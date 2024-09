Las invasiones de cancha: la fruta prohibida del futbol | ES | Translation

El problema es que es muy tentador. Aquella expansión verde, todo ese pasto verde que va más allá de los carteles publicitarios, esperando a que escapes de tu prisión en las butacas y corras por todas partes sobre él. Los señalamientos recordándote que entrar al campo de juego es una ofensa criminal sólo hacen que tu deseo sea mayor. Es la fruta prohibida. El equivalente del Jefe Górgory cuando le pregunta a Rafita, «¿Cuál es tu fascinación con mi clóset prohibido de los misterios?«

El meollo del asunto es que si has sido un ferviente seguidor de futbol por un buen tiempo, cabe la posibilidad de que alguna vez hayas invadido una cancha. O, si no los has hecho, definitivamente lo has pensado. Probablemente no necesitarías una razón, pero si la necesitaras hay mucho de donde escoger: exuberancia, celebración, intoxicación, frustración, protesta, en busca de atención, provocar al contrincante con un despliegue improvisado de gimnasia, lo que sea que este tipo estaba haciendo, colección privada —todas las emociones humanas en una acción.

Videos by VICE

La mayoría de los invasores de canchas te dirán variantes de la misma historia. Tomemos de ejemplo a Andrew Davis fan del Manchester City: cuando Rob Taylor anotó el gol que puso de nuevo en la cima al City de Joe Royle, la euforia se apoderó de las piernas de Andrew, lo que ocasionó que terminara en el campo. «De repente, la postura acostumbrada de los fans del City —esperando siempre lo peor— se dio por vencida. Ganamos. Un montó de gente como yo pensó lo mismo y de la nada había una invasión masiva de cancha. Lo que recuerdo es una cacofonía embriagada y feliz de los seguidores del City, abrazos con extraños y objetos siendo aventados a la cancha Maine Road.»

Leer más: ‘Man v Fat’: el Reino Unido acoge la primera liga de futbol para obesos del mundo

El cuento de Andrew es típico. Las conversaciones de invasiones de cancha casi siempre involucran a los fans experimentando una laguna mental momentánea, un tipo de trance extasiado que les provoca perderse por un minuto, y después regresar a la realidad, sorprendidos por estar celebrando en el pasto y no en el concreto. Las invasiones de cancha tiene sus raíces en la euforia y la buena vibra. Pero a veces estos momentos de emoción tienen consecuencias.