo en la piscina, supongo, asumiendo que no te importen las miradas de asombro de la gente o que traten de evitarte.) Las personas que dejaron su testimonio en Yahoo Answers!, mismas que han intentado este método de bronceado, creen que el color oscuro de la bebida en combinación con los poderosos rayos del sol hacen que la piel adquiera un tono más broncíneo.

Videos by VICE

Lo verdaderamente desalentador sobre esta tendencia es que NO es nueva, para nada. Allure dijo que la idea fue muy popular en Reino Unido el año pasado; la idea parece estar tan extendida en Gran Bretaña que Coca-Cola UK trata el asunto en su sección oficial de FAQ (preguntas frecuentes). «Amamos mucho la Coca‑Cola, pero en verdad no recomendamos usarla como bloqueador solar», aconseja Coca. «No tiene ningún factor solar de protección, ¡es una bebida!».

LEE MÁS: Mi adicción a la Coca-Cola es una cosa seria

Incluso el sitio web Good Life del Dr. Oz aconsejó a sus lectores evitar su uso el verano pasado, estaba escrito que era «una de las peores (y más extrañas) cosas que podías hacer con tu piel» y hasta citó a un doctor de verdad que nos recordó a todos nosotros que no es una manera segura de broncearse. Pero dos años antes de eso, la película brasileña Ventos de Agosto incluyó una escena en la que Shirley, la protagonista, vertía Coca-Cola por todo su cuerpo mientras tomaba el sol dentro de un pequeño barco. («La imagen es tan inesperada como el gusto musical de Shirley: el clásico punk ‘Kill Yourself’ de Lewd», publicó Variety.)

En 2012, una bloggera canadiense escribió que durante un viaje a Perú, algunas mujeres locales se refirieron a la Coca como «la loción bronceadora peruana», y se rieron de ella por gastar su dinero en protector solar real. Decidió probar el secreto sudamericano, bañó su cuerpo con la bebida carbonatada y pronto se enteró de que había un par de inconvenientes. «Untar Coca-Cola sobre tu cuerpo quiere decir que serás la persona más pegajosa que habrá en los alrededores. Una sensación muy desagradable», escribió. «Después de 4 horas […] me bañé para retirar la ‘loción’ y me miré en el espejo. No podía creer el horror: estaba peor que roja, estaba morada y arrugada».

Pero una de las primeras referencias al aceite de bronceado de Coca proviene de Australia. En 2006, la modelo Katie Price confesó que su —en ese entonces— esposo Peter Andre «se cubría por completo de Coca» cada vez que iba a la playa. (También dijo que la Coca de Dieta era el secreto para no atraer insectos por el aroma a azúcar). El Sydney Morning Herald preguntó al Consejo del Cáncer NSW si aprobaban el método de Andre. «En una sola palabra: NO», dijo un vocero.

LEE MÁS: Científicos están desarrollando bebidas con gas para tratar el cáncer

No era buena idea hace una década y no es buena idea ahora. Solo utiliza protector solar, bebe la maldita Coca y aleja los tubérculos de las partes privadas. Ahí lo tienes, no es tan difícil.