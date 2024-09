La guía del canibalismo no fue escrita por un psicópata

El mundo editorial gastronómico tiene un montón de guías. Tenemos a los pesos pesados como Michelin y a las interminables «20 mejores hamburguesas», «el top 5 de las hamburguesas más ricas de la historia» y «no, en serio estas son las 10 hamburguesas más deliciosas que probarás en tu vida» pululando en Internet.

Pero esta guía es en serio diferente. Escrita por Antonio Cascos Chamizo, To Eat or to be Eaten—A Guide to Cannibalism ofrece un manual ilustrado para convertirse en carnicero de humanos, información útil y algunas recetas para todo el que quiera convertirse en caníbal. Entre las recetas, suenan particularmente bien la tártara de mango con carne picada —humana, por supuesto— y el lomo a la sidra.

Modelos de plastilina diseñados para replicar la carne humana en la Guía del Canibalismo.

A pesar de ser el autor de un libro tan obscuro, Chamizo no es caníbal —hasta donde sabemos—. Es un joven español egresado de la Oslo National Academy of the Arts y este libro es parte de su proyecto de maestría en diseño, junto con una vajilla diseñada por él, hecha con materiales derivados de los humanos, como pelo y piel.

Lo más inquietante de este trabajo es la justificación del canibalismo contenida en sus páginas. De acuerdo con la guía, el cuerpo humano «contiene carne suficiente para alimentar a una persona durante un mes» y «suficiente proteína para satisfacer las necesidades nutricionales diarias de 60 adultos». Además, Chamizo dice que «en la mayoría de los países occidentales no existen leyes absolutas contra el consumo de la carne humana». Aunque bueno, el asesinato resulta un problema mayor para los aspirantes a caníbal.

Para hablar sobre las complejidades que rodean el consumo de carne humana, nos pusimos en contacto con Chamizo. Spoiler: no, no es un psicópata come-humanos, sino un agradable estudiante de diseño que vive en Oslo.

La guía del Canibalismo.

MUNCHIES: Hola Antonio. Dime, ¿cómo surgió la idea de crear Guide to Cannibalism? Antonio Cascos Chamizo: Estaba buscando una situación ficticia que funcionara como plataforma para trascender la estructura de nuestras concepciones culturales. Me encontré con la tribu Miraña en los trabajos de los doctores alemanes Johann Baptist von Spix y Karl Friedrich Philipp von Martius, quienes viajaron a América del Sur en 1817 para investigarla.

Lo primero que hicieron al encontrarse con la tribu fue preguntarle al jefe por qué su pueblo practicaba el canibalismo. El jefe contestó que le parecía extraño que algunas personas se opusieran a esa práctica. «Ustedes los blancos no comen cocodrilos o monos, aunque sepan bien. Pero si no tuvieran tantos cerdos y cangrejos, comerían cocodrilos y monos, porque el hambre duele. Todo es cuestión de costumbre. Cuando mato a un enemigo, pienso que es mejor comerlo antes de dejar que se eche a perder», dijo.

Es una interesante forma de ver la vida. Realmente me estremeció leer eso. Me hizo pensar que estamos llenos de tabús sobre la alimentación y quise explorar específicamente el canibalismo para poner a prueba los límites del relativismo cultural. Quería un tema desafiante, que definiera lo que está más allá de los límites de la conducta humana aceptada, y que abriera un debate sobre lo que es considerado ético en la alimentación.

Debido a su condición de tabú en nuestra sociedad, el canibalismo genera emociones obscuras y complejas, y desafía las ideas preconcebidas sobre lo que está bien comer.

Diagrama del cuerpo humano y los cortes de carne que se pueden obtener de él, por Antonio Cascos Chamizo.

Bien. Pero, ¿crees que se nos debería permitir comernos unos a otros? Todas las costumbres comienzan siendo un hábito y no me corresponde definir qué tipo de comportamiento humano es aceptable o no. Sin embargo, en la mayoría de los países occidentales no existe una ley que esté abiertamente en contra del consumo de carne humana.

La guía incluye recetas para cocinar carne humana. ¿Me puedes hablar de ellas? En realidad, son recetas verdaderas. Las hice con carne de animales que se asemejan a las cualidades de la carne humana. ¡Vale la pena probarlas!

También tienes diagramas que muestran cómo cortar correctamente el cuerpo humano. ¿Qué tipo de investigación hiciste para llegar a esto? Asumo que no mutilaste cuerpos. Cierto, no lo hice. Pero fue fácil, solo estudié las características de los diferentes músculos humanos y los comparé con los músculos de otros animales que normalmente nos comemos. Hice diagramas de todo y observé la anatomía humana con mente de carnicero.

«Los vasos peludos» son vasijas diseñadas por Chamizo para complementar la experiencia del canibalismo.

Aparte de cómo tablajar un cuerpo humano, ¿qué otros consejos incluyes en la guía? También sugiero el tipo de vino que marida mejor con distintos tipos de carnes y qué partes del cuerpo humano no son comestibles y por qué, ya sea porque tienen poco valor nutricional, porque son difíciles de digerir o porque causan trastornos degenerativos.

Interesante. El proyecto también incluye cuatro vasos que se parecen a las partes del cuerpo. ¿Me los puedes explicar? «Los vasos peludos» son la parte mercantil de A Guide to Cannibalism. Quería algo tridimensional para que coexistiera con la guía. La vajilla tiene que estar en contexto. Si te causa repulsión, significa que lo hice bien, pues te está llevando al mismo tabú.

También decidí que sería más interesante si los objetos funcionaban en diferentes niveles y no solo a nivel visual. Al usar los vasos, el usuario puede relacionarse con el tabú del canibalismo a nivel táctil también. Trabajé con diferentes tipos de cabello humano e hice pruebas con los materiales que se asemejan a la carne humana, tanto en color como en textura.

La guía también incluye datos que justifican el canibalismo como una posible solución a problemas globales, como la sobrepoblación y la escasez de alimentos. ¿Estás tratando de convencernos para que nos comprometamos a lidiar con estos temas? Exactamente, esa es mi intención. El proyecto no tiene por objeto promover el canibalismo, sino hacer frente a los problemas mundiales, tales como la falta de recursos, la sobrepoblación, y los temas relacionados con el consumismo. Quería crear un escenario de ficción y mover la pregunta «¿qué pasaría si…?» para abrir un espacio de debate y reflexión. La guía proporciona un contexto alternativo que nos hace cuestionarnos el presente y el futuro probable.

Esas son cuestiones muy importantes. Gracias por hablar con nosotros, Antonio. No, gracias a ti. Estoy feliz de que entiendas que el proyecto es sobre el activismo y la comunicación. ¡No quiero que te comas a tu prójimo!

