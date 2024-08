Kyrie Irving y la que tal vez es la salida más desastrosa de todos los tiempos

Hay dos tipos de salidas de un equipo. Una es la normal, aquella donde todos sabemos que un jugador de talentos sobrehumanos no tiene oportunidad alguna de ganar un anillo con su equipo actual y por lo tanto va a buscarlo con otro grupo. Aquí entran los nombres de Kevin Garnett, LeBron James (a Miami), Ray Allen, Kevin Durant y Gary Payton, entre otros. Futuros miembros del Salón de la Fama que vieron que la única posibilidad de levantar el trofeo Larry O’Brien era mandando al demonio la lealtad y persiguiendo las finales con otras súper estrellas.

La otra es la catastrófica. Hablo de aquella en la que el jugador termina siendo odiado por todos, que realmente no se está yendo a una mejor situación ni a jugar con un mejor equipo, solamente está persiguiendo el varo o a los equipos de mercado grande. Salidas que muchas veces no nos hacen sentido y que, en la mayoría de los casos, perjudican la carrera del jugador. Aquí podemos ver nombres como Dwight Howard, DeMarre Carroll, Roy Hibbert y ahora Kyrie Irving.



Irving tiene lo suficiente para ganar un título justo donde está y eso es LeBron James. Porque James no es solo un jugador, es un activo, es un imán, es uno de los mejores de todos los tiempos y alguien que tiene todo lo necesario para armar un equipo digno de competir con quien sea en Cleveland. Sí, sabemos que no han tomado las mejores decisiones, mientras los Warriors firmaban a Durant, ellos hacían lo mismo con Deron Williams y Kyle Korver y ahora, en lo que ya parece un fetiche de contratar jugadores que solían ser buenos y ya no aportan nada, acaban de cerrar a Derrick Rose. Pero aún así con todo esto, Cleveland sigue siendo el equipo a vencer en el Este y la combinación de LeBron con Kyrie es de las más letales en la NBA. Entonces, ¿por qué carajos se quiere ir? Según lo que dijo, no siente que puede competir en Cleveland pero, lo más importante, quiere brillar solo. Aunque es, en mi opinión, el segundo mejor botador de la liga (Curry siendo el primero, -que se joda Chris Paul-), él siente que está en la sombra de LeBron y que mientras juegue con él, jamás tendrá su propio legado. Hay una parte de mí que respeta eso porque es mentalidad muy Kobe Bryant y si no es la primera vez que me leen, saben que Kobe = Dios, pero también es una mentalidad muy arriesgada (como lo vimos en Kobe Bryant) que lo puede llevar a convertirse en un has been.

Porque la realidad es que no se va a ir a un equipo con el que pueda competir inmediatamente. Dentro de las opciones para Irving, los rumores son Nueva York, Minnesota y San Antonio. Nueva York es el Titanic ya hundido y hasta que no se deshagan de Carmelo, le den la antorcha de líder a Porzingis y empiecen a tomar buenas decisiones que no sean como volver a firmar a Tim Hardaway Jr. por todos los millones del mundo, nada que hacer. San Antonio ya tiene a su estrella, y aunque el impacto de Irving sería inmediato con un Parker y un Ginóbili en el ocaso de sus carreras, ¿no sería una contradicción querer brillar solo y para eso irse al equipo que menos fomenta el personalismo y solo practica el trabajo en equipo? Minnesota suena como la mejor opción, acaban de firmar a Butler, está Karl-Anthony Towns y hay futuro peeeero, dudo que los Cavs lo dejen ir por algo menor a Wiggins y Andrew es pieza fundamental. Conforme han avanzado los días, el destino que más suena es Nueva York. Inclusive, Irving dijo que tenía muchas ganas de jugar con los Knicks y yo no entiendo nada. ¿Es un complejo de mesías donde siente que si no rescata a una franquicia en declive no va a sentirse ganador? ¿Realmente se siente capaz de salvar a los Knicks? ¿Todo esto es parte del trato para que Carmelo se vaya a Houston? ¿Por qué alguien querría dejar de jugar con LeBron James? Vean a James Jones, lleva persiguiendo a James desde Miami, juega 2 segundos por temporada y ya tiene más títulos que Garnett. Kyrie podría hacer lo mismo pero jugando muchísimo más, siendo la parte fundamental del equipo cuando James no juegue bien o conforme vaya envejeciendo.

Cuando todo indicaba que lo único que querían los jugadores y directivos era armar súper equipos para poder competir con los Warriors, sale Irving para tenernos rascándonos la cabeza sin saber por qué quiere dejar DE JUGAR CON LEBRON JAMES, quien es un gran compañero, no es un psicópata como Kobe o un ególatra como Harden, es alguien que está dispuesto a lo que sea para ganar y creo que solo hay que hablar con él para ver cómo lograrlo.

Pero miren, a fin de cuentas, si nadie entiende por qué está haciendo lo que está haciendo y la están pasando muy mal, solo recuerden que es alguien que cree que la Tierra es plana.

No tengo idea de qué va a pasar ni en qué equipo terminará ni si LeBron lo odiará el resto de su vida. La noticia de Irving me sorprendió tanto que, genuinamente, estoy por terminar este post y no he llegado a nada.

Perdón.