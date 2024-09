Las 10 clases de rarezas que encontrarás en las fiestas de Coachella

Foto por Thaddaeus McAdams (el resto de las fotos son del autor).

Aunque este año Coachella se trató más de invitados sorpresas—con Jack Ü, Calvin Harris y Zedd trayendo a sus escenarios respectivamente a Kanye, Rihanna y Ke$ha—decidimos asistir también a las fiestas que hay alrededor del festival, donde la presencia de todos es similar a un cameo.

Tras una investigación extensa en el circuito de fiestas de Coachella, identificamos el reino excéntrico de criaturas en su hábitat natural, en fincas privadas a un lado del lago—cada uno con su propio swag individual y conexión personal con el festival. Aquí están las especies que conocimos en las fiestas de Coachella (ninguna vestía pañuelos en los cuellos).

1. Representantes de marcas de bebidas saludables

Si eres un triste sediento como yo, el estar en el abrasador clima del desierto te dejará como una planta rodadora. Es por ello que las representantes de un estilo de vida saludable, Ana y Madison, de Guayaki Yerba Mate, a quienes conocimos en el campamento y «oasis» de Vestal Village, están aquí para ofrecerte sus bebidas naturales para mantenerte hidratado, vivo y lleno de cafeína. ¡Ese nuevo Guayaki con nitro me puso a tope!

2. Los gurus de la sanación espiritual

Centrar tu mente y cuerpo es un movimiento crucial antes de navegar a través de un mental y físicamente agotador festival como Coachella. Afortunadamente, la instructora de yoga y DJ, Gina Turner, y el instructor de meditación y lector de cartas de tarot, Tim de The Third Thing estuvieron en Shout P.R.’s The Oasis—un evento dentro de Vestal Village—para ofrecer su acercamiento moderno a la práctica de la nueva era: un evento conceptual viajero llamado «DIVINE«, diseñado para fortalecer los espíritus y ayudar a sobrevivir la vida de festival. Claramente, la yoga no es una excusa para lucir mal—Gina dirigió una sesión de Kundalini en sandalias marca Chanel.

3. Mamás a la moda

Los festivales no son sólo para los niños, también para las mamás con estilo. En dos brunches que promocionaban el bienestar, conocimos a Lavendra de Lavendra’s Closet y a Natalie Alcala, editora de moda en Racked y fundadora de FASHION MAMAS, que con sus looks de Coachella rivalizaban con las modelos. Si quisiera tener una mamá en el rave, definitivamente sería una de ellas dos.

4. Modelos tatuados

Los modelos masculinos fuertemente tatuados han abierto su camino a las ventanas de las tiendas de lujo de Barney en Nueva York gracias a las réplicas tamaño real en silicon de Hood by Air. Nos topamos con algunos de ellos al descubierto: el rapero Sunny Dee Sosa en The Revolve Desert House, así como el opuesto de Lana del Rey, Bradley Solieau, y algunos finos brasileños que volaron desde Sao Paolo para descansar en la villa española y lucir sus tratamientos orgánicos para el cabello hechos por Laces mientras eran fotografiados para Vogue.

5. Las estrellas del video de Rihanna

BBHMM fue la canción del 2015 y la modelo española Sita Abellan, a quien encontramos en el escenario del rave sólo-por-invitación de CK Desert Sessions, fue su estrella en el video. Fantaseamos con ser la cómplice criminal de Rihanna y Coachella nos llevó a conocerla.

6. El poder de las DJs femeninas

Las fiestas de Coachella suele atraer a la demografía femenina, como lo evidenciaron las numerosas activaciones de marcas de moda para mujer y las barras de belleza que había cada dos metros. Así que no es de sorprender que siempre haya una fuerte presencia de DJs femeninas. Escuchamos sets de Eclair Fifi en CK Desert Sessions, Kittens del sello Fool’s Gold en la jodidamente fabulosa pool party de Galore x Missguided, SOSUPERSAMde Soulection en Ace Hotel’s Desert Gold, DJ Noodles de Kehlani en Nylon’s Brunch Me Baby One More Time y a la chica favorita de todos, Honey en The Revolve Desert House—todas poniendo la mejor música para que las chicas se pudieran divertir.

7. Cada DJ de EDM con el que he salido

Justo cuando pensé que podía dejar atrás mi pasado EDM, me topé con Brodinski en CK Desert Sessions, A-Trak en la fiesta al aire libre de Nylon y Diplo jugando basketball en la fiesta privada de The Weeknd.

8. Los comediantes peor vestidos vistiendo ridículas coronas de flores

Entertainment Weekly recientemente nombró al comediante de la siguiente generación, Brandon Wardell, como uno de los «Peores Vestidos» en los MTV’s Movie Awards, donde vistió el mismo set OVO de Drake en el video de «Work» de Rihanna. También decidió vestir los mismos tenis sucios, una playera de N*SYNC y una ridícula corona de flores en Coachella. Brandon no puede controlarse.



9. La banda del zoológico

Pensé que era el equipo de Fetty Wap, pero en realidad es una verdadera cabra cuyo nombre olvidé y un caballo miniatura llamado Tina—ambos paseando por Vestal Village.

10. Celebridades alienígenas de internet

Este fin de semana, salí con Lil Mayo, «El Alien Más Salvaje En La Tierra», quien tiene 500K seguidores en Instagram. Estoy repensando todas mis decisiones de vida.

