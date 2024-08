La Guía Noisey a Linea 16: Sin Límite

El sábado 12 de abril del 2014 se llevó a cabo la primera edición de Línea Dieciséis, un ambicioso proyecto de liga de batallas de rap escritas, fundado por Smog, Sner, Sipo y Pime, (aunque este último dejó el proyecto desde esa primera vez). La idea original de Línea 16 fue darle una dimensión más teatral a las batallas, agregando elementos que en ese momento fueron novedosos (y después se estandarizaron), como hacer un round acapela, otro con beat y el tercero libre (o sea, que puedes hacer absolutamente cualquier cosa y, en efecto, eso ha pasado); además de brindarle a los tiros una narrativa que funcionara fuera de la tarima. Ponerle drama al asunto, echarle limón a la herida, vaya.

Conforme ha habido más ediciones, Línea 16 ha convocado a MCs importantes del rap en español a debutar en las confrontaciones verbales deportivas (como Gran Rah, Shotta o Rapsusklei en la esfera internacional, o Elote y Achepe en la nacional); ha traído a tocar a sus eventos a artistas como Ghostface Killah, Dilated Peoples, Evidence o Madchild; ha sido una pasarela para prácticamente todos los exponentes importantes del rap de competencia a nivel internacional, de Arkano y Aczino a Blon, Kaiser o Sony; y, para bien y para mal, ha sido el escenario de algunos de los más importantes sucesos para comprender el rap en México en los últimos años.

Han pasado tres ediciones más desde la primera, y en todas se han generado épicas confrontaciones con punchlines y rounds que quedarán almacenados en la posteridad. Y en todas ha habido nuevos elementos a considerar. En esta ocasión, para la edición 2018 de Línea 16, el meollo del asunto reside en las dos palabritas que pueden leerse en todos sus pósters: “Sin límite”. Asumimos que refiere a que no tienen “límite de tiempo” los rounds, pero conociendo a estos Gs, puede ser cualquier puta cosa: Sin límite de personas en el escenario, sin límite de drogas en la nariz, sin límite de insultos al contrincante.

Sea como sea eso de “Sin Límite”, el estatus de L16 como uno de los escenarios más serios para las batallas escritas en Hispanoamérica, está a salvo y el alto grado de expectación para la siguiente edición es gigante entre los seguidores de esta escena. La edición de 2018 se llevará a cabo este sábado 24 de noviembre en el Frontón México y para disfrutar desde la orillita como gif de Michael Jackson comiendo palomitas, te contamos todo lo que necesitas saber.

Los beefs

Si por algo se ha distinguido Línea Dieciséis desde su primera edición, es por su labor cumpliendo como sumo sacerdote azteca, entregando al público la sangre y el morbo que por años han esperado por conflictos artísticos y personales entre MCs.

En esta ocasión, el tiro que más atención causa en ese sentido es el de Muelas de Gallo vs Grave, quienes fueron protagonistas de uno de los beefs con mayor sustancia en la historia del rap mexicano. Todo empezó por una bronca entre Yoga Fire y Eptos Uno que explotó durante el verano, y en la cual Mü terminó embarrado. El encargado de las vocales en Bastön no tardó en contestar, y Grave, socio de la E en Never Die, hizo lo propio metiendo las manos por su clica en un diss track que parecía haber estado listo y enlatado desde hace rato. Hubo más protagonistas en esta carne en el asador, y fue una buena cantidad de drama la que se derramó por todos lados. Al final, mucha de la tensión del verano entre Never Die y Homegrown parece que se disipará este sábado, con lo que suceda encima del escenario entre este par de veteranos. Ya las ganas de treparse al ring venían de tiempo atrás, y todo esto solo sirvió para que por fin decidieran ponerse los guantes.

Otra de las batallas que tienen un pasado interesante detrás es la de Hadrian Salguero vs Santa RM, quienes también se tiraron entre sí, primero de manera muy sutil y casi imperceptible, y después de forma un poco más –poquito nomás– obvia lanzando temas como “H de Hipócrita” y “SantaRaMera”. El tiro viene de cinco o seis años atrás, y se ha enfriado con el paso del tiempo, sobre todo porque los dos han seguido su camino enfocándose a la música, con carreras bastante exitosas haciendo números y firmando con disqueras grandes. Pero después de todo, el morbo sigue ahí.

Está también el pedo entre Ill Máscaras y Denter que es de gran relevancia, por ser dos personajes clave en la construcción del circuito de batallas escritas en español de Los Angeles. La configuración pocha del rap de batallas es un capítulo que no recibe la atención que merece y tiene en el desencuentro entre estos dos uno de sus mitos fundacionales. Otro conflicto personal que desembocó en la separación, en este caso, de los hermanos Mata y Redcloud ––alias de Máscaras sin, valga la redundancia, la máscara––, lo que se tradujo en dos ligas, Velorio y Dios Barras. Este par ya se había rifado en escritas hace varios años, pero la seriedad de las punchlines, en pocos lugares como en California tiene tal seriedad, así que ambos subirán con gun bars en esa mentalidad bloods contra creeps que solo en su ciudad sucede de ese modo.

Por último, aunque es una cuestión más deportiva que personal, la confrontación entre Aczino y Sipo tiene exactamente diez años y es una querella con bastantes capítulos: eliminatorias de Red Bull en 2008, Verbal Combat en Aguascalientes en 2010, SPIT MX en 2012, lo que la convierte en una de las confrontaciones más añejas del rap de batallas en México. También es una cuestión local. Ambos son leyendas que representan a la CDMX y son dos de los referentes más importantes del rap de batallas chilango.

Los ausentes

Hasta ahora, todas las batallas anunciadas en el cartel de Línea se mantienen sólidas y en pie para llevarse a cabo el fin de semana, incluyendo un tiro internacional que tenía a los asistentes mordiéndose las uñas.

El dos veces campeón internacional de Batalla de los Gallos, Arkano, mandó un mensaje a través de su Facebook hace unos días para anunciar que no vendría a México argumentando “cuestiones fuera de su control” ––diarrea o lo que sea que eso signifique.

Sin embargo, la organización del evento confirmó en sus redes sociales que el español sí vendrá para enfrentarse a Chili Flow Parker, battlecat argentino parte del legendario crew Sudamétrica, ya que todo se trató de una simple broma. Así que pueden despreocuparse. Más bien parece algún tipo de treta que terminaremos de entender el sábado en el tercer round de Arkano. Después de todo, sí habrá punchlines y besos del bicampeón.

Los shows

Porque no todo en el rap es “ver quien la tiene más grande”, Línea Dieciséis ofrece un respiro entre batallas para presentar actos clásicos del hip hop internacional. Si en el pasado trajeron a Ghostface Killah, este año traen a una de las leyendas más importantes de la época de oro del rap neoyorquino. Pero vamos por partes.

Primero estará Original Juan, viejo lobo de mar dominicano afincado en las calles de Zaragoza que le dio carácter al rap en español durante sus primeros días, acompañado de tipos como Rapsusklei y Shariff que inundaron las bases de boom bap neoyorquino con su su jerga y su gramática. Como dice el estribillo de uno de sus temas, Juan es “uno de los tipos más raperos del mundo”.

Después se trepará al escenario Das EFX. El histórico combo de Brooklyn, que fungieron como base sobre la cual se cimentaría gran parte del rap del East Coast en los 90, visitará por primera vez a su vecino del sur en esta gala de sangre de rapero. Obviamente es lo más interesante del cártel, y la razón principal por la que la gente debería de viajar de todos lados de la geografía nacional a la capital mexicana este sábado. Porque si dices que eres rapero, pero no te gusta Das EFX, o no sabes quiénes son, aprovecha el servicio a la comunidad que te brinda tu liga de batallas de confianza y deja de ser un meco aplastado.

Los novatos

Otro de los aspectos clave en la carta de intenciones de L16 es la inclusión de novatos de las escritas en sus carteles anuales. Este año, el trofeo a rookie del año se lo disputarán Elote el Bárbaro, Capaz, Kidd M y Metrik Vader, todos poseedores de un nombre y una trayectoria más que respetable en el juego.

Primero lo primero y eso es el tiro entre Elote y Capaz, veteranos con más de quince años metidos en el rap, y auténticos mitos del hip hop hispanoamericano. El primero es uno de los pilares sobre los cuales se construyó la escena mexicana desde el prolífico Noroeste, inventor incluso él mismo de la etiqueta “El Noro”, mientras que el español formó parte del legendario grupo de rap malagueño Hablando en Plata y sacó este año 20 Golpes, un disco que demuestra por qué es uno de los MCs más respetados en el game en español.

En la otra batalla de debutantes está Kidd M vs Metrik Vader. Un duelo medio extraño porque básicamente la única razón de ser pareciera que uno es de Hermosillo y el otro de Cancún. Ambos son veteranos en el juego, pero no podrían tener estilos más distantes: Kidd M es rap ranflero pachecón g-funk lowrider; mientras que el del fundador de Errantes Rec es un rap lírico y frondoso, característico del sureste de México. Los dos son viejos conocidos en el rap mexicano, pero dejarán ver su calidad para las batallas escritas por primera vez.

Información del evento

Después de un par de años con quejas sobre audio e infraestructura en sedes como la Carpa Astros y el Salón Caribe, la organización de L16 ha decidido atinadamente llevar el evento al Frontón México, venue cercano al Monumento a la Revolución en donde existirá mayor espacio para gente de pie, y en esta ocasión también en gradas, además de las ya conocidas zonas VIP.

Los horarios oficiales aún no se conocen, aunque todo comenzará a partir de la 1 pm con el tiro entre Lobo Estepario y Yenky One. La batalla que cierre la noche, según anunció la liga en su Instagram, será la de Muelas de Gallo vs Grave.

Aún hay disponibilidad de boletos, y se pueden encontrar presencialmente en diversos puntos de la Ciudad de México, aunque también puedes pedirlos a tú domicilio con un cargo extra. Los precios van desde $550 hasta $1,100, y no existe restricción de edad para el acceso.

Flyer oficial del evento

Infórmate sobre todo lo relacionado con Línea 16 XL en su Facebook.