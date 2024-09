En la India se venden videos de violaciones sexuales grupales

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Los videos de violaciones sexuales grupales están siendo vendidos al norte de la India, de acuerdo con las autoridades del país, quienes creen que los violadores usan los videoclips grabados con el móvil como un método para evitar que sus víctimas los denuncien.

El diario The Times of India fue el primero en reportar la venta de estos videos, los cuales pueden obtenerse por un precio de 50 a 150 rupias, un equivalente a 72 centavos de dólar o 2 dólares, respectivamente. En el estado de Uttar Pradesh, donde se ha dado una avalancha de violaciones, han desatado las peticiones del pueblo para que el alcalde renuncie. Los videos se venden de manera clandestina a gente que tenga alguna referencia de un cliente previo o a través de las redes sociales. La duración de las grabaciones va desde 30 segundos hasta cinco minutos.

Videos by VICE

«El porno ya pasó de moda. Estos crímenes de la vida real son el furor», dijo a The Times of India el dueño de una tienda en Agra, ciudad donde se ubica el Taj Majal. El diario también reportó que los videos son usados para chantajear a las víctimas para que no denuncien el crimen, o incluso para que accedan a futuros actos.

Las mujeres en la Ciudad de México están luchando contra el acoso sexual desenfrenado. Leer más aquí.

El problema de violencia sexual en la India generó un intenso escrutinio a raíz de una fatal violación grupal de una mujer en un autobús de Delhi en 2012. Surgieron masivas protestas, forzando a que el gobierno respondiera y emitiera penas más estrictas al respecto. Los violadores reincidentes ahora pueden ser sentenciados a muerte, y el acoso sexual ha sido penalizado.

Uttar Pradesh es uno de los estados más peligrosos para las mujeres en la India. En 2014, se reportaron 337.922 actos de violencia contra las mujeres, un nueve por ciento más que el año anterior, de acuerdo a las estadísticas.

La semana pasada, una mujer y su hija de 14 años fueron arrastradas fuera de su vehículo a punta de pistola y fueron violadas por varios hombres durante horas, reportó Reuters. Y esta semana, de acuerdo a Indian Express, la violación en grupo de otra mujer fue grabada con un teléfono móvil. El hashtag #LawLessUP [Uttar Pradesh sin ley] se ha convertido en trending topic en Twitter, haciendo un llamado a que Akhilesh Yadav, alcalde de la entidad, renuncie a su cargo. El pasado martes, nueve hombres fueron arrestados por presuntamente haber descargado y vendido los videos, informó el International Business Times.

Reuters contribuyó en este reporte.

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs