Jóvenes en la CDMX nos muestran los outfits que usan para dormir

Después de pasar por la época decembrina, es el primer año que no recibo una pijama de regalo. ¿Realmente son importantes? Me puse a pensar si mis amigxs también usan o, ¿qué eligen para irse al reino de los sueños?

Llamé a algunxs amigxs para platicar con ellos, desde sus camas y recién despiertxs, y saber qué usan para dormir.

Videos by VICE

MERARI JANELL, 20 AÑOS, FASHION STYLIST ASSISTANT

VICE: Descríbeme qué traes puesto y cuéntame, ¿de dónde salió?

Merari Janell: Es un onesie de conejo blanco que compré en una tienda departamental común.

¿Lo has usado en la calle?

Sí, varias veces salgo a la tienda así. En otra ocasión me invitaron a una pijamada y cuando llegué, mis amigxs tenían planeado ir a un club nocturno. Yo tenía muchísimo sueño y sólo llevaba mi pijama. Entre que no se decidían si salir o quedarse, me quedé dormida en la sala y cuando desperté ya se habían arreglado. De la nada saqué energía para salir, me puse glitter en los ojos simulando lágrimas y dije “Fuck it, me voy a divertir aunque sea en pijama”. Esa noche me la pasé súper, bailando toda la noche mientras la gente se nos quedaba viendo. Hasta llegaron a pedirnos fotos, fue muy divertido.

¿Te han visto así tus padres?

Mi mamá me llegó a ver así y le parece muy tierno que la use, justo la vi después de la pijamada, estaba súper sucia y me dijo que iba a terminar como el conejo de Donnie Darko, que me la quitara ya para lavarla.

¿Hay algún artículo sin el que no puedas dormir?

No es indispensable, pero puedo dormir mil veces mejor con un borrego de peluche que me regaló mi tía a los nueve años, abrazarlo me hace sentir bien. Es un poco vergonzoso pero todo el mundo tiene cosas de su infancia que quiere un chingo. Dato random: mi tía siempre me regalaba borregos.

Scarlett, 23 años, Productora de eventos musicales

Adrián, 30 años, DJ y Productor

VICE: ¿Qué traen puesto y de dónde salieron estos outfits?

Scarlett: Este es un body blanco de algodón, lo compré cuando entré a la universidad.

Adrián: Sólo un short que salió de un uniforme de soccer.

¿Lo han usado en la calle?

Adrián: Lo uso en la calle y a veces por días consecutivos, es perfecto para cualquier situación.

Scarlett: Un día soleado me encanta usarlo sin bra y sin calzones.

¿Qué dirían tus papás si te ven así?

Scarlett: Que me ponga bra y me depile los vellos de la axila, jajaja.

¿Hay algún artículo sin el que no puedan dormir?

Scarlett: No hay manera que duerma sin calcetines porque me da frío.

Adrián: Sin mi gatita la Perica, porque la amo.

Thania, 27 años, Artista Visual

VICE: Cuéntame sobre tu outfit.

Thania: Es un vestidito angelical viejito que encontré en la bendita paca.

¿Has salido a la calle usándolo?

Todavía no, pero espero hacerlo pronto.

¿Hay algún artículo sin el que no puedas dormir?

Sin mi almohada favorita, si no tardo el doble para acomodar mi cabeza.

¿Estás usando la pijama o ella a ti?

Siempre es un poquito de las dos.

Christopher Nechodom, 32 años, Fotógrafo

VICE: Cuéntame qué traes puesto y de dónde salió.

Christopher: Tengo una simple playera negra y unos shorts súper cómodos.

¿Has usado este outfit en la calle?

Sí. A veces me pongo un suéter y unas chanclas y salgo así por un café o a hacer unos mandados locales.

¿Hay algún artículo sin el que no puedas dormir?

Almohadas. Necesito muchas para dormir bien y cómodo.

Fercha, 29 años, Tatuadora

Aleks, 35 años, Tatuador

VICE: ¿Qué traen puesto?

Fercha: La camisa la compré en el mercado, los calzones de una tienda con calzones lindos y los calcetines me los regalaron.

Aleks: Mi pijama es mi piel y salió, ¡de mí mismo! El pañuelo es ropa que uso diario, un regalo de una amiga de Austria.

¿Has salido a la calle usándolo?

Fercha: No, pero es tan cómodo que si pudiera, lo haría .

Aleks: Soy nudista (FKK, freikörperkultur en alemán, cultura de cuerpo libre) y me encanta estar así en la playa, junto al lago o en el parque. En la calle es más complicado.

¿Qué harían sus padres si lxs ven así?

Fercha: Me han visto así, todo bien.

Aleks: Nada especial, estamos acostumbrados a estar desnudos en casa.

¿Hay algún artículo sin el que no puedan dormir?

Fercha: Algo, cualquier cosa que me cubra la espalda, así haga mucho calor. Siento que se me enfría la espalda y me enfermo, quien sabe.

Aleks: Si hay mucha luz en el cuarto durante las mañanas, me ayuda enorme tener mi máscara de dormir de gatito. Si no, me despierto demasiado temprano, como gato que soy.

¿Estás usando la pijama o ella a ti?

Fercha: Mi pijama me usa a mí, la neta, algún tiempo dormí sin ropa, pero ahora, por el frío en mi espalda, no tan bien.

Aleks: Tenemos una relación simbiótica.

Uriel, 30 y tantos, Diseñador de Moda

VICE: Descríbeme que traes puesto y cuéntame ¿de dónde salió?

Uriel: La Sudadera y jock son parte de mi marca Uriel Urbán, que usé una noche anterior.

¿Hay algún artículo sin el que no puedas dormir? ¿Por qué?

Calcetines, me incomoda.

¿Estas usando la pijama o ella a ti?

Es un intercambio de favores.

Vill, Manager de marcas de moda

VICE: Descríbeme qué traes puesto.

Vill: Es un kimono de la colección de Rita Ora en colaboración con Adidas Originals y unos tenis Supra. El kimono no tiene gran historia, solamente lo vi en la sección de chicas, me enamoré y dije “ven para acá”. Los tenis estuvo interesante porque, era mi cumpleaños y organicé una conferencia con Larry Clark y mis amigos de Supra me los regalaron.

¿Has salido a la calle usándolo?

Sí uso mucho el kimono, de hecho, el otro día lo traía puesto con sólo un vestido de red abajo así que sí, lo uso en la calle.

¿Qué harían tus papás si te ven así?

Mi madre suspiraría en tono de decepción pero resignada por que ya sabe qué pedo conmigo, mi padre creo que no sé, se ocultaría detrás de una pared o algo así, él es muy serio, quizás no diría nada pero me vería con cara de tumba.

¿Hay algún artículo sin el que no puedas dormir?

Sí, los tenis, porqué en el último temblor [en la CDMX] se cayó un edificio atrás del mío y tuve que rescatar personas y tuve que estar descalzo. Para empezar, bajar las escaleras de mi edificio fue horrible porque son de rejilla y sacando escombros tuve un límite, me lastime mucho los pies y desde entonces duermo con zapatos.

¿Estas usando la pijama o ella a ti?

Yo hago a la pijama porque, como dije antes, este es un atuendo para dormir o para salir. Yo hago la pijama ella no.