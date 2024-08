La página en la que los niños ridiculizan públicamente las locuras de sus padres

Owen*, de 22 años, se encontró una caja en la que había un iPhone negro con la pantalla destrozada mientras hacía la mudanza. En ese momento, lo invadieron los recuerdos de “una de las peores noches” de su vida.

Cinco años atrás, con 17 años, estaba enviando mensajes a su novia cuando su estricto padre, que era testigo de Jehová, le pidió que le enseñara el móvil. Por miedo a que descubriera que su novia no profesaba la misma fe, Owen se negó a darle la contraseña. Su padre cogió el teléfono, lo llevó afuera y lo destrozó a hachazos. Acto seguido, volvió a casa y le dio un puñetazo en la cara a su hijo. “Recuerdo que, entonces, se me cayó el mundo encima”, dice Owen.

Aunque todo esto ocurrió en 2012, hace poco Owen decidió contarlo en un hilo de Reddit que tiene ya dos años. En https://www.reddit.com/r/InsaneParents, la gente comparte historias de padres estrictos, poco convencionales e incluso agresivos. “Este hilo es una mezcla entre lo gracioso y lo triste”, pone en la barra lateral. Todos los días, la página se llena de pantallazos de las locuras de algunos padres, que van desde discusiones por Facebook sobre vacunas hasta mensajes de texto demoledores en los que dicen a sus hijos que se mueran.

Owen no recuerda cómo encontró el hilo de Insane Parents, pero sí que le hizo “sentirse mejor” con lo que había pasado de pequeño. “Disfruté de verdad viendo a gente que pasaba por cosas similares, o incluso peores, y con la que me identificaba”, dice.

Cuando encontró el teléfono destrozado, compartió una foto contando la historia y en seguida tuvo 84 000 votos positivos. Owen recibió millones de comentarios tanto buenos como malos (“¡Falso!”) e incluso aconsejó a otro usuario que trataba de escapar de una situación familiar parecida. “Es uno de los mejores hilos de Reddit”, añade. “A veces es sano y creo que ayuda a la gente que tiene padres estrictos a lidiar con lo que les ha tocado”.

Insane Parents es un espacio increíble e inusual. Las publicaciones más populares son historias que muestran la oscura y dura realidad de vivir con padres controladores: en una de ellas, una chica de 20 años cuenta que sus padres le echaron una bronca por tomar la píldora. En otra, una madre espiaba a sus hijos con cámaras de seguridad para asegurarse de que lavaban los platos exactamente a las tres en punto de la tarde. En ocasiones, se publican historias de agresiones; hace tres meses, un adolescente compartió una foto en la que se le veía la espalda llena de moretones. No obstante, estas historias se mezclan con memes de Bob Esponja, chistes de “madres en Facebook” y alguna foto de gatos.

A pesar de, y en algunos casos gracias a, las bromas, muchos dicen que el hilo es terapéutico. Owen dice que se siente bien cuando los usuarios le dan ánimos y Angel, de 18 años, ha encontrado una página donde desahogarse. “Quería encontrar un lugar donde hubiera gente con la que me identificara”, dice. Hace tres meses, por primera vez, publicó en el hilo capturas de pantalla de mensajes en los que su madre le pedía 600 $ (540 €) y, ante su negativa, le decía que dejara de “gastar”.

“Muchos sufren abusos por parte de sus padres y no tienen ningún lugar en el que hablar de cómo se sienten, para expresarse”, me dice Angel y añade que él “claramente hubiera estado mucho peor” si no fuera por el hilo”.

Angel quiere a sus padres, y piensa que son “geniales”, pero dice que son incapaces de escucharle. Su historia demuestra lo variado que es el hilo; algunos publican gritos de ayuda mientras que otros se desahogan.

Harry* tiene 16 años y publicó en el hilo que su madre le hizo escribir repetidamente en tres hojas: “Respetaré a mis padres, los miraré a los ojos, me comunicaré con cariño”. No considera que el comportamiento de su madre sea abusivo o una locura y le parece una medida disciplinaria normal. Entonces, ¿por qué decidió publicarlo? “Ocurrió y pensé, bueno, ya que estoy, lo publico”, dice. Recibió más de 25 000 votos positivos.

Harry piensa que algunas de las reacciones a su publicación fueron “extremas”, como los que le aconsejaban que se fuera de casa. “Aquí hay gente muy radical, la verdad”, dice. “Suele pasar en cada publicación. Es en plan, algo pequeño, como un castigo pequeño, y la gente dice: ‘Dios mío, debe de ser terrible, ahorra dinero y vete de casa cuando tengas 18 años y no mires atrás’. No tiene sentido, francamente, al menos en mi situación”. Este tipo de consejos son tan comunes que la octava publicación más popular de la página es un meme de lo Simpsons que se burla de la idea de que los menores se puedan ir de casa como si nada.

Otro problema al que se enfrentan los usuarios de Insane Parents es que, como Owen, se les acuse de publicaciones falsas. Uno de los aspectos más fascinantes del hilo es que las historias que se cuentan van acompañadas de capturas de pantalla, que a menudo son conversaciones entre padres e hijos. Así se entra en una dinámica peculiar en la que los usuarios no solo deben “demostrar” que sus historias son reales, sino que además se convierte en un juego en el que las más sorprendentes consiguen votos positivos.

A través de mensajes de Reddit, los moderadores de Insane Parents nos cuentan que se publican tantos pantallazos porque, hoy en día, el medio más común para comunicarse son los mensajes de texto. “Hay más probabilidad de que se demuestre el comportamiento absurdo de los padres con un pantallazo”, dicen. “Es lo más fácil de publicar”.

Una chica de 21 años, que pidió ser identificada con las iniciales B. A., dice que tuvo que compartir más pantallazos con gente que la acusaba de mentir. El pasado diciembre, publicó unas capturas de pantalla de una conversación con su padre en la que le exigía que lo llevara en coche a un sitio, a pesar de que ella estaba trabajando. Cuando ella protestó, su padre contestó: “No me importa una mierda lo que tengas que hacer. Me vas a llevar mañana. Debería darte puta vergüenza”.

A pesar de un par de mensajes negativos de troles y la necesidad de demostrar con pantallazos que no era falso, B. A. dice que el hilo es un apoyo increíble y añade que a la mayoría de la gente le ha ayudado a validar sus sentimientos. “Me siento escuchada y visible”, dice. “Llevo aguantando este comportamiento toda mi vida, en gran parte sola, y me cuesta confiar en mí misma y creer que soy una mala persona porque lo interiorizo. Lo publiqué porque sentía que tenía que saber lo que pensaban los demás”. Dice que las muestras de apoyo la ayudaron a verlo de otra manera.

“Nuestro hilo es, principalmente y ante todo, de apoyo”, dicen los moderadores. Creen que la página es un lugar al que los adolescentes pueden acudir y en el que “saben que el abuso que han sufrido no es normal”. En una ocasión, los moderadores intervinieron y llamaron a los servicios de protección de menores tras ver una publicación de Facebook en el que una madre daba lejía a su hijo para tratar de curar su autismo.

El Dr. Dawn Branley-Bell, ciberpsicólogo de la Universidad de Northumbria y experto en comunicación y conducta en internet, dice que sería interesante que los moderadores añadieran recursos útiles en la barra lateral, como organizaciones y líneas de ayuda, pero cree que de por sí el hilo es un espacio útil inmediato. “En general, no creo que el uso de este espacio sea particularmente peligroso o negativo y los beneficios del apoyo social y comunitario son mucho mayores”, dice.

Al principio, cuando se popularizó la publicación de su padre, Owen se sintió “incómodo” con la situación y le preocupaba “perder el control” con la gente que empezó a debatir sobre religión, en vez de centrarse simplemente en lo que había hecho su padre. Aun así, está contento con su lugar en la historia del hilo. “La gente más joven puede ver lo que otros pasaron y saber que no están solos y bromear. Aunque son situaciones más o menos serias, pueden sacar provecho compartiéndolas con los demás y quizás divertirse”, dice.

Owen ahora vive lejos de sus familia y está intentando recuperar la relación con su padre. “Recuerdo que entonces me sentí muy mal y no sabía qué hacer”, cuenta. “Fue una de las peores noches de mi vida, y ahora cuando pienso en ello veo que estoy en un lugar mejor. Sienta muy bien ver una mejora tan grande en mi vida”.

