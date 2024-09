La vida puede ser como una película de Wes Anderson si ponemos suficiente atención

Este artículo se publicó originalmente en Motherboard, nuestra plataforma dedicada al mundo de la tecnología.

Hace unos meses, el desarrollador de software y fotógrafo Simon Sarris se cautivó por una imagen de la realeza austriaca la princesa Yvonne y el príncipe Alexander tomada en 1955. Para Sarris, la imagen parecía algo salido de The Royal Tenenbaums. Esto finalmente lo llevó a crear /r/AccidentalWesAnderson a finales de abril –un subreddit dedicado a todas las cosas suficientemente pintorescas y fantásticas como para pertenecer a una película de Wes Anderson.

Al desplazarme por la página me dio una sensación de querer viajar y de déjà vu. No pude evitar sentir que ya había visto estos lugares en Moonrise Kingdom o The Grand Budapest Hotel. Esas son las únicas películas de Wes Anderson que he visto.

Sin embargo, la página no se puede modificar. El 3 de julio, el usuario mjgtwo estableció cinco directrices para subir publicaciones. El post también incluyó cinco ejemplos de publicaciones que no valen la pena y cuatro ejemplos de buenas publicaciones.

«El tamaño ha aumentado un 50% en aproximadamente tres cuartos de un mes (desde el 12 de junio hasta ahora pasamos de 20k a 30k) y me preocupa que podamos seguir el camino de /r/AccidentalRenaissance con la calidad de sus mensajes», dijo mjgtwo en el post. «Se publicaban fotos buenas, pero no que parecían piezas accidentales del arte renacentista».

El usuario valeriob hizo un post similar titulado, «No todos los hoteles o trenes son accidentalmente sacados de una película Wes Anderson», y proporciona enlaces a los artículos que destacan la simetría, las paletas de colores y la moda temática que caracterizan a las películas de Wes Anderson.

Sarris, el moderador real de /r/AccidentalWesAnderson, me dijo por correo electrónico que estaba fascinado por la forma en que Anderson puede explicar personalidades excéntricas en una sola toma.

«La mayoría de las publicaciones se centran en la arquitectura, pero me encanta la forma en que Wes Anderson presenta a la gente», dijo. «Me vuelve loco la cantidad de información que embala en pequeñas escenas».

«Realmente no esperaba que tuviera éxito, pero creo que hay mucha demanda reprimida por encontrar mundos mágicos en la vida real», dijo Sarris. «Mientras que [Anderson] utiliza una paleta de colores muy limitada, siempre es tan salvaje o inusual que inmediatamente aceptas cualquier cosa que venga después. Por eso es tan especial que por accidente llegues a ella en el mundo real. Es como entrar en su mundo alternativo por accidente».

Después de mirar a través de /r/AccidentalWesAnderson durante unos minutos, empecé a buscar la estética de Anderson alrededor de las oficinas de VICE aquí en Brooklyn. Decidí intentar tomar una foto para subirla a la página.

Los resultados no fueron tan buenos (estaba lloviendo en ese momento). Ni siquiera voy a intentar subirlo. Pero si el punto de /r/AccidentalWesAnderson es buscar la belleza en la vida cotidiana, entonces tendrá mucho éxito.