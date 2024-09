La leyenda de la F1, Niki Lauda dice que Verstappen «debería estar en un hospital psiquiátrico»

Hay drama en la Formula 1, la glamurosa serie de carreras que a todo mundo le interesa, aunque podemos decir lo contrario de México y los Estados Unidos.

En una de las carreras en el Spa-Francorchamps en Bélgica, el joven Max Verstappen de 18 años de edad, fue acusado de tener un comportamiento indebido —bueno, de conducir mal— después de un choque en la primera vuelta.

Verstappen, el único conductor fuera del equipo Mercedes en haber ganado una carrera esta temporada —Lewis Hamilton y Nico Rosberg han ganado las otras doce carreras hasta ahora, con seis victorias cada uno— chocó con sus rivales de Ferrari, Sebastian vettel y Kimi Raikkonen cuando intentó cortar la distancia y colocarse en la delantera en la primera vuelta.

Los tres sufrieron daños severos y regresaron a la pista después de algunas reparaciones.

Pero cuando regresaron a la carrera, Vettel y Raikkonen especialmente —quienes se ubican por encima del belga-holandés en el campeonato mundial—, acusaron a Verstappen de actuar como un loco. Y al ver los highlights de la carrera, se puede ver que Verstappen batalló en ocasiones contra Raikkonen mientras intentaba adelantarse, cerrando el espacio a último momento y obligándolo a girar el volante abruptamente para evitar una colisión. En una vuelta Verstappen claramente empuja a Raikkonen fuera de la pista.

Después de la carrera, Niki Lauda dijo que Verstappen «pertenece a un hospital psiquiátrico si dice que fue culpa de Kimi».

«Los pilotos no necesitan ponerse unos a otros en peligro», le dijo al canal alemán RTL. «Se pasó, cuando no era necesario hacerlo. El chico no sabe que hizo algo malo. Es mejor que vaya y hable con su padre, Jos». Jos Verstappen fue un piloto exitoso de la Formula 1 en la década de los 90.

Aquí el detalle: la carrera del próximo fin de semana es el Grand Prix de Italia en Monza, hogar del equipo Ferrari. «Más vale que Max no diga donde se va quedar durante su visita», dijo el jefe de Red Bull, Christian Horner.