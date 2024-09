La Era Vulgar hace trip-hop en tiempos de crisis

Hace apenas un mes La Era Vulgar, una de las pocas bandas que le apuestan al trip-hop en el país lanzó su primer álbum El Reino, una creación catártica que tardó buen rato en ver la luz debido a distintos problemas a los que se enfrentó este trío de la CDMX. Los miembros de esta banda del sur de la CDMX son personas ya más maduras (que nosotros la chaviza) y muy cultivadas en todo tipo de temas que te puedas imaginar, sus charlas que siempre se acompañan de unas chelas o un porrito van desde cuestiones banales, obviamente mucha música (y mientras más clavada mejor), de cine —cabe mencionar que Alenka es actriz y a veces dirige obras de teatro o películas— pero algo que rodea y distingue a Alenka, Abel y Tavo es una neblina que permea tanto en su música como en sus actos en vivo.

Conocí a la banda hace ya poco más de tres años, incluso fueron parte fundamental en la creación del primer Forever Alone Fest (festival que ahora se enfoca más por el post y math rock), en ese entonces era un proyecto sin batería, con unos tracks sueltos por Soundcloud y Youtube, una propuesta interesante pero que le costaba trabajo —incluso a la fecha— encajar con las bandas que se mueven en su circuito, debido a su sonido nocturno, con referencias a Fiona Apple y a Portishead. Mientras sus contempos se van por el garage, lo-fi, shoegaze y esos géneros que están de moda (y algunos de paso, también), ellos decidieron seguir un camino quizá un poco más complicado.

Videos by VICE

El Reino es ese álbum que conjunta las cabezas de La Era Vulgar en un ente musical compuesto por 10 tracks, donde las baterías ya son reales y los demás instrumentos han madurado, donde la mente y el corazón se conjugan para dar vida a canciones desgarradoras, inteligentes y misteriosas. Para entrar más en contexto, nos dimos la oportunidad de platicar con Alenka (voz y presencia mística de la banda) sobre ruidos y sombras.

Noisey: Hablemos de la oscuridad.

Alenka: Hay dos frases sobre oscuridad que se me vienen a la mente y me parecen reveladoras. Una es de una rola de una banda francesa que ahora no puedo recordar por nombre, la letra decía: «Voy a apagar todas las luces del departamento para ver mejor… adentro.» Esta frase me pareció hermosa, por sencilla y reveladora. La otra es de J. E. Faust y dice: «Si no hubiera noche no apreciaríamos el día ni las estrellas, ni la vastedad de los cielos. Debemos tomar de lo amargo con lo dulce. Hay un propósito divino en las adversidades que encontramos día a día. Te preparan, te purgan, te purifican y por lo tanto te bendicen». Estas dos ideas resumen nuestro sentimiento hacia ese negro místico.

El Reino de La Era Vulgar.

Cuando pienso en El Reino me viene a la mente el tríptico de El Bosco: El jardín de las delicias. En especial la última pintura del tríptico, un reino pervertido, destruido, decadente, corrupto, enfermo y alejado de su esencia. Así como nosotros lo estamos ahora. Así de lejos, así de cegados y tan inmersos en el Malkuth, en la materia que no podemos ver más, que no podemos ver en la oscuridad… adentro. ;) Y, sin embargo, existe la música, la pintura, la amistad, el amor, la ciencia, la fraternidad. El hombre quiere por esencia ser social y creador, pero mucho factores externos, muchos intereses externos nos tienen atrapados, cegados y dominados. Ni siquiera nos damos cuenta. Sobre esta idea va nuestra rola «Siglas y Números», por ejemplo. O sobre el poder de la religión (otro forma de control que ha funcionado maravillosamente hasta hace muy poco), sobre cómo nos llena de culpa, sobre eso va El Reino, rola que da título al disco.

¿Cuál fue el factor que hizo que este álbum se aplazara casi dos años?

Ya teníamos casi todo armado desde hace tiempo, lo armamos en el estudio casero de Abel, tecladista y productor de la banda. Nos gustaba que fuera así de íntimo, bien sincerote y sencillo. Algunas cosas estaban muy bonitas, en especial vocalmente porque era un espacio muy cómodo, en casa, literal. Pero nos entró la semilla de la discordia con esta idea de la calidad para poder ser subido a plataformas digitales, en especial en cuestión de mezcla. Así que terminamos regrabando voces, bajos y batería en 4AM estudios y mandandolo a masterizar con Chris Common que ha masterizado a bandas como Minus The Bear y Le Butcherettes. Ganamos unas cosas, perdimos unas poquitas, pero valió mucho la vueltota y de paso esta experiencia nos educó en el arte de la paciencia.

¿Cuál es la diferencia más marcada en este nuevo material en comparación con el anterior?

El anterior era un campechano de rolas hechas por Abel solo, Abel con Alenka y otras ya creadas por los tres. No teníamos un sonido pulido. Eso sólo se logra con el tiempo, como con las esculturas que van agarrando personalidad con el tiempo a base de pulir y pulir.

¿Qué podemos encontrar en las letras?

Mucho de los libros que nos gustan (somos fans del Sci fi: Aldous Huxley con «Un mundo feliz» y George Orwell con «1984» no dejan de sorprendernos por su vigencia y terrorífica precisión respecto al control al que vamos siendo inducidos poco a poco. Desde la forma en que somos catalogados, los lugares donde el proletariado funge como carne de cañón y algo tan sencillo como, por ejemplo, lo que pasa ahora en México, de que planean quitar historia del tronco común de materias en la escuela, wtf? Pa’que no tengas memoria. Sobre esa misma idea, vamos delegando nuestros recuerdos a FB e Instagram, algo que según varios estudios, nuestro cerebro ya está resintiendo. También la normalización de la violencia, un ejemplo de esto son las caricaturas con las que crecimos, esta forma de irte creando una costra insensible al dolor ajeno. Esto y demás «teorías» del nuevo orden mundial. Una de nuestras rolas: «Los Olvidados» trata sobre los desaparecidos de nuestro país, desde los periodistas, las mujeres, los 43. Pero más como en antiprotesta, empieza así: «Hubo veces que quise protestar, pero recordé que todo me da igual». Así me siento a veces, muy indignada por tiempos, con toda la rabia, el dolor, todas las ganas de hacer algo, y vas a las marchas y escribes lo que piensas y firmas aquí y allá y los días siguen pasando y los muertos siguen y la violencia y la corrupción, y me entumo y la vida sigue y se me olvida. Da miedo. También son de amor triste algunas de las rolas, saudade, olvido, silencio.

¿Qué colores representan este lanzamiento?

Negro y blanco. Oscuridad y luz.

¿Si describes El Reino en una imagen o serie de imágenes cuál o cuáles serían?

Justamente El jardín de las delicias, o un pintor con el cual estoy obsesionada últimamente, un Italiano llamado Alessandro Sicioldr que está lleno de imágenes misteriosas, oníricas y con personajes que se van revelando en capas.

¿Qué podremos encontrar de diferente en los shows en vivo a las canciones grabadas?

El disco es muy tranquilo en comparación con las rolas en vivo, jaja. Somos muy dramático en el escenario, además de que cuando tocas una rola en vivo, cada ocasión es distinta y las rolas las vas reinterpretando según lo que te esté pasando en ese momento. No hay dos shows iguales.

Cuéntenos su ritual para grabar y componer:

Somos amigos desde hace muchos años, desde la pubertad, entonces ya estamos más allá del bien y el mal. Tenemos influencias similares y no tenemos pelos en la lengua para decirnos las cosas. Para nosotros componer es crear un espacio para jugar, un taller donde todos nos sentimos muy cómodos y podemos dejar fluir lo que traemos encima sin limitarnos unos a otros. Eso es lo más bonito de tener este proyecto juntos.

Ahora el ritual para antes de subir al escenario:

Nos tomamos muy en serio el ritual del escenario. Lo sentimos como una ceremonia, nos gusta darle ese peso. Es en parte una ofrenda y también una forma de sublimar nuestro caos interno. Creo que somos muy intencitos todos (jaja), entonces tocar se vuelve catártico. Ahí arriba es de los lugares donde somos más felices (también componiendo o echando el jam).

¿De qué manera aportan una voz pública hacia las cuestiones políticas que acontecen en nuestro país como banda?

Como mencionaba arriba, eso está en las letras. Y no es en principio con la idea de «voy a denunciar», son preocupaciones sinceras que trae uno cuando vive en esta ciudad, en este país. Creo que es importante que de lo que hables sea sincero y eso ya le da un contexto chido, actual, personal y por lo tanto social también. Ya sea que lo que te apasiona sea El Santo, el reggaetón, la mona, Kim Kardashian, lo que sea, sin vergüenza, pero sincero. Hay una frase de Paz que me gusta, dice que el arte debería reflejar la ética, la estética y la erótica de su tiempo. Eso abarca desde lo más superficial, hasta los miedos más antiguos e incrustados en nosotros.

¿Qué sería de La Era Vulgar si hubiesen crecido en una escena de, por ejemplo, hace 20 años?

Uy, no tengo la menor idea. Creo que hubiésemos sido góticos, o muy depresivos como Elliott Smith, jajajaja.

¿Qué semilla quiere dejar La Era vulgar en su paso por este planeta?

Ondas reverberando por ahí, por siempre. Alguna letra que le llegue a alguien muy cabrón y si le causa euforia mientras camina en la lluvia y se siente vivo, o llora un poquito con otra, recordando un amor perdido, mejor. También nos gustaría causar algo a quien vaya a un show, que no salga igual a como entró. Que nos odie, o nos quiera, pero algo, ¡algo!

Músicos o bandas de otros géneros que admiran y les gustaría colaborar:

De las bandas que conocemos, admiramos a Vyctoria, Belafonte Sensacional, Bienñeros, Muuk, Mondragón. Una colaboración con Mondragón sería muy padre, porque somos muy distintos. Ahora, si me preguntas con quién del mundo mundial me gustaría colaborar, te diría: Julia Holter, por genio. O Silver Mt. Zion, por lo mismo. Y no puede faltar el cliché que por algo lo es: Radiohead.

Sigue a Noisey en Facebook.