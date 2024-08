Aquí tienes a Kendrick Lamar rapeando sobre beats clásicos de Dr. Dre

Realmente no parece que haya pasado mucho tiempo desde que Kendrick era un prometedor rapero de los suburbios, al cual Dr. Dre firmó y la gente recibió con entusiasmo (al ver una leyenda de Compton reconociendo a otra) y temor (por el miedo real de que Kendrick rapeara sobre beats de Alex da Kid por mucho tiempo). A pesar de todas sus conexiones, Kendrick nunca ha rapeado sobre un beat producido por Dre, así haya estado presente por todas partes en el extrañamente olvidado Compton. DJ Critical Hype, responsable de aquel famoso mashup mixtape de Chance the Rapper y Kanye hace unos años, ha intentado remediar esa cuenta pendiente con un álbum que tiene a Kendrick adueñándose de algunas de las producciones más conocidas de Dre.



The Damn. Chronic puede ser una de las cosas más conservadoras de rap que jamás se haya cocinado, especialmente porque recurre a una gran cantidad de material pre-Section 80 para acapellas, mucho menos idiosincrático y más formativo de Kendrick. Aún así, escuchar los acelerados y finos punchlines de «Bitch, Do not Kill My Vibe» sobre el instrumental de «Forgot About Dre» es una delicia, y el toque G-funk para «XXX» de alguna manera hace que la canción sea más anárquica. Pero tal vez lo más conmovedor sea escuchar a Nate Dogg en el «Hood Gone Love It» de Jay Rock, y el verso de Kendrick en «I’m On 2.0» tronando sobre uno de los beats más emblemáticos de la vieja escuela, «Straight Outta Compton», es un ejemplo de cómo esos instrumentales primitivos todavía siguen igual de potentes y vigentes.



Escucha The Damn. Chronic a continuación.

*Este artículo fue publicado originalmente en Noisey CA.