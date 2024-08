10 preguntas a los Latin Grammys por elegir a Maná como la personalidad del año

Maná, la banda de tus primeros intentos de pogo en la adolescencia o de esa tusa por el amor escolar no correspondido. ¿Marcaron la historia del rock latino? Sin duda. ¿Juntan millones y millones de seguidores en sus redes sociales? Evidentemente. ¿Son los autores de clásicos que han sonado hasta en la sopa? Pues creo que basta con todas las veces que las hemos escuchado para darnos cuenta que siempre han estado ahí, como ese peluche de la niñez que nos negamos a tirar a la basura.

Ahora, ¡¿Maná la personalidad del año en la música latina en pleno 2018?! DOS MIL DIECIOCHO.

Videos by VICE

Para los que no están enterados, hoy 5 de septiembre, La Academia Latina de la Grabación anunció que Maná recibirá el reconocimiento a ‘Persona del año 2018’ en una gala que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre de 2018 en el Mandalay Bay Events Center en Las Vegas. Como explicaron en el comunicado, esto se debe a “sus extraordinarios logros creativos y contribuciones filantrópicas a la comunidad latina, así como por su apoyo constante y dedicado a la preservación y protección del medio ambiente y de los derechos humanos”.

Pero hermanos y hermanas, en el momento tan álgido que vive la música latina y acabando la segunda década de este milenio, en NOISEY hemos estado reflexionando sobre esta decisión de la siempre sabia y magnífica academia y la verdad que no la hemos podido entender. Por eso, algo confundidos y así como Fher le pedía a su enamorada que no le dijera que no, les pedimos que nos respondan algunas preguntas que nos quedaron tras este nuevo premio al cuarteto de Guadalajara.

1. ¿Por qué?

2. No, en serio ¿Por qué? :’(

Bueno mentiras, ya en serio…

3. ¿Realmente debería la academia latina centrar su criterio en las contribuciones filantrópicas, ambientales etc.. o se debería centrar más bien en la música?

4. Si una banda es muy mala musicalmente pero muy buena con el medio ambiente, ¿más o menos cuando le darían ese mismo reconocimiento?

5. Siguiendo por esta línea, si Aleks Syntek, Maluma, RBD y J Balvin hacen cada uno cinco fundaciones para la protección de los derechos humanos, del agua y los animales el mismo año, ¿a quién le dan el premio?

6. ¿No es un poco irónico que canten una canción que dice “Como quisiera poder vivir sin aire (fundamental para el medio ambiente) Como quisiera poder vivir sin agua (también vital para la vida en general) y que la academia los esté elogiando por preservar el medio ambiente? ¿Acaso no están diciendo entre líneas que quisieran vivir en un mundo sin aire y sin agua?

7. ¿Les parece justo nombrar a alguien ‘Persona del Año’ después de esto?

8. ¿Dónde está el premio a Thalía por sus aportes a la comunidad sordo-munda? ¿Me escuchan, me oyen, me sienteeeen? ¿Están ahí mis vidas? ¿están ahí?

9.¿Acaso Maná todo este tiempo ha sido un solo ente con la cara de Fher y por eso les dan el premio de Persona del Año?

10. ¿Nos invitarán a tal “homenaje lleno de glamour”?



***

Si alguien de la Academia ve esto, dígale que nos puede responder estas preguntas por aquí. Y que gracias.