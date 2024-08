Joyas del underground sin costo Vol. XXXIX

Estamos en la recta final del año y como cada mes, te traemos la selección más fina de música latina que encontramos en SoundCloud. El volumen 39 llega con material procedente de Puerto Rico, México, Brasil, España, Perú y Chile, entre hip hop, house, R&B, reggaetón, footwork y baile funk.

El inicio es del puertorriqueño Gaby Chuleta en colaboración con Yung Boi, su versión en español de algún tema original en inglés que no hemos escuchado aún, resultó ser una pieza en extremo fresca. Lo siguiente es del brasileño Jaca para el label australiano Wile Out, un agradable housito playero que intercala con algunos ritmos rotos hacia el final del track.

La nueva ola fronteriza de Pájaro Sin Alas desde Ciudad Juárez hace acto de presencia, una letra brillante y un ritmo para derretirse. GIO es de Puerto Rico y liberó un bailecito funk de final inesperado vía SaturdaySelects, sello con base en Malasia.

Ed Martinez también es de Cayey, P.R. y hace reggaetón mellow y dubbeado, preciso para esas noches románticas, pa andar pegaditos en la pista. También desde aquella isla caribeña, La Trampa en la guapa colaboración de FOKINFROID con NONIMO, R&B para los corazones rotos por una player.

Desde Barcelona viene Blondie para hacer que le des contra el piso, reggaetón fiesterote sobre un beat de Blackthoven.

José Yellow también es de la ola de puertorriqueños que se apropiaron de esta playlist. Descontrol es un temita para corear en colaboración con Janmarcus y producido por Twilight Zone y Javi Neris.

Beastie C se armó un juketon con bonitas melodías, haciendo contraste entre ritmos violentos y sonidos relajantes.

De Lima tenemos a Strong Black en colaboración con Kaele Bigger. “Dos de panadol” es un tema de trap sudamericano que se desprende del álbum Smoking on the roof.

Mención honorífica para los brasileños Weird Baile, llevan meses sin faltar en esta selección, siempre haciendo una labor extraordinaria con ese baile oscuro al estilo Belo Horizonte.

El xalapeño Kvsh se está poniendo a combinar el canto con los raps y se armó una chula colaboración con Playa Zensite en el beat. Ya queremos que suelte esa shit que anda haciendo con el Depto 666.

L.M.O. es el acrónimo para los más odiados, de quienes incluimos el tema Losing this life, producido por Belzebeat para las líricas choleras de Vroma, Sando y Herb.

Futurable liberó el fogoso junte que se hicieron el homie Lukro de Perú y los veracruzanos Sonido Berzerk y HAI, remixeando a Cypress Hill en una oda jukera a nuestra yerba favorita.

De Lima también, Billi L llega con un tremendo bate de cuatro cuartos que nos recordó un poco al big beat, otro preciso para quemar un XL.

Aaron Official para cerrar la ola de Puerto Rico, un tema gangsteril de hooks que enganchan producido por Maniako.

Yung Delo a.k.a Magatech Boi con un trapcito bien volador desde Guadalajara, recomendamos ampliamente su EP Digital Glocks.

El productor mexicano Durant se puso a hacer beats y le quedan cabrones, nos gustaría verlo pronto produciendo para raperos.

Cool Beans haciendo de las suyas con un tema que acertadamente se titula “This shit could hit the fan”, de pronto no sabemos si estamos en un trip de techno, o de IDM en un beatcito para soltar letra, trip estilo Xalapa.

El sello chileno Makinmovs acaba de soltar hace poco el Worldwide Connection vol. 1 con mucho footwork y de ahi mero extrajimos la colaboración de WST y PRATBITT, breaks y rhodes para despedir esta lista con elegancia.

