Vistiéndome como un chico que se viste como chica

Cuando Lauren Jo Kelly decidió ir a conocer clubes drag de Manchester no recibió una bienvenida muy cálida, algunos travestis le decían que ella nunca entendería su cultura. Sin inmutarse, Lauren fue a su casa, se puso una peluca roja, se llenó la cara de maquillaje drag y se volvió al club. Era una chica vestida como chico vestido como una chica, y ya no se sentía como una extraña.

«Yo nunca había estado en el ‘Off The Hook ‘ antes, pero era exactamente lo que esperaba», dice Lauren » El ambiente era histérico: queens twerking por todo el lugar y el olor a cerveza rancia llenando el aire. La gente quería tomarse una foto conmigo como si yo fuera una especie de celebridad, que debe haber sido por las cejas super altas. Había gente allí que yo conocía de mi vida fuera del drag, pero no quería arruinar la ilusión, así que guardé silencio. Me sentía como si estuviera encubierta. Todas mis fantasías infantiles se hicieron realidad a la vez».

Ahora, un año más tarde, Lauren está trabajando en un proyecto de fotografía llamado La vida es drag, con algunas de las personas que conoció en la escena gay. Los más prestigiosos y famosos drag queen de Manchester la han vestido como sus alter egos y ella ha documentado todo con su cámara. Puedes ver el proyecto en su página de Facebook.

Las fotografías de este artículo fueron tomadas en esa primera noche de Lauren experimentado la vida como drag. ¿Puedes adivinar cuál es?