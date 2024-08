Jay Cutler y los Browns de Cleveland han llegado para salvar la No Fun League

El año pasado, los niveles de audiencia de la National Football League sufrieron las consecuencias de la mano de hierro que experimentó toda la liga. Los árbitros sancionaron todo tipo de jugadas inexistentes, los festejos perdieron su chispa, y los equipos recibieron la advertencia de no subir a redes sociales momentos destacables de los partidos mientras éstos se seguían disputando. Sólo faltó que repartieran folletos de cómo, nosotros los fans, debemos comportarnos en los estadios y/o en la comodidad de nuestros hogares.

Pero la próxima campaña promete grandes cosas para regresar a los orígenes de este apasionante juego. En mayo, el comisionado Roger Goodell se pronunció a favor de la creatividad en los festejos. «Sabemos que aman las muestras espontáneas de emoción que acompañan las espectaculares anotaciones. Los jugadores nos han dicho que quieren más libertad para expresarse y celebrar sus logros deportivos». Por ello, la NFL dejará de prohibir los «angelitos de nieve» y las celebraciones en grupo y con el ovoide.

Sin embargo, estos cambios no serían suficientes para borrar el infame apodo «No Fun League» (que la NFL se ganó con todo merecimiento) del imaginario colectivo de los fans, y como el universo siempre encuentra la manera de restaurar el balance de las cosas, los Dolphins y Browns unieron fuerzas para redimir la reputación de una de las ligas más grandes del mundo.

La imagen habla por sí misma. Jay Cutler es la epítome del valemadrismo. Es un genio. Todos deberíamos aspirar a ser como él algún día. No sólo se embolsó 10 millones de dólares por firmar un año con la franquicia de Miami por fingir que todavía puede aportar algo de valor a este equipo, también vivirá un buen rato en una de las ciudades más exóticas y placenteras del planeta. Cutler es el antiquarterback que todo equipo necesita. Las bolsas en las manos y un look como si acabara de despertarse no pueden esconder el nulo interés de un tipo que estaba en el retiro y camino a convertirse en un comentarista para una cadena estadounidense. Kaepernick habría sido la mejor opción, pero al parecer a los Dolphins también se enfermaron de conservadurismo de último minuto. Si tu equipo tiene una aburrida temporada regular, bastará voltear a ver a la Costa Este, donde se espera una gran fiesta organizada por Jay Cutler.

Los otros redentores de la «No Fun League» no podían ser otros que los Browns de Cleveland, equipo que se «reforzó» con la incorporación de Brock Osweiler, el mismo mariscal de campo que le quitó el invicto a los Patriots en 2015 en su segundo partido como titular con los Broncos, y el mismo que tuvo una desastrosa temporada con los Texans. ¿Cómo hacerle para que los fans olviden este vergonzoso pase y vuelvan a creer en la franquicia?

Con un video de los mejores pases de Osweiler en el campamento de entrenamiento.

La temática nos parece más que forzada y las jugadas destacables no son del otro mundo; un día cualquiera en la vida de cualquier mariscal de campo promedio. Una vez más, los Browns no pudieron convencer ni siquiera a sus propios fans, pues les llovieron todo tipo de respuestas con un común denominador: pena ajena.

La temporada 2017-18 de la NFL luce encaminada a ser una de las más divertidas: Jay Cutler y su fiesta en la Costa Este, Osweiler conectando pases de más de 40 yardas y, por si fuera poco, los Jets también están dispuestos a unirse, ya que se rumora que Christian Hackenberg tuvo que salir de un entrenamiento por no saber salir del huddle de la forma indicada. La «No Fun League» será cosa del pasado.