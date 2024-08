La guía latina definitiva al Dimensions 2018

Lee también: Durante esta época de verano los festivales de música electrónica en Europa son tantos que uno no sabe qué escoger. Eso, claro, pensando en el caso de tener los medios para ir. Muchos, sin embargo, sueñan con pasar días enteros rodeado de los mejores artistas y las mejores fiestas, bailando hasta desfallecer bajo un sol veraniego. Las vacaciones perfectas.



Pero con mucha planificación previa y ahorro sostenido, se puede pasar del sueño a la realidad. Ahora, supongamos que se tienen los medios para ir: ¿Qué escoger? Todo depende de las preferencias, los gustos y las prioridades. ¿Qué es más importante? ¿El line up de un festival o lo exótico de su locación? ¿La cantidad de gente que va o que el sitio donde se haga tenga otras opciones turísticas? ¿Quieren sorprenderse con artistas emergentes o ir a la fija con titanes clásicos musicales? ¿Quieren otras actividades aparte de fiestear todo el tiempo?

El Festival Dimensions, en Croacia, puede responder satisfactoriamente a varias de esas preguntas al tiempo. Creado desde 2012 en las playas de Pula Croacia, al lado del Mar Adriático, este festival se ha esforzado años en lograr el balance perfecto entre curaduría musical ecléctica, balance entre subgéneros musicales como el techno, el house, el dub, el electro, etc., locación paradisiaca, apoyo a artistas emergentes y un buen bagaje de artistas legendarios. Es decir: de todo para todos los gustos.

Un festival que se hace en una zona de playas paradisiacas, con un anfiteatro romano del siglo XIX como uno de sus escenarios, con fiestas en botes y que contará, en su concierto inaugural, con la presentación en vivo y en 3D de nadie más y nadie menos que Kraftwerk, el legendario grupo alemán.

Porque vale la pena completa toda la experiencia, que tendría lugar del 29 de agosto al dos de septiembre, quisimos hacer una pequeña guía sobre todo lo que necesitan saber de este festival partiendo desde Latinoamérica, desde precios de vuelos, pasando por estadía, actividades y por supuesto artistas recomendados.

Imagen cortesía Festival Dimensions

¿Cómo salir de Latinoamérica para Croacia?

Falta apenas una semana para este festival, así que los tiquetes no estarán en su opción más barata. Sin embargo, para abaratar costos, la mejor opción que encontramos fue volar desde casi cualquier país de Latinoamérica hasta Madrid o Barcelona, y de alguna de estas dos ciudades directamante al aeropuerto de Pula, para que sea más directo el viaje. Los tiquetes, en promedio, podrían estar costando entre 1500 y 2000 dólares. Suena elevado, pero si el viaje fue planificado de seguro costó mucho menos, y si no lo fue, no lo vea como un gasto sino una inversión en una de las mejores experiencias festivaleras de su vida.

Croacia es uno de los países inscritos a la Unión Europea, y no requiere visa por parte de la mayoría de países latinoamericanos.

Llegada al festival

A pesar de que la forma más fácil de llegar al festival es viajando hasta el aeropuerto de Pula, los organizadores del festival recomiendan algunos aeropuertos para transferencias fáciles: está el de Venecia Treviso y Trieste, todos en Italia, el de Ljubljana, en Eslovenia y el de Zagreb, la capital de Croacia. El festival vende incluso las transferencias de cada uno de estos aeropuertos al festival, con precios que van desde los 28 hasta los 38 euros.

El festival abre desde el martes 28, solo para la estadía de los asistentes que van a acampar, y cierra el cuatro de septiembre. El concierto inaugural, que será en el anfiteatro romano e incluirá a Kraftwerk, Moodyman, Nils Frahm, entre otros, tendrá lugar el 29 de septiembre, a las siete de la noche.

Hay buses locales que van del festival al centro de Pula y viceversa, para ir llevando a los asistentes, así como taxis en toda la ciudad.

Algo importante: el precio de los tiquetes en este momento está a 188 euros.

Artistas y nuestra ruta del baile recomendada

Desde Kraftwerk hasta Mala, desde Bonobo hasta Nina Kraviz, desde Skeptical hasta Helena Hauff este festival se ha encargado de reunir a nombres legendarios y de empujar nuevos nombres en la escena electrónica global. Pueden ver el listado de artistas completo acá, y escuchar a nuestros recomendados que son: la selección ecléctica de Courtesy, baile asegurado por la propia casa con el Dimensions Soundsystem; el techno hipnótico de Gabriella Vergilov, la experiencia sublime de ver a James Holden and the Animal Spirits en vivo, Josh Cheon en representación del sello esotérico de Dark Entries, la cuota colombiana con Julio Victoria, el set prodigioso de dub que se va a mandar The Bug, la presentación en vivo de The Exaltics y la presentación de Skee Mask, una de las promesas de la producción que con su álbum ‘Compro’, está dando de qué hablar en toda la escena global.

Alojamiento



El Dimensions ofrece varias opciones de alojamiento para escoger, tratando de mantener el balance entre comodidad y presupuesto. Existen desde espacios para acampar con una carpa propia, hasta apartamentos para compartir entre varias personas. Las opciones en detalle son: espacios para acampar con su propia carpa, carpas dotadas por el festival, casa móvil para cuatro personas, una casetica para dos, cuatro y hasta seis personas y en tres modalidades, una más equipada que la otra, espacio para parquear caravanas y dormir ahí. Los precios oscilan desde los 57 hasta los 360 euros.

Escenarios

The Clearing, The Moat, The Void, The Beach, The Stables, Subdub Arena, The Garden, The Courtyard, The Ballroom y Dungeon, son los nombres de todos los escenarios con los que contará el festival. Desde el anfiteatro romano del siglo XIX, pasando por escenarios más íntimos, otros en la playa, otros mucho más agresivos para sonidos duros, el Dimensions tiene todo el staging planeado a la perfección.

Foto Cortesía Festival Dimensions

Fiestas alternas

Como si no fuera poco con todos estos escenarios y las playas que rodean al festival, Dimensions planeó fiestas de tres horas a bordo de un bote que recorre parte del mar Adriático con la mejor selección musical. Para esta edición, el festival planeó durante todos estos días más 24 fiestas en botes, que incluyen la celebración de sellos como Tribe Records, Phonica, Hessle Audio, Exit Records o Electric Records, o de clubes como Bassiani, en donde van a tocar helena Hauff con Kancheli. Fiesta en la playa y fiesta en el mar.

Pueden reservar tiquetes para estas fiestas por acá

Zerostrasse

Y si no quedan contentos con fiestear en el agua salada y fiestear en la playa, Dimensions se unió con Resident Advisor para hacer dos fiestas en Zerostrasse, un entramado de túneles olvidados en Pula, que se convierten en el escenario perfecto para recibir a artistas como Volvox, The Exaltics, Anastasie Kristensen y Paula Temple, todo bajo la tierra. Para reservar tiquetes y disfrutar de estas fiestas subterráneas, por acá.

Con la planificación correcta y el debido presupuesto, el festival Dimensions es uno de los eventos al otro lado del mundo que más vale la pena vivir. Buena curaduría de artistas, locaciones que quitan el aliento y el verano pleno europeo: ¿Qué más se le puede pedir a la vida estas vacaciones?