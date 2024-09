La guía de mujeres queer para dar orales a alguien con strap-on

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos. Leer en inglés.

El «faux job» (sexo oral falso) o practicarle sexo oral a alguien con strap-on, muchas veces se relaciona con las mujeres queer, aunque en realidad lo hace todo tipo de gente. (Sobre todo los hombres trans y las personas inconformes con su género usan strap-ons de todo tipo). Y es uno de esos actos sexuales que tienden a confundir a las personas. ¿Qué tiene de atractivo mamársela profundamente a algo hecho de silicon? ¿Que no se supone que las mujeres queer se hacen queer justo para no lidiar con los falos? ¿El que lo lleva puesto siente algo? ¿Es un acto demasiado heteronormativo? O, al contrario, ¿es la obsesión psicológica más subversiva que puedes tener?

Videos by VICE

Bueno, aquí respondemos a algunas de esas preguntas.

Primero que nada, ¿de dónde viene el nombre “faux job” y es correcto usarlo?

El origen del término es un misterio, aunque personalmente lo escuché por primera vez en el libro informativo de Allison Moon, Girl Sex 101. Viene en un capítulo de la escritora invitada Tina Horn, acertadamente titulado «Gender Fuck Cock Suck». El Urban Dictionary también tiene una definición para los «faux jobs», pero en el contexto del que vamos a hablar, es como la opción número 4 de la lista.

Aunque puede ser útil para distinguir, este nombre no le gusta a todos, especialmente porque el término «faux» (falso) implica que hay algo inauténtico en el acto sexual. Como Moon me dijo, «¡No hay nada ‘falso’ sobre el sexo oral entre las parejas a las que les gusta! Yo no uso el término «faux job». Simplemente lo llamo así: ¡una mamada!

Como la mayoría de las cosas relacionadas con el sexo y el género, las reglas para usar el término pueden ser bastante fluidas. «Etiquetar el acto depende principalmente de cómo la persona que maneja el pene se identifica con él», dice Sassy*, delegada de Girl Pile, la popular orgía de niñas del Área de la Bahía. «Si se trata de una escena de un juego de intercambiar roles, definitivamente es una mamada. Si se trata de una escena de sadomasoquismo como una asfixia forzada /ser sumisa/ caer de rodillas, se trata menos del pito y más sobre el juego de poder (y asfixia) «. Al final, el nombre que le des es irrelevante, siempre y cuando tu pareja y tú disfruten.

¿Pero por qué querrías chupar un dildo?

1. Por cómo se ve.

El atractivo visual es muy importante. ¿Ver a tu pareja arrodillada? Sí. ¿Las mejillas ahuecadas y la forma de O de la boca? Sí y sí. ¿La saliva y (a veces) las lágrimas que le provocas a tu pareja por metérselo hasta la garganta? SÍ.

2. Por cómo se siente.

Aunque el dildo sea de silicon (o de vidrio o lo que sea), eso no significa que no se sienta bien. La base del consolador muchas veces se apoya en los genitales del usuario, lo que proporciona presión y estimulación, junto con la vista agradable. Para los que usan dildos y quieren una mayor estimulación pueden considerar un strap-on (un arnés de tanga), que se pone placenteramente a la mitad de los genitales. Moon señala: «Algunas mujeres disfrutan sintiendo la base del consolador directamente en sus clítoris. Otras prefieren colocarlo sobre la pelvis para que esté más acolchonado». Como todos los cuerpos son diferentes, existen diferentes arneses o materiales para cada persona. No tengas miedo de experimentar

También hay consoladores que vibran en la base, que ofrecen sensación extra, ¡y no olvidemos que un trabajo falso deja las dos manos libres para estimular los genitales de usted o de su pareja! Es por eso que lees todas esas listas de productividad sobre la multitarea, ¿verdad?

3. Por cómo altera tu percepción.

Los «faux jobs» involucran ese órgano sexual que muchas veces ignoramos: la mente. Para las personas que se identifican con tener un pene, el acto puede brindar tanto confianza como estimulación, por razones obvias. Pero el juego del strap-on no tiene que significar que quieres un pene. Para algunas mujeres homosexuales, dar orales a alguien con un strap-on simplemente les provoca un intercambio de energía sexual que les da la oportunidad de apropiarse de los actos sexuales que normalmente están reservados para los hombres cis. También conozco a muchas mujeres en asociaciones heterosexuales que se atan y dejan que sus novios experimenten por sí mismos por qué la palabra «job» (trabajo) está en el título. Es divertido jugar con el género, la percepción y las expectativas.

Hablando de poder, los faux jobs pueden ser duros, con las cogidas de cara, tirones de pelo y agarres de la cabeza, o caricias, o cualquier cosa intermedia. Y ese poder puede ir en ambos sentidos. Dar un oral no significa que automáticamente te vuelves «sumiso». Después de todo, cuando tienes el placer de alguien entre tus dientes, ¿quién tiene el poder?

El hecho de que me gusten los «faux jobs» ¿me hace ser una queer mala?

No no no. No hay actos sexuales intrínsecamente «malos», excepto los que hacen que tú o tu pareja se sientan mal. (¡Esos hay que evitarlos!) Si te gusta chupar pitos o que te den mamadas, no compromete tu identidad, política o feminismo.

Como Horn insiste en Girl Sex 101, «reinventa el pene, ya sea que seas trans, cis o de otra manera. Quítale lo patriarcado al falo».

Sassy está de acuerdo. «Esto no se trata de tenerle envidia al pene». A la mierda Freud. En serio, no se trata de eso. Deja de asumir que los penes significan lo mismo para todos. Porque no es así».

Tips de seguridad y otras cosas para dar un buen oral a alguien con strap-on

«En el amplio espectro de actividades sexuales de muy seguras a menos seguras, el sexo oral con un consolador está fuertemente del lado de ‘muy seguro’», dice Moon, quien señala que compartir el consolador o turnarse es la único riesgo de contagiarse de una ETS. «Este riesgo puede mitigarse lavando el consolador entre los usos o cambiando el condón entre los orificios».

Una afección más probable puede ser causada por los propios consoladores. Debido a que el silicon y otros materiales tienden a ser un poco más ásperos en los tejidos de la garganta, los que dan el sexo oral pueden experimentar una leve molestia, irritación o sensibilidad. Moon sugiere consoladores de doble densidad, que tienen una «superficie exterior flexible, se sienten similares a los penes reales y pueden ser más amables con la garganta y la mandíbula». Sassy recomienda tener limón y miel calientes listos para después del oral.

Ambos también respaldan mucho el contacto visual. «Recuerda que este pito nunca se pondrá flácido ni cambiará de tamaño; las señales de la excitación te las darán de otra manera», advierte Sassy.

*El apellido fue omitido por privacidad.