La destrucción es el motor de cambio en ‘Incendios II’, el nuevo EP de FoeMe

La escena underground es para muchos un terreno amigable para catapultar su carrera. Un ecosistema donde algunas bandas mueren, otras evolucionan y otras terminan como la nueva imagen de unos tennis modernos para patinar. Son pocos los actos que mantienen su lugar, con una entrega constante de buenos materiales en los que abunden los detalles y siempre sea notoria su evolución.

FoeMe son Art, Pratt, Alan, Pancho, Gis y Leinad, una banda de Ciudad de México con 13 años dando ejemplo en de cómo ser fiel a una idea.

Videos by VICE

Los instrumentos de base involucrados en FoeMe son guitarra, bajo eléctrico, saxofón, batería, corno francés, sintetizadores y vocales en todas las tonalidades. Con cada nuevo material, hay aditamentos que resaltan su ideología: son un grupo que se mantiene viendo hacia adelante, generando distancia con lo anterior.

El último reto de FoeMe es Incendios, un material que decidieron dividir en tres partes. Incendios Isalió hace dos años y es un remolino de sonidos oscuros que no tiene fin. Y hoy estrenamos la siguiente parte, Incendios II, donde la destrucción, con la ayuda de guitarras chillonas, se convierte en un motor de cambio.

Platiqué con FoeMe sobre las crisis existenciales que han vivido como banda, su manía compulsiva de reinventarse, sus gurús, el amor por su música, sus tracks favoritos de Incendios II y la conexión de este nuevo EP con vivir en la ciudad.

Para que los de FoeMe jueguen un rato en tu cabeza, dale play abajo su nuevo EP y luego lee lo que me dijeron.

NOISEY: Incendios II es parte de una trilogía, ¿por qué decidieron publicar el material en tres partes?

Pratt: La idea de la trilogía sale de la necesidad de lanzar un disco de larga duración en una época donde la gente rara vez tiene el tiempo o las ganas de escuchar 15 canciones de golpe. Además, el formato de EP nos gusta por ser conciso, preciso (sin relleno en el discurso) y ser en el que tenemos más experiencia.

En este nuevo EP la destrucción es también motor para el cambio, ¿cómo vivieron la creación de este disco?

Pratt: Sí, se trata de la creación a partir de la destrucción. Pero también de la transformación a partir del pasado sin dejar la esencia de lo que uno es. Durante su grabación pasamos por muchos cambios como individuos —divorcios, paternidad, mudanzas, etc—, de los cuales hemos salido como personas más fuertes y a su vez nos han fortalecido como amigos y como banda.

Cuéntenme un poco para ustedes qué implica reversionarse y por qué han decidido hacerlo

Alan: FoeMe es una banda que comenzó cuando nosotros éramos muy jóvenes, unos 16 años. Desde entonces no hemos parado y hemos crecido musical y personalmente. Ahora nos estamos enfrentando con “la adultez” y eso nos ha hecho cambiar mucho y repercute en nuestra música. Ya no somos los mismos morros que comían hasta hartarse y se iban de parranda a la menor provocación. Igual nuestra música, creo que estamos en una época mucho más madura y estamos explorando nuevas sonoridades.

¿Qué tan conectada está la experiencia de vivir en esta ciudad con Incendios II?

Art: Está sumamente conectada. En lo personal, pienso que es natural estar determinado al contexto social y natural de mi habitat cuando creo. Incendios II contiene canciones que surgieron a partir de experiencias vivenciales en esta ciudad.

¿Podrían hablarme un poco de la portada del EP?

Alan: Las portadas son parte clave de nuestro concepto porque creemos que los incendios que estamos viviendo van desde destrucción y deconstrucción de nuestro exterior hasta incendios internos, personales. Por eso en la portada de “Tres” el incendio lo porta una persona.

Con esta portada quisimos probar diferentes cosas. Todas las portadas de los discos anteriores de FoeMe son ilustraciones, casi todas a cargo de Hugo Mendoza, a quien ya consideramos parte de la banda. Pero desde Incendios I, decidimos usar una fotografía de Mónica Vázquez pero sin despegarnos tanto de nuestra estética previa pues Hugo las intervino con ilustración.

Llevan 12 años haciendo música en el underground, lo que no es fácil. ¿Qué los ha mantenido firmes a seguir sus sueños?

Francisco: El gusto por hacer buena música con personas que aparte de ser amigos, son excelentes músicos. Y las ganas de demostrar que en esta escena underground se puede hacer música diferente y propositiva.

¿Quién o quiénes durante estos años han sido sus gurús en la música? ¿Por qué?

Pratt: Hemos tenido muchos a lo largo de los años, como Frank Zappa y The Who. Pero en realidad nuestro mayor gurú ha sido la música como tal. Nos encanta aprender de ella y conocerla cada vez más a profundidad. Todos nosotros somos músicos estudiados de profesión, así que tenemos la fortuna y la obligación de seguir estudiando música por el resto de nuestras vidas.

¿Cuál es su track favorito de Incendios II y por qué?

Francisco: “El odio”, porque creo es el punto medio de FoeMe: líneas melódicas y poderosas en los metales, rock, solos de algún instrumento y un coro pegajoso.

Art: Mi track favorito es “Diablo”. Me gustan los compases rítmicos irregulares del coro e imaginar que canto la letra para mí mismo.

Leinad: “El Odio”. Es un track que me recuerda mucho a cuando tenía 8-9 años, creo que por el sintetizador. Me lleva a los videojuegos que nunca podía pasar/terminar. Fuera de la lírica, es una canción que nunca para, siempre avanza y te despierta el instinto de bailar. Imagino que estoy siendo parte de un videojuego que no termina en donde eres el héroe y reconoces que también eres humano. Reconocer errores es avanzar.

Alan: “Calamidad”. Yo conocí a FoeMe desde abajo del escenario y recuerdo que fue una de las canciones que tocaron la primera vez que los vi en vivo y me quedé impactado. La canción no estaba dentro de ningún álbum y luego de siete años luché porque la canción tuviera espacio en un disco y por fin lo logramos.

Pratt: Creo que “Tres” es mi parte favorita del disco a nivel musical. Me parece dramática y sencilla al mismo tiempo, compleja y digerible. También creo que el final es un pequeño tributo musical a Natsumen, una de mis bandas favoritas.

Reinventarse invita al autodescubrimiento, ¿qué aprendieron de ustedes y de FoeMe con este nuevo material?

Alan: En el proceso de Incendios hemos tenido cambios sustanciales en la banda, cambiamos de miembros y ajustamos un par de cosas desde adentro. El disco lo terminamos de editar y mezclar con nuestras propias manos y es algo que no habíamos abordado tanto como en Incendios II. Nos dio la idea de que podemos hacer lo que nos propongamos y lo hemos hecho durante casi 13 años.

Solemos ser una banda muy idealista y creemos que nuestros principios son lo más importante para seguir adelante; la amistad, la libertad y la música. Hemos conocido en el proceso a gente que está en la misma sintonía que nosotros y eso fortalece nuestros ideales.

¿Qué viene para FoeMe este año?

Pratt: Además del estreno de este disco, estamos preparando el toquín para presentarlo, probablemente en el Espacio X del Centro Cultural de España con una banda sorpresa amiga. También estamos preparando una sesión en vivo para celebrar el décimo aniversario de nuestro primer EP, Félix, y entrar a grabar a finales de año el final de la trilogía.

Conéctate con FoeMe en Facebook. A Gio le gusta los tracks con guitarras finas, recomiéndale música en Instagram.