Ni Jon Snow, ni Daenerys, ni Cersei: estos son los verdaderos protagonistas de ‘Game of Thrones’

ALERTA DE SPOILER: Este artículo contiene fuertes spoilers de la serie de HBO, Game of Thrones.

Tengo la sensación de que todo este tiempo hemos olvidado lo realmente importante. De que le hemos puesto atención a lo que no es y de que es hora de reflexionar al respecto. Lo hemos olvidado. Sí, tal vez Jon Snow sea el famoso príncipe prometido, el héroe de la historia cuando todo acabe, el líder en la guerra contra los White Walkers. Pero, afrontémoslo: en el juego de tronos, él ya perdió. Hizo trampa. Murió y lo revivieron. Según yo (o sea, nadie), él ya está descalificado.



Podrá molestar a unos cuantos, pero yo disfruté más de la aclamada —y muchas veces criticada— serie de HBO cuando el control político minucioso, traicionero y rastrero de Westeros era lo que mandaba la parada, que cuando se desataron las grandes guerras, y llegaron los zombies de hielo. Aun así disfruto la serie y me emociona verla cada domingo. Precisamente por esto pienso que los verdaderos protagonistas del juego de tronos —y hago énfasis en la palabra JUEGO— son los que, en realidad, han estado moviendo las piezas.

Si acaso ustedes prefieren las batallas épicas (que son increíbles) y la justicia (que no es tan increíble), tal vez no vale la pena seguir leyendo esta reflexión. «Pero si ven lo que yo veo, si sienten lo que yo siento y si buscan lo que yo busco», digo citando al gran V de V for Vendetta, sabrán que los verdaderos protagonistas no son Jon, Daenerys o Cersei. Ni siquiera son Sansa, Arya, Tyrion o Jamie. Ellos son las fichas de una gran partida de «Risk», pero no son la mano que las ubica deliberadamente.

Los personajes que realmente han estado manipulando el Juego de Tronos todo este tiempo (en el que, «o ganas, o mueres») son los tres consejeros que han jalonado la trama a lo largo del show. Me refiero, por supuesto, a Varys (The Spider), Petyr Baelish (Little Finger), y Melisandre (The Red Lady).

Todo esto se terminó de revelar ante mí en el capítulo anterior: «Stormborn», y empezó con Melisandre, la mujer roja. Tras sugerir una reunión entre Daenerys y Jon Snow, que es lo que muchos esperábamos desde hace tiempo, y que podría ser el punto de inflexión más importante de todo el programa, empecé a recordar la verdadera importancia de la sacerdotisa.

Hagamos memoria: en la segunda temporada, Melisandre asesina a Renly Baratheon con la intención de ayudar a Stannis. Esto puede parecer un detalle menor, pero la muerte de Renly, además de demostrar los poderes sobrenaturales de Melisandre —o su Dios—, detona el desarrollo de un personaje clave en la serie: Brienne de Tarth, quien no solo hace más complejo y empático a Jamie con su sola presencia, sino que también salva a Sansa y a Arya en diferentes instancias. Así, una intervención de la mujer roja tuvo consecuencias en tres de las grandes familias de ese momento.

¿No? Sigamos.

También fue la mano derecha de Stannis Baratheon, el rey legítimo de los siete reinos, si nos vamos a poner de justos. Stannis confió ciegamente en Melisandre y se apoyó fuertemente en su poder y clarividencia. Esto significó que la campaña del segundo de los Baratheon, que no fue poca cosa, estuvo básicamente liderada por sus visiones y su Dios de la luz. Vale la pena recordar que gracias a Melisandre, y a lo que Stannis vio en el fuego (una terrible guerra en la nieve), las tropas de Stannis llegaron para salvar al adorado Jon Snow cuando más lo necesitaba en la batalla de Castle Black, en la cuarta temporada.

Más importante aún: ¡Melisandre revivió a Jon Snow! Ella es una de las grandes razones por las que ahora creemos que Jon es el célebre príncipe prometido. Pasó de ser un bastardo sin importancia a ser «la canción del fuego y el hielo»: o sea, ¡EL PUTO TÍTULO DE LA SERIE DE LIBROS! ¡Y es gracias a Melisandre! …Bueno, y un poquito a Bran.

Ahora, Melisandre demuestra nuevamente su importancia al reunir a la Khaleesi y al Rey del Norte (que además ahora sabemos que son parientes) en una alianza que podría demostrarse imbatible.



El siguiente en aparecer en mi radar, aunque en el capítulo del pasado domingo surgió antes de la mujer roja, fue Varys. Quiero creer en él y en su poderoso discurso de ese episodio. Y siento que, ya entrados en la temporada siete (de ocho), sabemos quién le es leal a quién. Sin embargo, algo sorprendente podría pasar. Esto es Game of Thrones y el final de «Stormborn» (por ridículo que fuera) lo dejó claro.

Varys ha sido —o al menos ha intentado ser— determinante en el juego político de Westeros a lo largo de la serie. Es conocido en los siete reinos como «La araña» y cuenta con la red de espías más vasta de Essos. Varys ha sido consejero de Aerys Targaryen, el Rey loco, de Robert Baratheon, el usurpador, de Joffrey, llamado por mí sencillamente como «el peor» y ahora de Daenerys, la madre de los dragones.

«Little Finger es uno de los hombres más peligrosos de todo Westeros»

Aparte de esto, Varys intentó salvarle la vida a Sansa y Eddard Stark en su tiempo en King’s Landing (desafortunadamente en vano), y consiguió sacar a Tyrion de una muerte segura tras asesinar a su padre Tywin y a su amante Shae, con la intención de atravesar el mar angosto para conocer a Daenerys, líder de los inmaculados y rompedora de cadenas.

Ante todo, Varys sabe leer el clima político de los siete reinos y, desde el comienzo, fue de los pocos que supo quién era Petyr Baelish realmente: «Little Finger es uno de los hombres más peligrosos de todo Westeros», dice él en una conversación con Olenna Tyrell.

Y creo que tiene razón. Petyr Baelish podría ser el mejor estratega del show. Little Finger, único sobreviviente de su casa, logra hacerse un nombre a punta de astucia pura, esfuerzo y trabajo arduo. Baelish es tan importante en el desarrollo de la trama que, sin él, no habría serie ni libros ni nada. Es así de sencillo: Little Finger —se descubre— es causante de la muerte Jon Arryn, la mano de Robert Baratheon. De no haber muerto, la familia Stark no habría tenido que viajar a King’s Landing, Ned no habría muerto y todo la trama posterior no se habría tejido.

Petyr Baelish también fue responsable de la muerte de Joffrey, del matrimonio de Sansa con Ramsey Bolton, y de ganar la batalla de los bastardos. Si Little Finger no tiene control de lo que pasa con Westeros, no sé quién lo tiene.



Si aún dudan del talento innegable y aterrador de Baelish, solo hace falta ver esta conversación de él con Lord Varys.

Lo más probable es que, al final, ellos no sean los ganadores de la serie. Tal vez al final la serie no termine siendo una catequesis que nos invita a creer en el Dios de la luz. Tal vez al final Baelish simplemente se caerá por una zanja y Varys sí terminará siendo un traidor. Peor: tal vez al final Jon Snow será quien se siente en el trono de hierro.

Como dijo el domingo Olenna Tyrell: «He conocido a muchos hombres muy listos. Y he vivido más que ellos».

Pero bueno, soñar no cuesta nada.