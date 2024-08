Kaixo nos explica su nuevo disco tema por tema

Que Kaixo piensa a largo plazo, tanto mirando al pasado como al futuro es algo que veníamos tiempo sospechando. Si no no se confesaría obseso de los sumerios, ni le cantaría al fin del neoliberalismo ni pasaría del sonido que se lleva en nuestro país para hacer lo que realmente le gusta.

Y #newpunk Riots, la trilogía que arranca hoy con la publicación de su primera parte, The Black Bloc, es la confirmación de ello. Una colección de siete temas dedicados a la violencia, al desenfreno y la denuncia con colaboraciones de Iaghost, Enry-K o Royce Rolo, Dano, West Dubai o Abelo Valis.

Le pedimos que nos contara un poco de cada uno de los tracks y lo hizo por teléfono, desde Vigo, justo después de contarnos que su casa allí está entre una comisaría y un edificio militar. Un buen lugar para cantarle y hablar de la destrucción del sistema.

1. Black Bloc

La idea que encarna Black Bloc gira un poco en torno a la lucha contra uno mismo, pero sobre todo es una declaración de intenciones contra todo lo que engloba la sociedad hoy en día y contra cómo nos hemos olvidado de los elementos que tenemos a nuestro alrededor para luchar contra el sistema que nos oprime. Somos la generación más precaria desde hace tres por lo menos y nos venden todo el rato eslóganes que pretenden hacer de nuestra precariedad algo que mola: que si vivir en un piso con tres es enriquecedor, que si no querer tener hijos es síntoma de libertad….

El vídeo que acompaña al tema aglutina el Berlín de los 90, posmuro, la hipercapitalización de la ciudad de ese momento. Sin embargo, allí había, y sigue habiendo a día de hoy, una fuerte conciencia de ponerle límites al sistema. La capacidad de colectivizarnos y de que una empresa no mande en una ciudad es algo muy europeo, una idea que se materializa por ejemplo a través del Black Bloc que es la última, digamos, consecuencia de organizarse, unirse, vestirse de negro y reventar todo lo que implique neoliberalismo.



El Black Bloc lucha por cosas que ya nos han quitado, contra el destrozo y el bloqueo que impone el sistema. Y evidentemente en su marco hay vandalismo y hay una implicación judicial, pero es que eso es lo de menos. ¿Quién es el sistema judicial para decir qué es y qué no vandalismo? Si la peña sale a destrozar las calles es porque le han quitado algo, no le apetece salir a reventar todo porque sí. La gente prefiere ser feliz, estar tranquila y que sus hijos tengan derechos y sus familias trabajos, lo demás es una reacción.

El vídeo está hecho a partir de piezas caseras que grabó mi abuelo con su cámara, algunas de ellos en Berlín porque mi tía vivía allí. Grabó el muro, con mi tía y mi abuela, y en el Museo de Historia filmó un montón de movidas sumerias y de la Edad Antigua, una etapa de la historia con la que estoy bastante obsesionado a raíz de un viaje que tuve con una flipada de DMT y tripis en el que me dio una especie de revelación. También tiene que ver con la enfermedad de mi hermano, que es degenerativa, una de las denominadas enfermedades raras, y milenaria, viene de las primeras civilizaciones. Ver esos vídeos me sobrecogió y tenía que usarlos.

A veces la vida juega estos patrones que parece que no tienen sentido pero puedes dárselo. También sale mi hermano, con una frase que me determina mucho: “bomba atómica, ¿cómo se hace? Él hace años que no habla, y rescatar su voz, una voz que hace mucho que no oigo también era representativo. Es una reminiscencia muy rara y tiene un punto lisérgico demetiano. Además, sale el Monte de Galiñeiro, un monte que quemó el PP con su puta mafia, la mafia del fuego, que se dedica a quemar los montes gallegos para rentabilizar la privatización de los servicios públicos de montes. Esa elección, ese escenario simboliza que no es que hayamos ardido por combustión espontánea: es que nos están quemando.



2. Spedball

Es el tema más revolucionario de este disco, en el que digo lo mismo todo el rato: que hay que levantarse, saltar y acabar con esos jueces de mierda e ir a saco. Para la instrumental nos basamos un poco en el sonido tipo Limp Bizkit, un rollo más nu metal de los 2.000. Sabíamos que, aunque fuera un adelanto, no era un tema que fuera a tener demasiado éxito a nivel Internet, pero que sin embargo funciona muy bien en directo, es una pomada. Cuando tocamos en Fuego lo veíamos, estaba todo el mundo haciendo mosh pit. Spedball no tiene que ser un tema que se escuche, ni cuya letra se entienda necesariamente. Es más el punch que tiene en directo, su capacidad destructiva lo que hace que tenga valor. Es como la propia droga a la que alude, cocaína con heroína.

3. Burnin Rarris

El sonido de Burnin Rarris es un poco el que yo buscaba desde el principio para Black Bloc, pero me estaba costando encontrarlo. Y en verano conocí a Iaghost, que es un productor de Vigo, y tuve una conexión directa con él. Yo quería ese sonido y él lo tenía. Es un tío con un conocimiento de música de la hostia, muy oscuro, y cuadró mucho conmigo. Es un remix que tenía ya hecho y se lo pedí, ni siquiera tocamos el beat. Black Bloc también está producido por él y por Rolo. El tema va, básicamente, de quemar Ferraris.

4. Alarms Up

Quizá, si Burnin Rarris es explosión, Alarms Up sería la tensión. Están sonando todo el rato alarmas, hay tambores, una movida en medio que es de un documental de VICE de hecho en el que se habla del fascismo y de la respuesta que tiene que haber a él. Para mí que entrara Dano en la ecuación de este tema, que es el mejor rapero que ha habido y hay en España, fue muy grande. Cuando estuve en Itsmo, en la presentación de su vídeo, él hablaba de que sus referentes en España no eran raperos, no eran MCs, eran grafiteros. Pero porque en España la gente era una chichi, invocando el slang de Chirie Vegas, no se empapaban de nada. Y Dano llegaba aquí y se juntaba con los grafiteros que escuchaban música yankee, techno, rap clásico… las primeras veces que lo escuché en mi vida me parecía un pavo de Nueva York pero cantando en castellano. Que lo produjera Enry- K, que también es muy especial y pertenece a otra generación, juntarlos a ambos, tan diferentes, fue brutal.

5. Eres tú

Eres tú es un tema que habla del amor destructivo y de ser nuestro propio enemigo. Muchas veces tiramos balones fuera, pensamos que no somos culpables de nuestra vanidad, que el problema son los otros. Y somos nosotros los que generamos toda esa mierda. La canción gira en torno a eso y a las relaciones que tienen drogas por en medio y al final también un poco a esa autodestrucción que puede generar una mala relación de pareja. Supongo que con él lo que quiero decir es que hay que ser capaz de verse en el espejo y ser consciente de que nosotros somos nuestro propio enemigo. En nuestra generación veo también que igual que hace años tener pareja era una imposición, ahora parece que tener pareja es de viejo, es algo del pasado, que nos da miedo querer. Y el primer pensamiento no lo compro, me da asco, pero es que el segundo me da el mismo asco.

6. Blot (Kill the Kardashians)

Es un tema con Abelo Valis y West Dubai. Me apetecía ver su capacidad violenta en un tema, son de la nueva generación y aunque tienen discursos diferentes al mío se adaptaron muy bien. Escogí a las Kardashian porque me dan puto asco. No me parecen personas en las que reflejarse, son basura social, peña que debería estar muerta. No soy un moralista ni me siento por encima de nadie, pero me parece de una bajeza intelectual tremenda fijarse en ellas como referente. Las Kardashian son el cúlmen, lo que hay en lo alto de la pirámide del rebaño. Su único objetivo en la vida es vivir de su propio ego, el despilfarro y la apariencia. Después tienen una serie de gestos de humanista que también forman parte de la alimentación de su propio ego. El título alude a un término vikingo, sacrificio, pero en inglés significa mancharse, y me gustaba ese doble sentido, la idea de sacrificarlas en nombre de Breogán, cortarles el cuello con una pantalla de móvil recién sacada de una mina en África y que el asesinato fuera emitido en streaming.

7. From darkness with love (Official Riot Remix)

Es un tema que saqué ya, en julio o así. Significó mi vuelta al ruedo, me tuve que hacer un canal nuevo tras un calvario con Altafonte. Ese tema, para Ceci, fue su resurrección, y cuando lo escuché me transmitió que también lo era para mí: un renacer profesional y personal después de pasar un tiempo jodido y darme cuenta de cómo funciona la industria musical en España. Creo que es un tema que representa el crecimiento, la resurrección de uno mismo. Ceci estaba en un proceso autodestructivo antes de escribir ese tema y le ayudó a mirarse en el espejo y saber que él es su propio enemigo, como me ocurrió a mí. Me parecía un buen cierre, y un buen preámbulo a los trabajos que completarán esta trilogía.

