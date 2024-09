La Final de la Champions League tendrá «ojos» por todas partes, aunque a muchos no les agrade

Este artículo se publicó originalmente en Motherboard UK.

Cuando miles de fanáticos tomen sus asientos en el Millennium Stadium de Cardiff este sábado 3 de junio para ver la final de la UEFA Champions League, pocos se habrán percatado que sus rostros han sido escaneados, procesados, y comparados con la base de datos de la policía en busca de 500 mil personas «bajo la mira».

Videos by VICE

A pesar de las críticas de los fans por la tecnología a implementarse, la policía británica pondrá en acción un nuevo sistema de reconocimiento facial en todo momento durante la esperada final. De acuerdo con un comunicado publicado por la Policía del Sur de Gales, dicho sistema se pondrá en acción el día del partido en las principales estaciones de tren de Cardiff, al igual que en los alrededores del Millennium Stadium.

Se espera que las cámaras escaneen los rostros de 170 mil visitantes más los que se vayan sumando en el transcurso del sábado. Las imágenes capturadas serán comparadas en tiempo real con 500 mil imágenes de custodios archivadas en el historial de la policía para alertar a las autoridades de presuntos sospechosos.

En una entrevista realizada por Motherboard vía email al comisionado de las cámaras de seguridad del gobierno británico, Tony Porter, quien en marzo dio a conocer una estrategia nacional para usar las cámaras de seguridad, dijo que incidentes como el ataque al autobús del Borussia Dortmund son ejemplos del por qué las organizaciones gubernamentales buscan implementar el sistema de reconocimiento facial (AFR, por sus siglas en inglés). Sin embargo, Porter destacó que la policía debe usar la tecnología dentro de los marcos apropiados.

«Mi equipo ha estado en contacto con la Policía del Sur de Gales para ayudarles a operar el programa AFR dentro de los códigos de uso», dijo.

«A los largo de los años, he visto que cada vez se usa más esta tecnología. De acuerdo al National Institute of Standards and Technology el reconocimiento facial es todo un desafío. Para lograr los mejores resultados se necesitan buenos algoritmos, un trabajo de diseño dedicado, un equipo multidisciplinario de expertos, bases de datos de imágenes, y campos de prueba para calibrar y optimizar apropiadamente la tecnología».

El centro de Cardiff. Foto Glyn Owen.

Pero las dudas sobre la efectividad del AFR, al igual que la falta de supervisión, continúan surgiendo alrededor de esta tecnología. La Policía del Sur de Gales aún no ha comentado al respecto. Algunos estudios han arrojado que el reconocimiento facial sólo puede lograrse en ambientes controlados con cámaras de alta resolución. Además, el costo de este tipo de cámaras es demasiado alto.

La precisión del software de reconocimiento facial también ha sido criticado públicamente en los Estados Unidos por el gobierno, ya que éste descubrió que los algoritmos utilizados por el Federal Bureau of Investigation tuvieron un margen de error del 14 por ciento, y la población negra fue más propensa a los errores de identificación.

El centro de Cardiff. Foto Glyn Owen

Las limitaciones prácticas del AFR también fueron corroboradas por el comunicado publicado por la Policía Metropolitana en torno al Carnaval de Notting Hill. El uso de esta tecnología durante el operativo de seguridad no arrojó arrestos, y falló al momento de identificar a una sola persona sospechosa en el carnaval. Las limitaciones en la efectividad del AFR, al igual que la confusión alrededor de las regulaciones, comienzan a preocupar a los defensores de la privacidad como Rachel Robinson, directora de la organización para los derechos y libertades civiles Liberty.

«La brecha entre la tecnología de punta empleada por la policía y la falta de salvaguardas legales se hace cada vez más grande y más preocupante», dijo para Motherboard vía email.

Robison comentó que, en efecto, hay ocasiones en las que se necesita un seguimiento más apegado, pero que «la tecnología de reconocimiento facial con el potencial de identificar a cualquiera entre miles, además de las miles de fotografías de gente inocente en el archivo de la policía, es una combinación completamente entrometida».

A pesar de los claros problemas del AFR, el apetito de las instancias gubernamentales para el uso de esta tecnología parecer ser muy grande. «Puedo ver que esto continuará creciendo», dijo Porter en cuanto al futuro del uso del AFR por la policía. «En términos de aplicaciones adicionales puedo ver el vínculo con otras tecnologías».

Las cámaras de seguridad en el estadio de Cardiff. Imagen: Glyn Owen.

Las declaraciones del comisionado se encuentran en línea con el contenido de un documento de estrategia financiera, donde se muestra que la Policía del Sur de Gales decidió tomar el siguiente paso en seguridad al asegurar una concesión de 2 millones de libras del gobierno para gastarlo en sistemas de reconocimiento facial.

El contrato de 177 mil libras entregado por la Polícia del Sur de Gales titulado «Solución de Reconocimiento Facial Automatizado» relacionado directamente con la fina de la Champions League establece que su duración será de cinco años. Esto quiere decir que la polémica tecnología seguirá usándose en eventos futuros.