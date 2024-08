La historia detrás de ‘Déjala que vuelva’ de Piso 21

“No es lo mismo hacer un hit ahora que hace 20 o 30 años”, me dice Juan David El profe Huertas, integrante de Piso 21, en un lujoso hotel de la Ciudad de México. Actualmente los hits coyunturales han cambiado la forma en que se consume, respira y vive un hit. En la época de la inmediatez y del “olvido rápido”, la cantidad monstruosa de ofertas musicales puede hacer que las canciones exitosas tengan menos tiempo de vida que tiempo atrás.

Hasta mayo de 2019, en Youtube existen 164 videos con más de mil millones de views y “Déjala que vuelva”, de Piso 21 en colaboración con Manuel Turizo, forma parte esta lista. El video, que se estrenó en octubre de 2017, ya forma parte de los más vistos en la historia de Youtube y la canción fue la más escuchada en Spotify México en el 2018.

Videos by VICE

El 2017 fue un año clave para el reggaetón: “Me rehúso”, de Danny Ocean, sonó por todos lados, siendo la canción más escuchada en Colombia y México a través de Spotify. En enero de ese mismo año se lanzó “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, cuyo video es, hasta la fecha, el que más reproducciones tiene en la historia de YouTube. “Déjala que vuelva” es una balada que llegó cuando nuestros oídos se estaban acostumbrando a escuchar este tipo de canciones “suaves” con ritmos urbanos.

Para el 2018, Ozuna fue el artista con más streams en Youtube y, al día de hoy, Katy Perry, Alicia Keys y Madonna, comenzaron a hacer colaboraciones con artistas de la música urbana para poder mantenerse en las listas más altas de popularidad. Pero nada de esto te asegura que por hacer un reggaetón vas a tener éxito. Mientras más gente esté dentro de este género, mas difícil es resaltar.



¿Cómo podrás respirar

Cuando te falte mi piel?

Si fuiste tú quien se alejó

Pero esta vez no me dolió, baby (No me dolió)

“Tal vez ‘Déjala que vuelva’ no hubiera sido un éxito hace un año”, me dice David Escobar Gallego, miembro de la banda, quien asegura que para que una canción sea un hit, tiene que llegar en el momento adecuado que está pasando el mercado. “El reggaetón de antes no hubiera aceptado una canción tan soft”, cuenta, “muchos artistas piensan que por ponerle beats de reggaetón a su balada va a funcionar, pero no es así, tiene que ser natural”.

La canción fue escrita por Juan Diego Medina, Juan David Castaño, Julián Turizo, Juan David Huertas, David Escobar Gallego, Pablo Mejía y Manuel Turizo. La producción corrió a cargo de Mosty y The Equalizer, quien era ingeniero de audio de Danny Ocean y a quien conocieron en Miami. “Después de trabajar con ellos, Equalizer nos mandó una pista nueva que nos gustó. Estábamos por lanzar un sencillo y una tarde, en la oficina del presidente de Warner, le pusimos la canción que planeábamos sacar y sin querer comenzó a sonar la otra pista que estaba en la misma carpeta”, cuenta El Profe, “¡Le pareció muy fresca!”.

No tienen una fórmula para componer, según Pablo Mejía, quien forma parte de la banda desde sus comienzos en 2007. “A veces nos basamos en una temática, o componemos para las mujeres y hacemos canciones ‘dedicables’, con cierta sensualidad. No hay alguna una manera establecida de llegar a eso. Después de tener una base para el tema, incluimos el beat y en cuatro horas ya podemos tener una canción”. Juan David agrega que no le huyen a la forma más clásica de hacer una canción: “También nos gusta comenzar con un piano y guitarra, si una canción suena bien así, es un éxito, significa que está bien compuesta. Creo que la música funciona así”.

Piso 21 lleva su equipo para poder producir en cualquier lado. Durante un tour por Europa, comenzaron a improvisar y tirar melodías en un cuarto de hotel en las Islas Canarias. “Normalmente no escribimos así, pero comenzamos a jugar con intros y versos y ahí fue cuando nació ‘Déjala que vuelva’”, platica David Escobar.

No quiero verte llorar por mí

Entiendo no sabes perder

Aunque esta vez

No va a ser tan fácil



Yo te lo juro, no va a ser tan fácil (No va a ser tan fácil)

Lo hiciste difícil

Lo tengo claro, si preguntan por ti diré

“Todo el mundo estaba asustado”, recuerda El Profe, “los managers nos decían que era una canción rara, pero aseguramos que si nos iba mal, en diciembre sacábamos otra canción”. Apenas salió a la calle, la canción se convirtió en un hit instantáneo en Latinoamérica y en Colombia recibió doble disco de platino.

La primera vez que escuché Piso 21 fue con “Déjala que vuelva” y me resultó difícil ignorarla, aún más cuando supe que son una banda, ya que no conozco otra banda de reggaetón. Actualmente, de las primeras 20 canciones en el Top 100 de Billboard, solo una es de una banda: “Sucker” de los Jonas Brothers. Las demás son interpretadas por solistas.

Volverá como la primera vez

Déjala que vuelva

Ella conoce solita el camino conmigo

Volverá como la primera vez

Déjala que vuelva

Ella conoce solita el camino conmigo

“Hay cierta dificultad para triunfar como banda. Las disqueras lo saben. Es más difícil, pero por eso creo que hemos tenido ventaja. Que nosotros seamos una banda se convirtió en un valor agregado, no hay mucha competencia, cualquier cosa que hagamos los focos van a estar sobre nosotros. Además nos gusta la idea de ser una banda y que esta sea nuestra identidad”, me dice El Profe. “Viajamos juntos y tener con quién celebrar los logros siempre es bueno, te llena el espíritu”, agrega David Escobar.

Tu cuerpo

Sabes que no dejo pensar en tus besos

No hay nada más rico que probar tu boca

Pero esta vez, mamacita, no es tan fácil la cosa

Los hits hacen o terminan carreras. “Déjala que vuelva” marcó el antes y después de Piso 21. “Nos cambió la vida”, asegura El Profe y agrega “La canción no nos ha cansado, eso sería muy triste”.

Después del éxito obtenido y los mil millones de views en Youtube, “Déjala que vuelva” es una de esas canciones difíciles de superar en números, pero, ¿se puede vivir de un solo hit hoy en día? El Profe cree que sí, pero existe un riesgo. “La música hoy se cocina muy rápido y la gente consume con velocidad, eso significa que puedes hacer un hit que en algunos meses deje de sonar y seas olvidado. ‘Despacito’ sonó por un año, y estamos hablando de la canción más exitosa de la historia de la música. Después de ‘Déjala que vuelva’, tenemos una responsabilidad pero no podemos hacer canciones pensando en que tienen que ser más grandes que esa, tenemos que pensar en el placer de hacer música”.

Puedes seguir a Diego en Instagram.