La insoportable levedad del oxímoron: Pasé una semana escuchando sólo música de Ricardo Arjona

Ricardo Arjona. Con sólo decir su nombre en cualquier lugar, te aseguras tema de conversación para rato. Admitámoslo: el hombre no pasa desapercibido. Lo amas o lo odias, frío o caliente, no hay lugar para los tibios. Después de 15 discos de estudio a lo largo de su carrera, Édgar Ricardo Arjona Morales es uno de los artistas en la lengua de Cervantes más exitosos de los últimos tiempos. Millones de discos vendidos y continuos sold outs en sus conciertos lo avalan.

Mis primeros contactos con la música de Arjona vinieron gracias a las grandes dosis de rolas diarias que mi mamá sonaba en el reproductor de mi hogar. «Señora de las Cuatro Décadas», «Te Conozco», «Mujeres», «Minutos», «Si El Norte Fuera El Sur», canciones todas con las que crecí sin necesariamente haberlas escuchado por decisión propia; pero que en el contexto de mi infancia sonaban y representan una época marcada en mi desarrollo.

En esa época, no habían redes sociales y quizás por esto no era tan notorio el aparente odio general por la música de Ricardo. Siendo justos, el odio a Arjona parece más bien una manera de la gente de seguir la opinión de la manada sin ponerse a pensar si en realidad les agrada su música o no. A ver, ¿quién no ha oído algún tema de Ricardo? ¿Quién no se sabe alguna de sus canciones? Es un artista masivo que ha logrado que sus rolas se inserten en nuestro cerebro; independientemente de cuál es nuestra postura antes su música.

