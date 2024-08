La guía Noisey para entrarle a Antibalas

Es posible que el género africano más popular en los últimos cuarenta años sea el afrobeat, que no es otra cosa que el resultado de mezclar el highlife africano con el funk americano. Su máximo exponente es Fela Kuti y de alguna u otra manera la mayoría de las bandas posteriores a él intentan emular el sonido, la vibra y el discurso del nigeriano. Es difícil determinar quién influyó más a quién: ¿Fela a James Brown? ¿Brown a Fela? Nunca lo sabremos pero ambas posturas están amparadas por nutridos grupos de teóricos expertos en el tema.

Una de las bandas más influenciadas por Fela y más activas en la escena de afrobeat actual es Antibalas, uno de los bastiones musicales de Brooklyn durante las últimas dos décadas. Martín Perna fundó la banda a finales de los noventa modelándola a partir de la orquesta de afrobeat más grande que ha existido: el África 70 de Fela Kuti, y de la legendaria Harlem River Drive del pianista Eddie Palmieri, activa durante la etapa más soul-funk del músico nuyorican.

Podemos considerar que Antibalas es una de las aristas más importantes en la cosmogonía del sello Daptone, enclavado en Brooklyn. Por ejemplo, el guitarrista Bosco Mann, responsable del sonido de varias de las bandas del roster de Daptone, -y quién podría ser comparado con Steve Cropper de los MG’s por su influencia en el sonido de un sello- colaboró en la composición de algunas de las primeras canciones de Antibalas. Bosco ha tocado en sesiones con los Dap Kings, Budos Band y los Olympians, entre otros.

Por otro lado Martín Perna, quien es de ascendencia mexa, también colaboró con Sharon Jones, Lee Fields y fundó el Ocote Soul Sounds, que es una referencia en la escena musical latina de Texas.

Siendo que es una banda que lleva más de veinte años activa, su alineación ha ido cambiando con el paso del tiempo y Perna es el único miembro que se ha mantenido desde su fundación y a lo largo de los seis álbumes de estudio que ha grabado la banda. Su debut sucedió en el 2000 con el Liberation Afrobeat Vol. 1, seguido por el Talkatif en el 2002, ambos editados por el sello inglés Ninja Tune. Su tercer disco de estudio es el Who is This America? del 2004, editado en Estados Unidos por Daptone.

Considero esos primeros tres discos como la espina dorsal del sonido de la banda, emulando el sonido clásico del afrobeat de Fela e incorporando los mensajes de crítica ácida hacia los gobiernos de Bill Clinton y Jorge Bush el Hijo, la desigualdad social y racial en los Estados Unidos y empatizando con la agenda del EZLN. Brooklinitas enfrentando al sistema desde el día uno. Después vino el Security del 2007, donde la banda perdió un poco de su brillo y tendía a sonar aburrida. Ya en esta década editaron en el 2012 el Antibalas y el año pasado Where The Gods are in Peace, ambos esfuerzos tratando de recuperar esa fórmula de afrobeat duro de sus primeros discos.

Así que ¿quieres entrarle al Antibalas revolucionario?

https://open.spotify.com/embed/user/revanchadf/playlist/0w3LViWdJlMNgCVmhOLeoP

Antibalas siempre se ha caracterizado por ser un bastión revolucionario en Brooklyn. Por ejemplo: «Sí, Se puede» es la primer rola del primer disco de la banda y es una marcha de diez minutos con percusiones incesantes y una voz que aparece a la mitad de la misma mencionando diversas ciudades del mundo: Milwaukee, Cairo, Beijing, Ciudad de México, Kinshasa… ciudades en las que la lucha es bien real pero a pesar de ello «Sí se puede… ¡hacer!» como reza el corillo final de la rola.

Martín Perna es un reconocido activista en el área de Houston, Texas y ha expresado en múltiples entrevistas la importancia del mensaje político dentro del afrobeat; por supuesto, heredado del activismo político de Fela Kuti en Nigeria.

Así como esa rola, Antibalas tiene otras con un mensaje de resistencia y dedicadas al inexorable avance idílico en la hermosa batalla diaria por alcanzar justicia en el mundo.

Playlist: «Sí, Se Puede» / «Who Is This America Dem Speak Of Today?» / «Dirt and Blood» / «Filibuster XXX» / «War is a Crime» / «Dirty Money» / «Hook & Crook» / «Battle of the Species»

Así que ¿quieres entrarle al Antibalas para gozar?

https://open.spotify.com/embed/user/revanchadf/playlist/3JUGzBBTKUbSjedUoKI4Xl

Siendo una banda que ha dedicado su carrera a hacer afrobeat, sus canciones están hechas para entrar en trance y bailar. Estas son algunas de mis favoritas, empezando por su rendición al clásico de Willie Colón «Che Che Cole». La original guarda un lugar especial en la historia de la música latina del siglo pasado y es considerada una de las canciones emblema de la mancuerna Colón-Lavoe, y un arquetipo de la salsa. La versión de Antibalas incluye vocales de Mayra Vega y una guitarra wah-wah muy funky cortesía de Bosco Mann. Por cierto, ha sido reeditada en formato de 7’’ para beneplácito de los ponediscos.

Huelga explicar que ir a una presentación de Antibalas es estar dispuesto a que las percusiones te lleven a un frenesí de baile cercano al trance. La orquesta cuenta actualmente con doce miembros que intervienen en todas las rolas de su show y su vocalista se apega a la tradición de los coros llamado-respuesta, que es parte del afrobeat heredado de Fela y ritos iniciáticos mucho más antiguos.

Playlist: “Che Che Cole” / “Se Chifló” / “Musicawi Silt” / “Gabes New Joint” / “Nyash” / “Go Je Je” / Ibéji” / “Gold Rush”



Así que ¿quieres entrarle al Antibalas en la hermosa batalla?

https://open.spotify.com/embed/user/revanchadf/playlist/7DCnhhShHNXkNRm3AiUBhE

Para abrazar la hermosa batalla diaria en este mundo del capitalismo tardío, Antibalas tiene varias rolas que ayudan a levantar el espíritu. Por ejemplo del Who is This America?, la canción «Elephant» es uno de los mejores ejemplos del trabajo de la banda. Una marcha de quince minutos con abundantes metales y un coro hacia el final de la pista que reza: «Pa’lante, pa’lante como un elefante». La línea del paquidermo seguramente es tomada del clásico de Ismael Rivera ‘El Nazareno’.

Volviendo a la influencia de Fela en el género, es importante destacar que los temas que abordó en su vasta obra permanecen vigentes, con la pequeña diferencia de que son temas de la agenda mundial y no exclusivos de Nigeria, como lo eran hace cuarenta años.

Playlist: “Elephant” / “Age” / “Big Man” / “El Machete” / “Government Magic” / “Tombstone Pt. 1” / “Him Belly No Go Sweet” / “Indictment”

Así que ¿quieres entrarle al Antibalas para fumar weed?

https://open.spotify.com/embed/user/revanchadf/playlist/2ksImwp89g7VPrhUhC2EhB

Aunque toda la obra de Antibalas es afrobeat, existen varios temas un poco más relajados e incluso han incursionado en el dub. Tienen varias versiones en dub de temas insignia de la banda, y tienen esa atmósfera llena de ecos propicia para consumir el sacramento rastafari.

Las cámaras de eco aplicadas a las percusiones y sobretodo a los metales hacen el truco, y las versiones dub de «Go Je Je» y «Rat Race» podrían ser consideradas mejores que las versiones originales.

Playlist: “War Hero” / “Pay Back Africa” / “Nesta. 75” / “Hilo” / “Sister” / “Rat Race Dub” / “Se Chifló Dub” / “Dub Je Je”

