Le preguntamos a algunas personas cómo vivieron la llegada del hombre a la Luna

¿Cuáles son las grandes conquistas tecnológicas de los últimos años? Esas que vamos a seguir describiendo de ancianos, mientras nuestros nietos escuchan sin asombro, porque para ellos, lo que a nosotros en estos tiempos nos resulta alucinante para ellos será obvio.



En un parpadeo, por ejemplo, estaremos celebrando los cincuenta años de que aquel pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero como no estuvimos ahí para recordarlo ahora, le preguntamos a algunas personas cómo ha envejecido ese día en sus memorias.

Jaime Maussan. Foto cortesía de Jaime Maussan.

Jaime Maussan es experto en el fenómeno OVNI, periodista y ambientalista de renombre a nivel mundial, su trabajo lo ha hecho merecedor de una gran cantidad de premios.

VICE: ¿Cómo vivió la llegada del hombre a la luna?

Jaime Maussan: El 20 de julio de 1969 me encontraba en casa de mis padres, yo tenía apenas 16 años. Estuvimos prácticamente todo el día observando la televisión. Estábamos viendo un juego de fútbol que pasaron entre la transmisión, cuando anunciaron que había una sorpresa, que iban a bajar a la luna antes de lo previsto porque los astronautas no podían dormir, estaban muy emocionados. Estuvimos esperando, porque se tardó más tiempo de lo que nosotros creímos, pero finalmente ocurrió: alrededor de las 6-7 de la tarde más o menos, bajaron los astronautas.

El momento en el que Neil Armstrong nos dice que es un pequeño paso para un ser humano pero un gran paso para la humanidad fue extraordinariamente emocionante. A mí me hizo soñar con un futuro verdaderamente extraordinario donde, en poco tiempo, el ser humano llegaría hasta otros planetas, como Marte e inclusive algunos más lejanos; y pensar que me iba a tocar vivir cosas muy emocionantes.





Rodolfo Neri Vela. Foto cortesía de Rodolfo Neri Vela.

Rodolfo Neri Vela es el primer astronauta mexicano. Es doctor en ingeniería mecánica electricista y profesor retirado, actualiza sus libros de divulgación científica e imparte conferencias en escuelas, universidades y convenciones. Invita a todos a visitar su página: www.rodolfonerivela.com.

VICE: ¿Cómo vivió la llegada del hombre a la luna? ¿Qué sintió?

Rodolfo Neri Vela: Yo tenía 17 años y estudiaba la preparatoria en la UNAM (Prepa 2), en un antiguo edificio atrás del Palacio Nacional. Tuve la suerte de ver las transmisiones de la llegada de la tripulación Apolo 11 en la televisión de mi casa. Creo que estaba solo. Tal vez yo era el único interesado, pero me emocionó mucho ser testigo de ese suceso.

¿Este acontecimiento lo hizo soñar con ser astronauta?

En esa época sólo ciudadanos estadounidenses podían viajar con la NASA, de modo que en ningún momento cruzó por mi cabeza la idea de volverme astronauta. Sin embargo, el misterio de cómo funcionaba una televisión, cómo se transmitían y recibían las señales electromagnéticas desde la Luna, y en general el asunto de las telecomunicaciones, todo eso influyó para que yo decidiese ser ingeniero.

Finalmente me titulé en la UNAM y después me especialicé en satélites y platos parabólicos, sin saber que años más tarde eso me serviría para ser seleccionado como el primer astronauta de México.

Irma Torres. Foto cortesía de Irma Torres.

Irma Torres nació en la Ciudad de México, trabajó muchos años en oficinas hasta que decidió dedicarse a sus hijos. Su hobbie es leer novelas de misterio y detectives; el primer libro que le llegó a la mente fue El profesor de John Katzenbach.

VICE: ¿Cómo fue la llegada del hombre a la luna para usted?

Irma Torres: Ay híjole, tenía 26 años, lo avisaron con tiempo y pues quedamos de verlo en familia, estaba aquí, en tu casa, nada más teníamos una televisión chica y la verdad es que sí, gritábamos mucho y estábamos muy emocionados. Muy muy emocionados.

Yo hasta lloré, aplaudimos, la verdad no entendía muy bien cómo lo habían logrado, aunque había muchos que sí, la mayoría no y nos parecía muy impresionante. Los más chicos eran los que tenían más ilusión, porque como que comprobaron que de verdad la luna existía.

¿Qué fue lo que pensó cuando presenció este momento?

Fue impactante ver cómo con esa nueva tecnología que tenían pudieron llegar a la luna, o sea fue de verdad muy muy impactante, porque como que no nos dábamos cuenta exactamente cómo lo habían podido hacer, no todos éramos físicos o astronautas, pero ya luego como que lo entendimos. Fue muy impactante porque no había tanta tecnología como la hay ahora.

Todos nos devorábamos los periódicos que hablaban sobre la llegada del hombre a la luna, recuerdo que leí algunos libros que los mismos astronautas habían escrito. Todos hablamos de eso por semanas.

Julia Palacios. Foto cortesía de Julia Palacios.

Julia Palacios es musicóloga especializada en la historia del rock, y académica de la Universidad Iberoamericana. Conductora del famoso programa de radio Obladi Oblada en Ibero 90.9, y amante de la astrología.

VICE: ¿Cómo vivió la llegada del hombre a la luna? ¿Cuáles fueron sus impresiones?

Julia Palacios: Ahorita estoy concentrada en el 68 y falta un año para la llegada del hombre a la luna, pero te lo respondo. Nos reunimos varios amigos y amigas en casa de una de ellas, yo creo que habíamos como veinte personas o algo así, era todo un acontecimiento, así como sentarse a ver la final de futbol, con comida y todo; y pues bueno, a seguir la transmisión. Lo que pasa es que eran las primeras veces que se hacían transmisiones con satélite. La primera había sido en el 67, con el programa Our World, y luego los Juegos Olímpicos que fueron muy, muy importantes porque ya fueron transmitidos por este medio, entonces realmente el siguiente acontecimiento importante era la llegada del hombre a la luna.

Hay dos ideas que quiero señalar: la transmisión por satélite era esta posibilidad de ver algo lejano desde la sala de tu casa; y la otra es que no solamente ibas a ver algo transmitido vía satélite, como habían sido los Juegos Olímpicos, sino algo transmitido desde la luna, lo cual parecía mucho más exótico.

La mentalidad era “ya conquistamos el espacio y ya somos los reyes del universo”, porque sí fue muy impresionante. Me acuerdo que aplaudimos muy emocionados cuando bajó de la nave y dio el famoso paso. Yo creo que sí fue un momento de conquista de la humanidad, o sea, conquista tecnológica; se veía imposible, parecía ciencia ficción, pero lo estabas viendo.

Entonces sí, fue algo muy, muy importante.

¿Cómo cree que la llegada del hombre a la luna impactó?

La otra cosa que hay que señalar, es que estábamos en plena Guerra Fría y en la Guerra de Vietnam, era un poco “ah, ya llegaron los Estados Unidos y ya pusieron su bandera”, entonces acto seguido se esperaba que la Unión Soviética llegara a la luna y pusiera su bandera, porque la carrera espacial y la carrera armamentística iban de la mano, era lo lógico este pensamiento con la Guerra Fría.

Hoy día que ya no hay Guerra Fría, lo vemos muy lejano, pero la posibilidad de que Rusia llegara a la Luna, agudizaba más la angustia del mundo en guerra y creo que eso era lo que más impactaba a nivel personal.

