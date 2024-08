Todos los tipos de personas que ven tus Stories de Instagram

Vamos a empezar asumiendo una realidad de la que todos somos conscientes pero nos da miedo aceptar: cada Stories de Instagram tiene segundas intenciones. Si lo que quieres es que tus amigos vean lo bonito que está tu pelo lo pasarías por un chat grupal, pero en lugar de ello cuelgas un selfie con un ‘sutil’ filtro y el pelo colocado de manera estratégica encima de tus tetas con una expresión que dice “sensual pero casual”. Ese meme que cuelgas solo es una estrategia para ver si la persona que te gusta reaccionará con una risa o llorando. Ah, y esas fotos en el club en realidad sirven para mostrarle a tu ex lo bien que te va.

Se trata de algo que todo el mundo sabe pero, como todos lo hacemos, nos callamos. Cuando colgamos algo para obtener la atención de algunas personas en concreto, sea por la razón que sea, también generas interés en muchas personas. Piensa que tus publicaciones no van solo dirigidas a tus objetivos, estás subiendo cosas que van a poder ver tu madre, tus hermanos, tus compañeros, tus exparejas, amistades del colegio o de la universidad, gente aleatoria que conociste en 2012 y tu camarero habitual, que por algún motivo te sigue. Teniendo todo esto en cuenta, hemos hecho una lista con todas y cada una de las personas que ven tus Stories.

LA ÓRBITA

El sexo fue aceptable en la medida de lo posible (tres veces). En persona había cierta química, algunos momentos de conexión e incluso unas pocas risas. Y todavía, impulsados por la gravedad de las fotos de tus nalgas y de los vídeos de tus amigos fumando con una mascarilla puesta y tus risas de fondo, esas personas siguen orbitando a tu alrededor. Quizá has ayudado a que se cree esta dinámica metiéndolas en tu lista de mejores amigos. De cualquier modo, aquí estás, encerrado en este sistema solar digital y más o menos a un año de conseguir una cita de verdad con alguien, así que oficialmente te has quedado sin cartas.

TODO TU GRUPO

La única gente a la que le realmente le importa que lo estés pasando bien, comprobando que así sea. Junto con la mención anterior, la mayoría de tus espectadores.

TU MADRE, ALEATORIAMENTE APARECIENDO EN TERCER LUGAR

En un WhatsApp de tu madre, se puede leer un, “Cariño, ¿estás bien?”, algo angustiada. “He visto lo que has publicado :( :(“, ¿Qué ocurre? Entonces recuerdas que pusiste un meme en plan, “If you wanna be my lover, you gotta get with my depression. Anxiety! Paranoia! Low-self-esteem!” (que sería algo así como, “Si quieres salir conmigo, tendrás que lidiar con mi depresión, mi ansiedad, mis paranoias y mi baja autoestima”, en referencia a la canción Wannabe, de las Spice Girls). Por ese motivo, ahora cree que realmente te encuentras al borde del precipicio: en realidad sí lo estás, pero esa no es la cuestión.

TU JEFE

Tu encargado, tu supervisor directo, el jefe máximo —le llames como le llames— suele pasarse por ahí. Puede que eso esté… bien, ¿no? Es más que un jefe, es una persona guay, el David Brent de tu Wernham Hogg. Se cabrea si vas al bar un viernes, te ha visto llorar y cómo es tu cara después de potar. También ha presenciado uno de tus berrinches infantiles hace poco. Es una situación bastante rara, pero nunca vas a tener que hablar de ello con tu jefe, así que eso neutraliza toda esa problemática atención.

FAMILIA LEJANA QUE PROBABLEMENTE PIENSA QUE ERES COMPLETAMENTE GILIPOLLAS

¿Te acuerdas de cuando despotricaste en tres historias seguidas sobre que nunca más vas a salir con personas que tengan Marte en Capricornio porque son demasiado autoritarias, seguidas de un selfie en el espejo con unas diminutas gafas de sol amarillas? Sí, tu prima del pueblo, que ahora tiene un bebé y se acaba de comprar una casa a pesar de que es más joven que tú, piensa que eres completamente gilipollas.

TU COMPAÑERO DE TRABAJO AL QUE TE HAS ENCONTRADO POR ALGUNA APP DE CITAS Y SABE QUE LOS DOS SABÉIS QUE OS VISTEIS AHÍ

Sé cómo te defines, Sally. Fuera de estas asfixiantes paredes, eres una mujer que lleva camisetas graciosas, que tiene un perro enano y a quien le encanta el Aperol Spritz.

SÍ, MÁS GENTE RELACIONADA CON TU TRABAJO O CON TU PROFESIÓN QUE DEFINITIVAMENTE NO DEBERÍA VER LO QUE PUBLICAS

Genial. Ahora Dan, el de finanzas, te ha visto divagando sobre pensamientos locos en sujetador “hace 3 horas” bajo el título de “sí, zorrasssss”.

EXPAREJAS CON LAS QUE TODAVÍA TE LLEVAS BIEN

La máxima expresión de madurez. Salir con una persona que sea tan buena como pareja como para dejarlo, de tal manera que puedan compartir tu buen gusto en memes sobre astrología.

TODAS AQUELLAS PERSONAS CON LAS QUE HAS HECHO MATCH EN UNA APLICACIÓN DE CITAS

Este tipo comparte características con ‘La Órbita’, pero en este caso no os habéis acostado y, sinceramente, es muy probable que no ocurra porque esa persona siempre se encuentra en una relación o directamente es imposible. Aun así, no van a parar de mirar lo que haces, igual que tú tampoco vas a dejar de ver lo que hacen esas personas, y ellas no van a dejar de ver que tú ves que lo ves, por si acaso.



AMIGOS DEL COLEGIO

Todavía no has salido de esos silenciosos grupos de WhatsApp, en los que a veces se publican aquellas cosas que se supone que son buenas noticias: grados universitarios, nuevos trabajos, bebés, o gente que se ha prometido. Sigue valiendo la pena porque así ven tu cara distorsionada con tu filtro favorito de la semana en Instagram.



HATERS

Amigo, baja el tono de las risas, que las oigo desde aquí.

EL PERVERTIDO QUE LE CONTESTA A TODO EL MUNDO CON UNA ‘REACCIÓN’

Eh, hola amigo, ¡amigo de un amigo al que ni siquiera conozco! Puede que no te haya contestado a las últimas cuatro ‘reacciones’ de emojis que me has mandado en repuesta a mis selfies que nunca van dirigidas a ti pero, por supuesto, se que me vas a seguir mandando más. Quizá te funcione lo cachondo que vas y te envíe un DM para que vengas a mi casa inmediatamente y podamos practicar un montón de sexo.

AQUELLOS AMIGOS DE AMIGOS CON LOS QUE HAS COINCIDIDO ALGUNAS VECES AL SALIR DE FIESTA

Resulta que cuando la gente se pasa la vida saliendo de fiesta, hay otras 18 horas del día que rellenar con actividades sin sentido (tus redes sociales).

AMISTADES CON LAS QUE HAS TENIDO UNA DOLOROSA RUPTURA

Aunque compartiera piso contigo o una duradera relación de amistad y lealtad, esa persona ha pasado de ti y te ha jodido, pero aun así puedes garantizar que muchas de tus antiguas amistades van a seguir vigilando cada uno de tus movimientos.

SALGUIEN A QUIEN PILLASTE STALKEÁNDOTE

Estás mirando los likes en el baño descuidadamente, y siempre lo ves. La nueva novia de tu expareja más importante. Su nombre y su foto de perfil están enterrados por la lista. ¡Ajá! Sientes una gran satisfacción: puede que estén subiendo una ráfaga constante de fotos de sus vacaciones con “aquel ex” mientras tú estás en casa viendo una lista eterna de vídeos de PornHub en modo incógnito, pero la acabas de pillar stalkeándote, ¿quién gana ahora?



DESCONOCIDOS, AMONTONADOS AL FINAL

A todos esos desconocidos: por favor, disfrutad de mi risotto de 6/10 chamuscado y de rutina de cuidado facial antes de irme a dormir, buenas noches.

@daisythejones / @hannahrosewens

