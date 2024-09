La FIFA desintegra, en el peor momento, a su equipo especializado para lidiar con el racismo

El viernes pasado, la FIFA envió una carta a los miembros de su equipo encargado de investigar los casos de racismo para informarles que su misión había sido «completada satisfactoriamente» y que el equipo sería desintegrado, según informó AP el domingo.

Pero mientras los políticos de extrema derecha que elogian a partidos xenófobos y de supremacía blanca ganan terreno en los Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, y Austria —por nombrar algunos—, la FIFA se dio el lujo de declara «misión cumplida» en su batalla para erradicar el racismo; lo cual nos parece una decisión irremediablemente estúpida o intencionalmente ignorante.

Desde luego, la FIFA cuenta con bastantes casos preocupantes de discriminación en su haber. La Copa Confederaciones 2017 arranca en nueve meses en Rusia, nación que posee los peores incidentes de racismo en la historia reciente. Un año después, el mismo país será la sede de la Copa del Mundo.

El momento y el alcance de la decisión de FIFA no pudo haber sido peor.

Para Piara Powar, director ejecutivo de Fare Network —red encargada de luchar contra la discriminación en el futbol alrededor del mundo y aliado de la FIFA en este rubro—, la desintegración del equipo es un desastre de relaciones públicas, al menor por el momento. La noticia no le sorprendió del todo, ya que el equipo no se había reunido en más de un año. Era obvio que la FIFA no creía, por alguna razón, que se trataba del mejor mecanismo para abordar el racismo. (Una de las posibilidades del porqué FIFA decidió deshacerse del grupo podría ser su intención de alejarse del creador del grupo, el ex presidente Jeffrey Webb, quien fue acusado el año pasado por su participación en el escándalo de sobornos de la FIFA).

«El problema para mí es saber si el grupo existe», Powar comentó para VICE Sports. «No lo veo por ninguna parte. La FIFA tiene que corregir la percepción equivocada de que no le importa este tipo de asuntos».

En efecto, la FIFA ha llevado a cabo varias recomendaciones dictadas por el grupo de investigación, incluyendo el sistema de monitoreo antidiscriminación aplicado en los partidos clasificatorios del Mundial, en conjunto con Fare Newtwork. Los resultados arrojados fueron sanciones «nunca antes vistas», como las describió Powar, impuestas a seis países de Latinoamérica por los insultos homófobos en mayo pasado. La sanciones fueron pequeñas —desde los 15 mil hasta los 35 mil dólares por federación— pero en realidad, ejercer una multa por insultos racista, sí fue algo sin precedentes.

La principal preocupación para Powar es el mensaje que la FIFA está dando a conocer previo a los Mundiales de 2018 y 2022. «Estamos más preocupados por los problemas en Rusia y lo que haremos para solucionarlos, y cómo podemos prevenir la discriminación en Qatar», comentó refiriéndose a los anfitriones del torneo.

No cabe duda que aún hay mucho que hacer en Rusia, donde los mandamases del futbol tienen fama de ignorar los problemas de racismo y hacen poco para no difundirlo. El caso más nombrado es el de Alexei Smertin, ex futbolista de la selección rusa y embajador en el sorteo del Mundial, cuando dijo a la BBC que «en Rusia no hay racismo porque no existe», a pesar de que los jugadores de raza negra recibían insultos y burlas raciales constantemente.

Y después sigue Qatar, país anfitrión del Mundial de 2022, donde la homosexualidad es ilegal —problema que el ex presidente de la FIFA, Sepp Blatter, alguna vez abordó al decir que los homosexuales no deberían tener sexo mientras estuviesen en ese país—.

Al cuestionar a Powar si estos problemas son más difíciles solucionar ahora, respondió de forma optimista y cautelosa. «No creo que sea más difícil. Tendríamos que investigarlo. Pero lo que sí provoca es enviar un mensaje erróneo».

De todas formas, Powar espera que la FIFA continúe siendo «proactiva» en el tema del racismo y la discriminación en el futbol. «Lo que nos importa es poder darle la vuelta a la torpeza de la carta y la desintegración del equipo, y ponernos a realizar un impacto de verdad». Cabe cuestionarse si la desintegración del equipo de investigación es un hecho menor o una señal del futuro que nos depara.