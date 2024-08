Jóvenes de Nuevas Generaciones nos dicen por qué siguen confiando en el PP

“No sé por qué, los medios apenas nos sacan en temas de juventud”, me dice María después de agradecerme que la haya entrevistado y antes de despedirse. Como centenares de jóvenes en nuestro país, María pertenece a las Nuevas Generaciones del PP. Se afilió hace casi diez años —ahora tiene 26— por tradición familiar y porque “le encanta la política”.

A Jaime, de 21 años, también le apasiona y también por eso decidió afiliarse. Nunca se ha planteado cambiar de formación política. “No estoy dispuesto a sacrificar mis ideales, o a irme a un partido en el que no se vean tan representados porque el PP no tenga una imagen que me represente al 100%”, me responde cuando le pregunto si alguna vez ha dudado. Y sentencia que “corruptas son las personas, no las ideas”.

Entre los jóvenes de 18 a 24 años, Ciudadanos tiene el apoyo del 19,6 por ciento y Unidos Podemos el del 16,5 por ciento

Pero cada vez menos jóvenes piensan como Jaime, o al menos así lo expresan sus votos. El último CIS, de abril de 2018, ponía de relieve una realidad cada vez más tangible: sólo los mayores de 55 años votan principalmente a partidos tradicionales (PP, PSOE). Los menores de 40 se decantan en su mayoría por Ciudadanos y Podemos y entre los jóvenes de 18 a 24 años también triunfan los llamados nuevos partidos: C’s con un 19,6% y Unidos Podemos con un 16,5%.

Hablamos con los que no forman parte de la mayoría. Con las excepciones a la regla, con cuatro de los jóvenes a los que no representan las estadísticas ni las encuestas y que, como Jaime, prefieren seguir contra viento y marea del lado del partido que mejor representa sus ideas. Aunque sea un partido condenado por corrupción.

Alicia, 26 años, Granada

VICE: ¿Qué hay, Alicia? Siempre se define al PP como un partido tradicional. ¿Tú eres una persona tradicional?

Alicia: Soy una joven tradicional, pero también soy una joven tolerante con la sociedad en la que vivo y respetuosa con todo el mundo. A muchos os sorprendería la cantidad de gente “no tan tradicional” que hay en el partido. Hubo un tiempo, por ejemplo, en el que se decía que el PP y la gente homosexual no casaban y no es así. En el PP hay homosexuales como en todos los sitios, pero se nos mete en unas casillas que a lo mejor en tiempos de mis padres vale que eran así, pero la vida va cambiando. La vida va modernizándose y el PP también se ha modernizado.

¿Cómo definirías tu ideología?

Creo que eso de encasillarse ya no se lleva. Te puedo decir que soy una persona tradicional, porque soy muy tradicional en mis costumbres y en mis creencias, pero también soy muy liberal. Entonces puede que sea un poco derecha liberal… no creo que a día de hoy una persona sea tradicional o liberal al cien por cien.

“Los nuevos partidos son como la espuma de una botella de champán: cuando la abres sale toda, pero al final lo que queda es el líquido de verdad, que es el PP”

En el último CIS se ponía de relieve, una vez más, que los jóvenes cada vez votan menos al PP y más a los denominados “nuevos partidos”. ¿Por qué crees que es así?

Yo creo que los nuevos partidos son simplemente eso, nuevos partidos en los que los jóvenes ve otra cosa diferente a la que hay. En España hemos tenido muchísimos años de bipartidismo entre izquierda y derecha, así que ahora la gente cree que la novedad es lo bueno y lo que nos va a ayudar.

Pero sin embargo yo creo que lo que hay que mirar son los años de gestión, todo el tiempo que lleva el PP ayudando a España y sobre todo a los jóvenes. Al final es como una botella de champán: cuando la abres sale toda la espuma, que es Podemos y Ciudadanos, pero al final lo que queda es el líquido de verdad, que es el PP.

“Los casos de corrupción están ahí, son una mochila que vamos a llevar siempre porque la sociedad siempre se acuerda de las cosas malas en lugar de en las buenas”

¿No crees que tiene que ver con la corrupción? ¿Tú sigues confiando en el PP?

Claro. Creo que los casos de corrupción en el PP han sido los más sonados en toda España porque solamente se habla de ellos. En Andalucía, de donde yo soy, tenemos 40 años de gobierno socialista que a nivel de corrupción han dejado unos 800.000.000 de euros defraudados, creo y dos expresidentes en el banquillo de los acusados… Estoy convencida de que es una minoría de personas, yo te puedo hablar de muchísimos dirigentes del Partido Popular que trabajan muy duro día a día.

Los casos de corrupción están ahí, son una mochila que vamos a llevar siempre porque la sociedad siempre se acuerda de las cosas malas en lugar de en las buenas, pero bueno. Es una pena, la verdad. Porque el PP hace muchas cosas por la sociedad que se ven empañadas por esta gente que no merecen ser llamados ni políticos. Los políticos están ahí para ayudar a las personas, no para robar.

Mane, 31 años, Guadalajara

VICE: ¿Qué hay, Mane? Pablo Casado acaba de presentar su candidatura, ¿qué te parece como afiliado a Nuevas Generaciones?

Mane: Me parece muy bien. Al fin y al cabo lo que pedimos los jóvenes es eso, que sirvamos para algo más que para “pegar carteles” por decirlo de alguna forma: estar en la primera plana de la política, poder generar ideas. Queremos ser representativos de la sociedad. Creo que el PP tiene que abrir un nuevo ciclo en el que no sean solo los mayores de 55 años los que nos voten sino que los de 18 también se sientan representados con gente de centro derecha que ama su país… Ahí hemos perdido un poco la batalla con los partidos nuevos, pero creo que con esta renovación vamos a dar el do de pecho.

¿Qué le dirías a alguien que se debate entre votar al PP o a Ciudadanos?

Que Ciudadanos es puro marketing. Han aparecido en un momento muy clave para España, han dicho lo que todos querían oír (aunque, claro, del dicho al hecho hay un trecho). Le diría que el PP tiene unos valores que C’s no tiene porque son gente rebotada de otros partidos y que al fin y al cabo van más bien en busca de un sillón que de otra cosa. Lo que nos diferencia en el PP son los valores: la libertad, el patriotismo, la familia… y Ciudadanos no los tiene.



¿Y a alguien que no vota al PP por los casos de corrupción?

Que a mí y a muchos nos avergüenza que gente que ya tiene un sueldo tenga el ansia de querer más y avergüencen a la gente. Que hay un montón de gente que trabajamos dignamente e incluso sin remuneración por el partido y por España y que nos da asco que los que salen en televisión y son los que “nos representen” sean los que meten la mano en el saco. Les diría que la mayoría de gente no somos así. Y que los corruptos no representan a casi nadie del PP. Se representan a ellos mismos, y han utilizado al PP como un trampolín para sus artimañas.

Dime una cosa buena de Podemos.

Que llegaron en un momento en el que supieron poner a gente joven a los mandos de un partido político en un partido al que han votado 5 millones de jóvenes.

Jaime, 21 años, Gran Canaria

VICE: Hola, Jaime. ¿Qué te dice tu círculo cercano sobre tu militancia política?

Jaime: En primer lugar, que el PP ha dejado atrás muchas de las ideas que defendía hace unos años. Me muevo en un círculo más bien afín al partido, pero están muy decepcionados con el cambio que ha tenido en los últimos años. Sin ir más lejos con la Ley del Aborto, que era uno de los pilares fundamentales que tenía el PP hace años y ahora es inexistente, al igual que el matrimonio gay.

También me hablan, obviamente, de la corrupción. Aunque la justicia no le haya dado la razón, está en boca de todos, y que un afiliado como lo pueda ser yo tenga que defender que M. Rajoy o bien no era Mariano o bien no era una prueba válida para acusar de corrupción al Presidente del Gobierno, o defender la inocencia por encima de la prueba… algo tiene que estar funcionando mal en este país.

“Mientras haya medidas, mientras haya reformas que vayan con mi forma de pensar creo que es suficiente para quedarme en el partido, aunque creo que para muchos otros jóvenes no”

¿Y alguna vez te has planteado cambiarte de partido?

No. Yo tengo unas ideas muy marcadas y en el PP tengo la sensación de que se han cometido errores muy graves que nos están pasando factura, pero, ¿tan difícil es entender que lo único que nos une dentro de una formación política es un proyecto para nuestra nación? Al final la política son ideas, y las ideas no entienden de corrupción. Corruptas son las personas, no una ideología determinada. Ni siquiera aquella que supuso la muerte de millones de personas es corrupta, ninguna lo es.

Yo no estoy dispuesto a sacrificar mis ideales, o a irme a un partido en el que mis ideales no se vean tan representados como en este porque el partido no tenga una imagen que a mí me represente al 100 por cien. Es decir, mientras haya medidas, mientras haya reformas que vayan con mi forma de pensar creo que es suficiente, aunque creo que para muchos otros jóvenes no.

“La corrupción no deja de ser una piedra en el camino, pero no se le puede dar más importancia”

¿Entiendes entonces que haya jóvenes que no confían en el PP por la corrupción del partido?

Sí, evidentemente. Lo entiendo y por eso tenemos que luchar contra ello. La corrupción es un virus que hay que combatir, y se lanzaron en su momento reformas para ir cercándolo un poco más, pero lo que no nos puede mover en este país es la corrupción por delante de un proyecto en común. Es decir, la corrupción no deja de ser una piedra en el camino, pero no se le puede dar más importancia.

Es difícil porque lleva muy poco, pero ¿qué nota le pondrías al Gobierno de Sánchez?

¿A los Ministerios de Sánchez, quieres decir? Un 3 y toda la puntuación por la Ministra de Economía, que a mí me encanta. Es una mujer liberal que viene de Europa, que sabe de lo que habla y que incluso podría parecer más una ministra del PP que socialista por las ideas que defiende.

María, 28 años, Zamora

VICE: ¿Qué hay, María? Como afiliada a Nuevas Generaciones, ¿cómo ves al nuevo Gobierno?

María: Personalmente me genera una incertidumbre gigantesca no saber hacia qué dirección va a tomar. Lo que menos necesitaba España era esta incertidumbre. Estábamos saliendo de una crisis, aplicando unas políticas que funcionaban, los datos nos respaldaban, estaba habiendo regeneración económica, cada vez los datos de paro eran mejores y yo considero que estábamos yendo en una buena dirección. Así que esta incertidumbre no beneficia a nadie. Han dimitido Ministros a los cinco o seis días de haber sido nombrados, están saliendo una cantidad de escándalos tremenda…

Supongo que hablas de la dimisión de Màxim Huerta. ¿Qué te parecen los líderes del PP que han tardado mucho más de unos días en dimitir o que directamente no han dimitido? ¿Es mejor la política de la laxitud que la de ser tajante?

La verdad que no tengo opinión acerca de eso. Habría que meterse a valorar caso por caso.

¿Cuáles dirías que son los valores fundacionales del PP, su razón de ser?

Lo que más me gusta del PP es que vela por las personas. Yo creo que el PP tiene su mira puesta en las personas, en la libertad de cada una de las personas que forman este país, no solo el partido, y creo que es lo que más me gusta. Si tuviera que quedarme con algo quizá sería eso, la lucha por la libertad individual de las personas.

¿Cómo reacciona la gente cuando se entera de que formas parte de NNGG?

Pues hay de todo. Hay mucha gente que no lo acepta, que en seguida te clasifica y como que ya estás marcadas, ya eres “la de Nuevas” o lo que sea. Yo tengo muchos amigos que no concuerdan con mi pensamiento y sí que es verdad que alguna vez hemos tenido algún enfrentamiento, pero cuando te conocen a nivel personal hay mucha gente que sabe diferenciar. Y dicen “bueno pues oye, eres de Nuevas, no pensamos igual pero seguimos siendo amigos”. Pero por desgracia hay otra gente que no, que te clasifica y se separa o lo que sea.