La mutable oscuridad de The Horrors

El rock n’ roll es escapismo, emoción y misterio. Es muerte y oscuridad que experimentamos antes de regresar a la escuela o al trabajo. Es enfrentar todos los miedos y angustias de la existencia con un beat que puedes bailar y letras que puedes escribir en la pared de tu cuarto.

Durante toda la década pasada se realizó una cruzada porque el rock regresara, comenzando con el lanzamiento del debut de los Strokes. Después de mucho ska, nu metal, electrónica y hasta swing, era justo que el rock regresara en forma de nuevas bandas vistiendo viejas ropas para lograr algo único. Fue un movimiento emocionante para muchos y con bandas que aún resuenan en los corazones de aquellos jóvenes de esa década. Con este regreso del rock también regresó el escapismo, emoción y misterio que tenía, y ninguna banda lo personificó mejor que The Horrors.

Llegando casi al final de la camada de bandas «the», los Horrors representaban todo lo decadente que nos había traído el rock en décadas anteriores con su disco Strange House. El gótico de Bauhaus, el psychobilly de The Cramps, el cabaret vicioso de The Birthday Party; todo converge en una sola visión y los fans respondieron totalmente, parándose los pelos con Aqua Net y manteniendo el tono negro de bilé en el mercado.

Luego llegó la secuela de su debut bajo el nombre de Primary Colours y todo cambió de nuevo. La banda cambió su imagen excesivamente darks por una más cotidiana y su sonido por uno más luminoso. Parece que les cambiaron sus discos de Nick Cave por unos de My Bloody Valentine, pero lo mejor es que lograron hacer algo bárbaro; no solo eso, sino también los pudieron seguir en una racha de discos excelsos, como el psicodélico Skying y el más bailable Luminous. Con cada disco un cambio pero con grandes canciones.

Ahora se preparan para lanzar su disco V, el primero en mucho tiempo con un productor, Paul Epworth, cuyas credenciales incluyen madrazos como Adele, Lorde y Rihanna. Irónicamente este no es su disco pop que los llevará a la cima de las listas, sino a las pistas de baile más oscuras. Su nuevo sonido es más artificial y rítmico y con un toque de esa oscuridad que los ayudó a ponerlos en el mapa. Los adelantos del álbum, «Machine» y «Something To Remember Me By» tienen todo para estar en un mixtape dedicado al sentimiento y bailes solitarios cuando nadie nos ve.

Antes de que salga V y que toquen en el Hellow Fest junto con Kendrick Lamar y muchos otros, platicamos con el vocalista Faris Badwan. Sobre su nueva dirección sonora nos platica. «Este disco no creo que se escuche muy diferente al pasado. Esta vez trabajamos con un productor externo y es la primera vez que un productor se envuelve en nuestro proceso creativo desde el principio, fue como tener otro miembro en la banda. Le gusta mucho experimentar, te da toda su atención y le gusta mucha buena música. Por eso fue muy positivo.»

Sobre el nuevo sonido más electrónico y mecánico de la banda, Badwan comenta. «Es gracioso porque hay más guitarras que en el disco pasado [ríe]. Tal vez pasa que las cosas que suenan electrónicas más bien son guitarras, me gusta cuando los sonidos son más ambiguos y no sabes si lo que estás escuchando es una guitarra o un sinte. Eso me gusta.» Comento a Faris que las canciones nuevas le dan un aire a New Order y contesta. «Tal vez fue algo completamente subconsciente porque cuando comenzamos a escribir las canciones no nos gusta escuchar música de otras personas. Solo sucede por la manera en la que hacemos la música que es bastante orgánica. Las canciones te dicen donde deben ir, no puedes forzarlas a que vayan por un camino a las que no deben ir.»

Después de 10 años y cinco discos en esto, le preguntamos a Badwan cual es su mentalidad al entrar al estudio. «Nuestra motivación es escribir canciones que se escuchen diferentes a lo que hemos hecho en el pasado. Tomamos decisiones conforme a lo que nos gusta y sea nuevo para nosotros. Lo que queremos es sonar diferente y divertirnos.»

La banda sigue fuerte después de tantos años por lo que cuestionamos a Faris sobre el ambiente dentro de la banda. «Nos sentimos muy bien. Creo que nos llevamos mejor que muchas bandas que llevan tocando tanto tiempo como nosotros, estamos muy contentos por cómo son las cosas. Es muy raro encontrar a un grupo de personas con las que te puedes llevar por tanto tiempo y ser creativos con ellos.»

The Horrors están por emprender otro ciclo de giras y promoción (que los verá tocar en la CDMX), la llegada del disco es inminente y con ello una nueva etapa para la banda. Pero antes está la presentación de la banda en el Hellow, y con esto un recuerdo cálido del vocalista con respeto a visitas anteriores a México, país con el que han forjado una gran relación. «Recuerdo una vez estaba con el promotor en su coche, me estaba llevando al recinto. Entonces, como 20 personas se pusieron frente al auto y brincaron sobre él. Cuando llegamos, bajamos y vimos que el coche estaba totalmente destruido. A veces pienso en eso.»

Como un coche destrozado por la euforia, la música de los Horrors contienen una inexplicable belleza que se tritura y expande conforme el ángulo que la veas. Es miedo y temor a lo desconocido pero también unos cuantos mililitros de adrenalina en la sangre.

