Todo lo que querías saber sobre erotismo y nunca te atreviste a dibujar

No es ningún secreto: vivimos rodeados de imágenes. Si no lo fotografiamos, es como si no existiera. Conocemos las vidas de nuestros amigos por sus instastories y a veces nos sentimos tentados a saludar a gente a la que nunca nos han presentado porque hemos visto sus fotos de Facebook quinientas veces… Y, aunque puede ser un arma de doble filo, a la hora de entender emociones más profundas, las imágenes también nos ayudan. La sensualidad es difícil de explicar, difícil de procesar y difícil de recrear, pero estos ilustradores han encontrado una manera única de transmitirlo mediante sus creaciones, muy diferentes entre sí, pero con un denominador común: el erotismo en sus múltiples facetas. En 2018, el destape será ilustrado.

Empezamos por Iván Lozano, un creador muy ligado a la escena creativa madrileña que se mueve a caballo entre el diseño de moda y la expresión visual. En 2017 Iván ha empezado a dar pasitos cada vez más notables, colaborando con la marca de preservativos Raw Condoms y siendo seleccionado por nuestros colegas de i-D como uno de los ilustradores nacionales a tener en cuenta en el futuro. Nosotros creemos que en 2018 sus personajes se harán aún más visibles en el ojo público. No solo porque estamos totalmente a favor de seguir rompiendo tabús y hablando en voz de alta de erotismo y sexualidad, sino también porque Lozano lo hace con una originalidad y belleza dignas de ser admiradas. Retrata a chicos que exploran su sexualidad y, en consecuencia, lo que significan el deseo y el placer. Sin importar que te identifiques o no con sus tendencias sexuales, sin duda hallarás unas cuantas cosas en común con su narrativa.

De Lozano pasamos a Thani Mara. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero en el caso de Mara, esperamos que en 2018 se desmienta el dicho. Ha expuesto en Los Angeles y Nueva York y en W Korea ya le han hecho un hueco entre sus páginas, así que ya solo le queda dar el pelotazo entre nuestras fronteras. Sus ilustraciones evocan esos momentos de puro placer, en los que no pasa nada, y por ello mismo se disfruta tanto todo: estar sentado junto a una piscina, sentir el sol sobre la piel, entrar a un motel solitario. El erotismo de sus creaciones se encuentra en imaginar lo que puede suceder en esos escenarios, y en ocasiones viene reforzado por los personajes que retrata: chicas jóvenes, libres y en control de su sensualidad.

Con un estilo totalmente distinto, Daniel J. Cabrera nos muestra otro aspecto del erotismo con su alias El Dibujo. Como él mismo cuenta, y como buen murciano, la inspiración de su obra viene del mar, y más concretamente de los marineros. Cabrera explora las muchas posibilidades que existen en la iconografía del hombre de mar: desde el retrato hasta el desnudo, el disfraz o la sencillez; y con ellas se plantean preguntas sobre la identidad, el culto al cuerpo y la conexión entre físico y psique. Este año ha expuesto en un puñado de galerías en diferentes ciudades de la geografía española, así que en 2018 estamos seguros de que seguirá habiendo marineros para rato.

Y no podríamos dejar fuera a Adara Sánchez, una de las mejores exploradoras de la anatomía femenina. Lo que nos fascina de su obra es el imposible equilibrio que encuentra entre lo explícito y lo sutil. Aunque Adara no intenta esconder nada con humos y espejos, sus imágenes nunca resultan perturbadoras o brutales, y ahí reside su magia: mostrar la realidad de la forma más auténtica posible, y por tanto la más bella. Como mujer, te sentirás identificada con sus escenas. Y, como hombre, aprenderás sobre el sexo opuesto a través de ellas. Apostamos por Adara en 2018 porque creemos que esa enseñanza es muy necesaria, más que nunca.

