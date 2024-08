La guía VICE al livestream musical en cuarentena (parte IV)

Este contenido es una guía semanal creada en colaboración con Tecate que resume los livestreams en la industria musical.

Esta semana, Facebook —con lo que supongo también incluirá a todo su conglomerado digital, que básicamente incluye las apps de mayor consumo en occidente— dio a conocer que en días siguientes se habilitará la opción de añadir páginas de pago a eventos en vivo realizados a través de la plataforma. O sea que, la Matrix se actualizó, y estamos frente al que sería uno de los primeros aterrizajes de todas esas ideas muy elevadas que platicamos al inicio de la cuarentena respecto al futuro de la industria.

Obviamente, la noticia tiene un lado positivo: la posibilidad de poder capitalizar en tiempos de crisis, o a la distancia. Los artistas pueden hacer conciertos por stream que sean cobrados, y con ello retomar una pequeña parte de su fuente de ingresos más importante. Todo bien hasta ahí. Sin embargo, es complicado pensar en los tipos de contenido que tendrían que ser pensados para poder cobrar y competir en un mercado donde cuentas para platicar por OnlyFans hacen 1,500 dólares al mes y donde un livestream de muñecos de Toy Story que no se mueven tiene a más de veinte mil personas conectadas viendo al mismo tiempo.

Son tiempos difíciles de imaginar, especialmente para artistas y para esos soldados que se rigen bajo la etiqueta de la nueva profesión favorita alrededor del mundo: la creación de contenidos. Pero, si algo me dejó esta semana de livestreams, es poderme dar cuenta que hay cosas por ahí alumbrando el camino. Vamos con tres ejemplos.

Si quieres lives para escuchar música en vivo y llenar el vacío

Para esta semana vuelve #MúsicaEntreBrothers de Tecate, cumpliendo con otra semana más de música en vivo para ayudarnos a pensar en otra cosa que no sea comernos todo lo que encontremos en nuestras casas. #MúsicaEntreBrothers presentará este sábado a las 8:00 PM (hora del Centro) a Manuel Turizo cantando en vivo para todo el mundo ahí afuera (en realidad adentro) encerrado dentro de cuatro paredes. La voz de Manuel Turizo me da paz y acaricia el alma. La recomiendo.

Siguiendo en este mar de livestream musicales; quiero hablar sobre el humano que ejemplifica de la mejor forma posible la situación acutal. El mesías de esta era. Jacques Berman Webster II mejor conocido como Travis Scott, quien la semana pasada llevó a cabo un concierto emitido a través de Fortnite donde aprovechó para lanzar un nuevo tema con Kid Cudi, juntando de paso a doce millones de asistentes. Y aunque no se trató como tal de un evento en vivo, fue transmitido en directo y de manera simultánea como una forma de joder con nuestras mentes y pensar en las nuevas y variadas formas en que la música en vivo podrá ser comercializada en los años por venir.

Ya luego en eventos no tan elevados estuvo ese livestream que Post Malone armó desde la sala de su casa acompañado por una guitarra donde se dedicó exclusivamente a tocar sus temas favoritos de Nirvana y nada más, como el buen hombre sabio que es. Sus ídolos thrasheros de Megadeth y Metallica también anduvieron activos transmitiendo presentaciones viejas como lo vienen haciendo desde hace unas semanas. Por ahí Dave Mustaine aprovechó para tener un breve y bonito chat con sus fans después de haber transmitido la presentación de su banda en el Wacken Open Air Festival 2017.

Si quieres lives para disfrutar la fiesta desde la comodidad de tu cama

Después de Semana Santa y de las respectivas batallas monumentales entre Tainy vs Luny y RZA vs Premier, la oferta de streams de gente haciendo DJ sets disminuyó un poco, al menos así lo he sentido. No obstante, hay fiesta regada por ahí. Primero, esa cosa rara que están haciendo los Deftones a través de su Twitch donde cada uno ha ido tocando su propio DJ set para promocionar su nuevo disco. Sí, los Deftones tocando en DJ set por Twitch. El viernes pasado le tocó a Chino Moreno y la neta le salió muy bien. Selección con Jon Hopkins, Brian Eno, N.W.A., SBTRKT y más cosas muy cabronas que puedes escuchar en esta lista de Spotify.

Otro fiestón de valor fue ese que logró Offset con sus amiguitos para beneficiar al Atlanta Community Food Bank. Acá además se alió con Supersphere, una empresa de VR que le ayudó a transformar la experiencia en un show de realidad virtual que quedó muy salvaje. Ya sabes, Young Thug tocando en el balcón de un hotel, Saint Jhn con una luz neón de fondo. Todo muy místico.

Si quieres lives para clavarte en pláticas ajenas

Ningún livestream es perfecto, pero el confinamiento ha elevado la vara a tal punto que parecemos estar cerca de lo que sería la 5ta. sinfonía de las transmisiones en vivo. ¿Qué dirías de un live donde Bon Jovi te invita a su estudio casero para que le ayudes a escribir el coro de su nueva canción mientras discuten de Tiger King? Pues eso pasó. SiriusXM le cedió un espacio al bueno viejo Jon para hacer su cosa. Platicó de sus artistas favoritos de todos los tiempos, de ser vecino de Bruce Springsteen, de las series que está viendo (incluyendo la vida y aventura de Joe Exotic), de los cuidados que está tomando en la cuarentena y de los artistas nuevos que para él valen la pena. Después pidió sugerencias para su nueva canción —se llama “Do What You Can”—, tocando el verso con la letra que sus fans le iban sugiriendo. El resultado es una canción sobre engordar y mantenerse positivos durante la cuarentena.

Por otro lado, estuvo el show de radio de LL Cool J, “Rock The Bells Radio”, donde esta semana tuvo como invitados a los Beastie Boys, quienes acaban de estrenar su propio documental, “Beastie Boys Story”. Obvio el momento se prestó para una nutritiva charla de recuerdos sobre la NYC de los noventa, haciendo de paso una retrospectiva a través de la discografía de los jóvenes aborígenes.

Por ahí hubo varios lives más de esta clase, desde Becky G, hasta Doja Cat y Selena Gomez, aunque personalmente me quedo con el Instalive de Avril Lavigne que sí, todavía existe, y sí, todavía sigue viéndose como en el 2002. Además, sigue rockeando la calavera emo en sus amplificadores, y no se agüitó por ninguna de las preguntas que iba recibiendo, aunque tuvieran que ver con chismes de hace 15 años.

