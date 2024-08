Le otorgaron licencia de licores a una guardería de perros porque todo está bien

Soy de esas personas que le gusta ver a los perritos hacer cosas. Sigo un chingo de cuentas en Twitter e Instagram que básicamente son perros siendo grabados por sus compañeros humanos haciendo cualquier cosa. Les doy like. Les doy RT. Los perritos me hacen feliz y hacen que el tiempo que me quede en esta vida sea muchísimo menos sufrible. Sufro mucho, compañeros. Entonces no es de extrañar que podría fácilmente tomarme cinco chelas mientras veo a algún perro disfrutar de la vida en su guardería. Es como ver Netflix pero muchísimo mejor. Y este tipo de ideas solamente se lo ocurren a personas que están muchísimo más elevadas que el común denominador. Los quiero mucho.

Según WOWT, una guardería en Omaha, Nebraska, que se inaugurará próximamente, está planeando una obra maestra: permitir a los dueños de perros beber mientras los observan correr y jugar detrás del panel de vidrio. ¿Hay alguna mejor idea que esta? Estoy seguro que pronto eso sustituirá a los bares y la gente ligará en este tipo de guarderías. La semana pasada, el consejo de la ciudad de Omaha otorgó una licencia de licor a Barks N Brews, pero siempre que no se permitan perros en el área de bebida. (En serio. Esto era una preocupación.)

Según este comunicado en la página de Facebook del lugar, básicamente “se podrá comprar y disfrutar de una cerveza helada o una buena copa de vino mientras su perro está disfrutando. Solo cerveza y vino estarán disponibles para su compra. No se ofrecerá otro tipo de licor fuerte y este servicio [de bebidas] es solo para los fines de semana de Public Swims. Las personas tienen que ser clientes, cumplir con un papeleo requerido y las vacunas. No se admitirán personas que no tengan un perro con vacunas. Esta es una actividad muy estricta y controlada SOLAMENTE para nuestros clientes registrados”.



Y bueno, esto solo son buenas noticias. Ojalá el planeta siga girando de esta forma y existan más cosas de este estilo. Ya estoy sentimental y quiero llorar. Perdón.

