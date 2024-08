Esta mujer trabaja creando los paneles de ‘La ruleta de la suerte’

Dicen de La ruleta de la suerte que merece la pena verla solo por el público. Y no mienten: quizá sea el más entregado del panorama televisivo nacional. Un hilo en Forocoches recopila —siempre hay un hilo en Forocoches que recopila— las que califica como “demigrantísimas canciones del público de La ruleta de la suerte“. A saber: “Tira de la ruleta, de la ruleta tira ya, ¡tira ya!”, “A por el bote, oe, a por el bote, oe. A por el bote, oe, a por el bote. ¡A por el bote, OE, OE” o “Yo quiero bote bote, yo quiero bote bote, yo quiero bote bote, tu quieres… ¡BOTE!”.

En sus casi 13 años en pantalla, La ruleta de la suerte, su animado público, algún que otro panel —el clásico “t_d_s p_t_s” y las florituras vocales de su cantante (que es el de Iguana Tango)— se han convertido en un cachito de la cultura popular española. En su reciente entrevista al hispanista irlandés Ian Gibson, David Broncano le preguntó si conocía el formato. La respuesta fue “Sí, por supuesto”. Cualquier hispanista que quiera ser reconocido como tal ha de conocerlo, joder. Justo después, el público de La Resistencia empezó a entonar el ya clásico “A por el bote, oe, a por el bote, oe, ¡a por el bote, OE”.

El músico James Rodhes, que no es hispanista pero seguro que le encantaría, es otro de los seguidores del formato, algo para nada extraño: La ruleta de la suerte es tan español como la envidia, como el llegar tarde, como comerse las vísceras de todos los jodidos animales.

Y español no es necesariamente sinónimo de rancio, como diría Errejón o alguno de sus secuaces en su intento por desvincular el concepto de patria en general y de patria española en particular de la derecha casposa, de los puros y los tendidos. Buena prueba de ello es La ruleta de la suerte, donde convive un público conformado por hooligans jubilados y paneles en los que se hace alusión a Carolina Durante. La transversalidad era esto, amigos.

Ruth López, periodista de profesión, trabaja en el programa casi desde su fundación. Hablamos con ella sobre los entresijos de uno de los formatos más vistos de las mañanas españolas.

VICE: ¿Qué hay, Ruth? Permíteme que te haga de primeras una pregunta que me inquieta mucho. Aquel panel en el que parecía que ponía “Todos putos” o “todas putas”, ¿qué?

Ruth López: [Risas] Nunca existió, fue un fake. Piensa que es algo que puede manipularse y que es muy sencillo hacerlo. A mí de hecho me llegó por WhatsApp y me reí mucho. Mis amigos me decían que hombre, que cómo poníamos eso.

Vaya. Tú eres guionista. ¿Eliges lo que se pone en los paneles?

Sí, claro. Somos tres personas, tres mujeres, y cada una de nosotras asume también otros roles aparte de ese. Grabamos seis programas por semana, así que cada una nos encargamos de dos a la semana, nos los dividimos. La idea es que cada una lo haga a su gusto y a su manera, aunque tenemos una base en común.

¿Y hay diferencias entre unos programas y otros entonces?

Claro. Quizá no para el espectador, pero para el equipo sí. Vemos un programa y sabemos automáticamente de quién es, porque cada cuál suele plasmar sus intereses, lo que más le gusta…

¿Tú por dónde sueles tirar?

A mí me gustan mucho las situaciones cotidianas, eso que hacen los monologuistas de buscar algo que le pase a todo el mundo pero en lo que resulte gracioso reparar. Me gusta que los paneles no dejen indiferente a nadie, que se puedan comentar, que a Jorge le vengan bien para que no se muera ahí el panel sino que pueda contar una anécdota suya o comentarlo con los concursantes… el costumbrismo, vaya.

También me inquieta mucho el cambio climático, así que me gusta sacar cosas relacionadas con la ecología, con lo que cada cual puede hacer desde su casa para poner su granito de arena. Hemos introducido una pastilla hace poco llamada “Cambia el mundo” que tiene que ver precisamente con eso. Tenemos la suerte de que cada programa lo ve un millón y medio de personas como mínimo, así que si podemos contribuir en algo, ¡bienvenido sea!



Hace no mucho mencionasteis a Carolina Durante en un panel.

Claro. Poco a poco nos hemos ido centrado más en temas de actualidad, en situaciones cotidianas… temas que le interesan más a la gente y que nos interesan más a nosotros. Los paneles del principio de La ruleta no tenían nada que ver con los de ahora, eran más similares a lo que hacían en Estados Unidos que son frases hechas, dichos, refranes… pero en 13 años que vamos a cumplir ha dado una vuelta completa.



¿De dónde sacáis o cómo elegís las referencias musicales? También habéis mencionado al Kanka.

Igual que los paneles, las encontramos en cualquier sitio. En una tienda a la que entramos a comprar, en la radio, en una peli, en un programa de televisión en YouTube, Spotify o entre nuestros grupos favoritos cuando sacan single… El programa forma parte de nuestras vidas y aunque estemos en nuestro tiempo libre, siempre estamos con el “modo Ruleta” activado. Las musas te pueden venir a buscar a cualquier sitio.



¿Estás todo el rato apuntando cosas para luego hacer tus paneles?

Claro. Mi móvil está lleno de notas que voy tomando cuando veo una serie, cuando viajo, cuando hablo con alguien… Desde que estoy aquí mi vida está plasmada en un panel. En la oficina también salen muchísimas ideas y a veces sometemos alguna cosa a “debate público”, hablamos sobre si es muy nicho o local… Además, nuestro trabajo tiene una ventaja maravillosa que es que nos permite estar leyendo todo el día y hacerlo sobre cosas interesantes.

¿Cuántos paneles lleváis, en toda la historia del programa?

43 289. Y la idea es que no se repita ninguno, que todos sean únicos. Aunque es difícil que no se parezcan en algunas ocasiones, siempre hay que darles vueltas de tuerca. Parece que no, pero es un trabajo complicado. No te cuadran las letras, es demasiado largo… muchas veces tienes que romperte la cabeza.

Una cosa de las que más comenta la gente son las actuaciones musicales en vivo de la banda del programa.

La música la lleva sobre todo dirección. Ellos son quienes eligen las canciones, que tampoco pueden repetirse, los que que se lo mandan a la banda, los que llevan el registro… Pero este programa en realidad somos pocas personas, llevamos muchísimo haciéndolo y todos participamos un poco en todo, todos damos ideas. En el último programa de carnaval, buscamos canciones que tuviesen una temática relacionada con los disfraces y pusimos una de Hidrogenesse,”Disfraz de tigre”, que probablemente sea una de las canciones más raras que hayamos puesto. Pero No vetamos a ningún artista, ni ningún estilo musical. De hecho en un mismo programa pueden coincidir estilos muy dispares. Lo único que nunca ponemos son canciones cuyo contenido pueda discriminar o herir a algún colectivo.

