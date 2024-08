Joyas del underground sin costo Vol. XXXVII

Estamos aquí nuevamente con una lista breve pero concisa, siempre firmes. Tenemos para ti música proveniente desde Brasil, México, Bolivia y Guatemala, sonidos de hip hop, baile funk, future funk, disco, techno, grime, house y ambient.

Abrimos con una colaboración de Playa Mata Fokas, Limbo Lowfi y Gordojazz que está pegando duro en las aceras, el junte de 3 raperos con estilos distintos producido por Beastie C, que va de lo pausado pero en extremo crudo de Limbo, la doble velocidad de Metrik Vader el Player Mother Fucker (hay gente comentando que es el no. 1 de México ¿será?) y el Gordojazz con el Matehuala style de cholito sad, todos rompiendo un beat trippy jazzy. CDMX, Cancún, Guanatos, Matehuala y Tula en el track, en asociación de la doble R, la Lacra y Tardigrade Records. La portada fue procesada por el homie más frepo de Xalapa, Daniel Ceballos alías 1oo1o, capo de MOVELIKE y miembro activo de la Juke Mx. Descarga esta joya por tiempo limitado con nosotros.

Lo más nuevo en Raccoonin Records está a cargo de Pseudo, productor de CDMX que cada vez está haciendo cosas más locas e interesantes; es sabido que sus actos en vivo con maquinitas son intensos y este EP es un reflejo de lo que acostumbra a poner en sus últimos shows, pasando fácilmente del footwork al trap y al acid house, ritmos quebrados y cuatro cuartos subiendo y bajando como rollercoaster, un estilo extravagante apoyando 100% en la RaccRecc. La portada es un porro derretido 3D, hecha por Beta – R. Puro 420 eterno.

Emba Soundsystem es un productor Chihuahua de apenas 14 años que sabiamente está dedicando la mayor parte de tu tiempo a la música, además de llevar su propio sello: Virtual Soundsystem Records. Es adepto del vaporwave, como lo podrás escuchar en este suave jam––qué bueno saber que hay juventud enfocándose en cosas positivas y explotando los recursos que les dio el vivir en esta época.

Cautiverio soltó un material ácido después de no subir algo a su cuenta de Soundcloud en 4 años. Representando a los Dance Your Name, crew asiduo de los cuatro cuartos de los más activos y propositivos de la Ciudad de México.

Mu540 no se cansa de romperla y siempre está sacando cosas que verdaderamente son una grosería, qué pasadez de tracks, qué pesado este productor brasileño del maldito y distópico futuro que vivimos. El baile funk está conquistando al mundo, no le pierdas la pista, pronto lo escucharás en todos lados. El virus se ha esparcido satisfactoriamente.

La LACRA es un sello fundado por Luxo Skillz, a.k.a Maldito Verga a.k.a Trippin Moods, un habilidoso rapero y productor de Tabasco; en conjunto con Metrik Vader, un vato loco callejero que la gente vio florecer en Cancún pero cuyo camino lo ha llevado a radicar en Guadalajara, Monterrey y lo trajo de vuelta a su natal Ciudad de México. Están haciendo cosas cabronas sin hacer mucho alarde, sólo dejando al trabajo hablar por sí mismo.

Trippin Moods es uno de los más clavados habitando esta ciudad mounstruo y se sacó un trallazo en colaboración con E Ray Fusca en la producción, para que la rompieran en los raps y los hooks de Marian Rumb y Daniela Alcaraz. Esta pieza fue extraída del EP de Marian Rumb titulado Dominatrice, que verá la luz pronto.

MΔTΣ es un duro de CDMX que lleva ya varios años siendo de nuestros favoritos, y el track grimey que soltó con el Usuario Aleatorio era algo que teníamos que incluir, pura future shit.

Lil Glicinia a.k.a Yung Wysteria a.k.a DiorBoi1086 a.k.a Auremod, si no has escuchado hablar de este muchachito tienes que escuchar sus rolitas ahora, le vemos mucho futuro. Checa este tema que le produjo Doble Tempo.

De Andy ディスク solo sabemos que es de Guatemala y que hace future funk y otros estilos, incluimos un track suyo bien groovy para que te pongas feliz.

Kentow es un reggaetonero de Boca del Río, Veracruz, que está incursionando en el baile funk. Se armó tremendo temón para que lo agites como maraca.

$ir.Eduu desde Río de Janeiro con una bossa – baile para relajarnos un poquito, belleza de combinación que nunca falla.

Ninho desde La Paz, Bolivia con el house tropical más Kawaii que escucharás hoy. Un hombre dedicado a impulsar el sonido chiptune en su nación a través del colectivo 8 bit army y ex miembro de Oi Mas Bass.

Purple Hertz es más de hacer música matemática que publicidad y no le importa que los cientos de tracks que ha hecho en varios estilos y alias lleguen a la gente, lo que le importa es cada vez sonar más cabrón y el bussine lo deja para otro tipo de hustle musical. Checa esta joya que le produjo a Trey.

Weird Baile ya es un clásico obligado, estamos empezando a pensar que nunca dejarán de romperla y que ya son inmortales. L O V $ es una cantante proveniente de Santa Cruz, Bolivia, y sabemos de buena fuente que está guardando cosas finas para publicar en un futuro no muy lejano. De momento checa este track titulado 5 gr.

Cerramos muy apropiadamente para bajar del rush con un temita de Kiote, productor tulense que publicó recientemente un EP con el sello mexicano de ambient y electrónica por excelencia: WOS, a quienes queremos felicitar porque recientemente superaron los 100 lanzamientos y van todavía por muchos más, ¡larga vida! No cualquiera puede presumir de ser independiente y tener tantas publicaciones.

