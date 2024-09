Vestido Antipodium, pendientes de Antique Jewellery Company; vestido Victoria Beckham

FOTOS: CHARLOTTE RUTHERFORD

ESTILISMO: KYLIE GRIFFITHS

DIRECCIÓN DE ARTE: CHARLOTTE AND KYLIE

Decorado: Marisha Green

Maquillaje: Lucy Wearing using MAC cosmetics

Peluquería: Sami Knight

Uñas: Jessica Thompson using Essie

Asistente de estilismo: Thomas Ramshaw and Sian

Modelos: Tenna y Roxy @ Premier

Videos by VICE

Agradecimientos aLee’s Reptiles y Luton Reptile Rescue

Abrigo Moschino Cheap and Chic, vestido Antipodium, pendientes de The Antique Jewellery Company

Top, pantalones y bufanda Nordic Poetry, anillo de The Antique Jewellery Company

Top, pantalones y bufanda Nordic Poetry, broche JM Elton Antique Jewellery; camisa de Rokit, pantalones Nordic Poetry, anillo de the Antique Jewellery Company

Vestido de Rokit, collar JM Elton Antique Jewellery

Top de Topshop (puesto a modo vestido), falda River Island; falda River Island, pulsera de the Antique Jewellery Company

Vestido William Wilde, abrigo Topshop, zapatos Goodley